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கொல்கத்தாவில் 5 மாடி கட்டடத்தில் தீவிபத்து - 4 வயது குழந்தை உட்பட 9 பேர் உயிரிழப்பு

ஹோட்டல் உரிமையாளர் தலைமறைவான நிலையில் அவரை போலீசார் வலை வீசி தேடிவருகின்றனர்.

தீவிபத்து ஏற்பட்ட கட்டடம்
தீவிபத்து ஏற்பட்ட கட்டடம் (Screengrab)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 3:12 PM IST

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கொல்கத்தா: மத்திய கொல்கத்தாவில் செயல்பட்டு வந்த ஐந்து மாடி வணிக கட்டடத்தில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் சிக்கி 4 வயது குழந்தை உட்பட 9 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

மத்திய கொல்கத்தாவின் மிர்சா கலிப் பகுதியில் ஒரு பழைய ஐந்தடுக்கு வணிக கட்டடம் அமைந்திருக்கிறது. இக்கட்டடத்தில் பல ஹோட்டல்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இங்கு இன்று அதிகாலை 1.45 மணிக்கு திடீரென தீவிபத்து ஏற்பட்டது. தீ மளமளவென பரவி அந்த கட்டடம் முழுவதும் புகை சூழ்ந்ததில் கட்டடத்திற்குள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் வெளியே வர முடியாமல் உள்ளேயே சிக்கிக்கொண்டனர்.

விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்தவுடனே, அங்கு வந்த காவல்துறை, தீயணைப்புப் படை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை ஊழியர்கள் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். புகை சூழ்ந்த கட்டடத்துக்குள் சிக்கியிருந்தவர்களில் சுமார் 80 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டனர். எனினும் 6 ஆண்கள், 2 பெண்கள் மற்றும் 4 வயது குழந்தை என 9 பேர் உயிரிழந்தனர். ஹோட்டல்களில் தங்கியிருந்த இந்தியர்களும், வங்க தேசத்தினரும் இந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டதாக மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

அவசரகால மீட்புப்பணிகளை கண்காணித்து வரும் அமைச்சர் கௌஷிக் சௌத்ரி, இச்சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க கொல்கத்தா காவல்துறை, துணை ஆணையர் தரவரிசையில் உள்ள ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி தலைமையில், 6 அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார்.

சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்ட பிறகு பேசிய அவர், “இறந்தவர்களை அடையாளம் காண நாங்கள் முயற்சித்து வருகிறோம். இந்த கட்டடத்தின் நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது. ஒரு கட்டடத்திற்குள் நிறைய ஹோட்டல்கள் உள்ளன.

இங்குள்ள ஹோட்டல் அறைகளில் தங்கியிருந்தவர்கள் தப்பிக்க ஏதுவாக சூழல் இல்லை. நிறைய அறைகளில் ஜன்னல்கள் கூட இல்லை. ஜன்னல் இருந்த ஒரு அறையிலிருந்து ஒரு தம்பதியை மீட்டுள்ளனர். புகையால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்திருக்கலாம்” என்றார்.

தொடர்ந்து விபத்துக்கான காரணம் குறித்து பேசிய அவர், “மின்சாரம் ஷார்ட் சர்க்யூட்டால் தீவிபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம். தடவியல் நிபுணர்கள் குழு ஆதாரத்தை சேகரித்து வருகிறது. ஹோட்டல் நிர்வாகிகளின் கவனக்குறைவால் ஏற்பட்ட இந்த விபத்துக்கு அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

மேலும், இந்த கட்டடமானது பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டுமான விதிமுறைகளை பின்பற்றவில்லை என்றும், ஹோட்டலில் பல முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்த அவர், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ஹோட்டல்களில் தீவிபத்து தணிக்கை நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.

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காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் இந்த விபத்து குறித்து கூறுகையில், “புகை மிகவும் அடர்த்தியாக இருந்ததால் தீயணைப்பு வீரர்கள் படிக்கட்டுகளில் ஏறி மேலே செல்வதே மிகவும் சவாலாக இருந்தது. இந்த விபத்தில் 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 6 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். உயிரிழந்தவர்களில் 6 பேர் ஆண்கள், 2 பேர் பெண்கள் மற்றும் ஒரு 4 வயது குழந்தை அடக்கம். அவர்களை அடையாளம் காணும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்பதற்கும், தீவிபத்துக்கான காரணத்தை கண்டறிவதற்கும் முன்னுரிமை அளித்து செயல்பட்டோம். ஒருவழியாக தீயை அணைத்து விட்டோம். ஆனால் கட்டடம் இன்னும் சூடாகவே இருப்பதால் அதை குளிர்விக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்” என்றார். இந்த விபத்து குறித்து நியூ மார்க்கெட் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், ஹோட்டலின் உரிமையாளர் தலைமறைவாகிவிட்டதால் அவரை காவல்துறையினர் வலை வீசி தேடி வருகின்றனர்.

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