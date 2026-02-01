ETV Bharat / bharat

சென்னை - ஹைதராபாத், சென்னை - பெங்களூர் இடையே அதிவேக ரயில் பாதை: பட்ஜெட்டில் வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு

சென்னை - ஹைதராபாத், சென்னை - பெங்களூர், மும்பை - புனே, டெல்லி - வாரணாசி உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு இடையே அதிவேக ரயில் பாதை அமைக்கப்படும் என நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார்.

பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
Published : February 1, 2026 at 1:47 PM IST

புதுடெல்லி: சென்னை - ஹைதராபாத், சென்னை - பெங்களூர் இடையே அதிவேக ரயில் பாதை அமைக்கப்படும் என மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை தவிர, பிற முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையேயும் 5 அதிவேக ரயில் பாதை அமைக்கப்படவுள்ளது.

ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே எதிர்பார்த்து காத்திருந்த மத்திய பட்ஜெட்டை, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்து வருகிறார். இதில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகிய வண்ணம் உள்ளன. மருந்து உற்பத்திக்கு ரூ.10,000 கோடி ஒதுக்கீடு, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ரூ.40,000 கோடி ஒதுக்கீடு, 3 அகில இந்திய ஆயுர்வேதா கல்வி நிறுவனங்கள் அமைப்பு உட்பட பல அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகின்றன.

இவற்றில் தமிழகம் சார்ந்த பல அறிவிப்புகளும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் அரிய கனிமவள மண்டலம், ஆதிச்சநல்லூரில் தொல்லியல் ஆராய்ச்சி மையம் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளும் இதில் அடங்கும்.

முக்கியமாக, சென்னை - பெங்களூர், சென்னை - ஹைதராபாத் இடையே அதிவேக ரயில் தடம் அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ளார். சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத் ஆகிய 3 நகரங்களும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் ஐடி மையங்களாக (IT Hubs) விளங்கி வருகின்றன.

இதையும் படிங்க: வருமான வரி விகிதத்தில் மாற்றம் உண்டா? எதற்கெல்லாம் வரி விலக்கு? மத்திய பட்ஜெட்டில் வெளியான முக்கிய அறிவிப்புகள்

எனவே, இந்த நகரங்களில் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமானோர் தங்கி பணிபுரிந்து வருகின்றனர். எனவே இந்த 3 நகரங்களில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கும், இந்த 3 நகரங்களுக்கு இடையேயும் தினசரி லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஆனால், அந்த எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப போதிய ரயில்கள் இல்லை என்பதும், இருக்கின்ற ரயில்களும் வேகமானதாக இல்லை என்பதும் நீண்டகால புகாராக உள்ளது.

இந்நிலையில், அதனை நிவர்த்தி செய்யும் விதமாக, சென்னை - பெங்களூர், சென்னை - ஹைதராபாத் இடையே அதிவேக ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்படும் என்ற சூப்பர் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இவற்றை தவிர, மும்பை - புனே, புனே - ஹைதராபாத், ஹைதராபாத் - பெங்களூர், டெல்லி - வாரணாசி, வாரணாசி - சிலிகுரி ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே அதிவேக ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்படும் எனவும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்த நகரங்களுக்கு இடையேயான பயண நேரம் 2 முதல் 3 மணிநேரம் வரை குறையும் என ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

