தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் - இண்டியா கூட்டணி கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
மக்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக மத்திய அரசு உடனடியாக அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்று மல்லிகார்ஜுன கார்கே வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : June 8, 2026 at 3:57 PM IST
புதுடெல்லி: இண்டியா கூட்டணியின் அடுத்த கூட்டம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் ஹைதராபாத்தில் நடைபெறும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்துள்ளார். மேலும், நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.
தலைநகர் டெல்லியில் இண்டியா கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (ஜூன் 8) நடைபெற்றது. இண்டியா கூட்டணியின் தலைவரும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் மேற்குவங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, உத்தரப் பிரதேச மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும், சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவருமான அகிலேஷ் யாதவ், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், சிவசேனா கட்சியின் தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான உத்தவ் தாக்கரே, தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் தலைவரும், ஜம்மு-காஷ்மீர் முதலமைச்சருமான உமர் அப்துல்லா, மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மெகபூபா முப்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
மேலும், சரத் பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் தேசிய செயல் தலைவர் சுப்ரியா சுலே எம்.பி., இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் டி.ராஜா, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஜான் பிரிட்டாஸ் எம்பி, புரட்சிகர சோசலிச கட்சி சார்பில் பிரேமசந்திரன் எம்.பி., காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, ஜெய்ராம் ரமேஷ், கபில் சிபல், மதிமுக பொதுச் செயாலாளர் வைகோ, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி., ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா சார்பில் சர்பராஸ் அகமது எம்.பி. உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
Leaders of the INDIA alliance gathered for a crucial meeting at the Constitution Club of India.— Congress (@INCIndia) June 8, 2026
Congress President Shri @kharge, CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji, LoP Shri @RahulGandhi, and other alliance leaders attended the meeting.
📍New Delhi pic.twitter.com/PVBNEJtx1T
இந்த கூட்டத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சி மற்றும் திமுக சார்பில் யாரும் பங்கேற்கவில்லை. இரு கட்சிகளும் இண்டியா கூட்டணியின் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்தன. தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான ஆட்சியில் இடம் பெற்றிருந்த போதிலும் காங்கிரஸ் கட்சி, தவெகவை அழைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்துள்ள கட்சிகளுக்கு மட்டுமே அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி, திமுக போன்ற பிராந்திய கட்சிகள் தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து மாறியுள்ள அரசியல் சூழலில் பாஜகவை எதிர்க்கொள்வதற்கான உக்திகளை மாற்றியமைக்கவும், இண்டியா கூட்டணியை வலுப்படுத்துவது குறித்தும், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர், பஞ்சாப், குஜராத், கோவா, இமாச்சலப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் அடுத்தாண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் மற்றும் 2029- ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே, "இண்டியா கூட்டணியின் கூட்டத்தில் 25 அரசியல் கட்சிகள் கலந்து கொண்டன. இண்டியா கூட்டணியின் அடுத்த கூட்டம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் ஹைதராபாத்தில் நடைபெறும்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும். இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை இண்டியா கூட்டணியின் கூட்டத்தை நடத்த முடிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாட்டு மக்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதித்தோம். பொருளாதார சூழல், வேலையின்மை, விலைவாசி உயர்வு, விவசாயிகளின் பிரச்சனைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக மத்திய அரசு உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும்.
எஸ்ஐஆரில் ஏற்பட்டுள்ள குளறுபடிகள் குறித்து உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு கடிதம் அனுப்ப உள்ளோம். ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே ஆகியோர் காணொளி வாயிலாகக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தங்கள் கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்" என்றார்.
2024 மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்பாக உருவாக்கப்பட்டது இண்டியா கூட்டணி. பாஜகவுக்கு எதிரான வலுவான கூட்டணியைக் கட்டமைக்கும் வகையில் மாநில கட்சிகள், தேசிய கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து உருவானது தான் இண்டியா கூட்டணி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.