நாட்டையே உலுக்கிய நிதாரி கொலை வழக்கு: முக்கிய குற்றவாளி சுரேந்திர கோலி சடலமாக கண்டெடுப்பு
சிறையிலிருந்து விடுதலையான பிறகு, சுரேந்திர கோலி ஹரித்வாரில் தனது அடையாளத்தை மறைத்து வசித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் அவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : September 18, 2026 at 7:01 PM IST
ஹரித்வார்: இந்தியாவையே உலுக்கிய நொய்டா நிதாரி தொடர் படுகொலை வழக்கின் முக்கியக் குற்றவாளியாக கருதப்பட்ட சுரேந்திர கோலி, உத்தராகண்ட் மாநிலம் ஹரித்வாரில் உள்ள ஒரு தேநீர் கடையில் இன்று சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
தேநீர் கடையின் உத்திரத்தில் அவர் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் மீட்கப்பட்டதால், அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனர். அனைத்து வழக்குகளிலிருந்தும் அவர் அண்மையில் நீதிமன்றத்தால் முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹரித்வாரில் உள்ள தொழிற்பேட்டை அருகே அமைந்துள்ள ஒரு தேநீர்க் கடையின் உள்ளே இளைஞர் ஒருவர் தூக்கில் தொங்குவதாக இன்று காலை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்திய போது, அது நிதாரி வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட சுரேந்திர கோலி என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
சம்பவ இடத்தில் இருந்து தற்கொலை குறிப்பு எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றும், உடற்கூறாய்வு அறிக்கை வந்த பிறகே மரணத்திற்கான காரணம் தெரிய வரும் என்றும் ஹரித்வார் எஸ்பி தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு டெல்லிக்கு அருகே உள்ள நொய்டாவின் நிதாரி கிராமத்தில் உள்ள தொழிலதிபர் மொனிந்தர் சிங் பந்தேரின் வீட்டிற்குப் பின்புறம் உள்ள கழிவுநீர் ஓடையில் இருந்து எலும்புக்கூடுகள், மனித மண்டையோடுகள் மற்றும் குழந்தைகளின் உடற்பாகங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
பந்தேரின் வீட்டில் வேலை செய்து வந்த சுரேந்திர கோலி, அங்கு வந்த சிறுமிகள் மற்றும் பெண்களைக் கடத்தி, பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, கொலை செய்து, அவர்களின் உடல்களைத் துண்டு துண்டாக வெட்டி ஆற்றில் வீசியதாகவும், சில சமயங்களில் நரமாமிசம் உட்கொண்டதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இந்த வழக்கு நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
கீழ் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தால் சுரேந்திர கோலிக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், சிபிஐ தரப்பில் போதிய ஆதாரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படாததாலும், விசாரணையில் ஏற்பட்ட மிக நீண்ட கால தாமதத்தைக் கருத்தில் கொண்டும், கடந்த 2025-ஆம் ஆண்ல் உச்ச நீதிமன்றம் சுரேந்திர கோலி மற்றும் மொனிந்தர் சிங் பந்தேர் ஆகிய இருவரையும் விடுதலை செய்து தீர்ப்பளித்தது.
சிறையிலிருந்து விடுதலையான பிறகு, சுரேந்திர கோலி ஹரித்வாரில் தனது அடையாளத்தை மறைத்து வசித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் அவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.