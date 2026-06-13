புதிய ராணுவ தளபதியாக தீரஜ் சேத் நியமனம்
இந்திய ராணுவம் நவீன மயமாக்கப்பட்டதில் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத்தின் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
Published : June 13, 2026 at 5:41 PM IST
புதுடெல்லி: நாட்டின் புதிய ராணுவத் தலைமை தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத்தை நியமித்து மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
இந்திய ராணுவத் தலைமை தளபதியாக உள்ள உபேந்திர திவேதி, வரும் ஜூன் 30- ஆம் தேதி பணி ஓய்வுப் பெறுகிறார். இதையடுத்து, புதிய ராணுவ தலைமைத் தளபதியை தேர்வுச் செய்ய மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தீவிரம் காட்டி வந்தது. இந்த சூழலில், தற்போது ராணுவ துணைத் தளபதியாகப் பணியாற்றி வரும் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத்தை இந்திய ராணுவத்தின் தலைமைத் தளபதியாகத் தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து, மத்திய அரசின் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் இன்று (ஜூன் 13) வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "இந்திய ராணுவத்தின் புதிய தலைமைத் தளபதியாக ஜெனரல் தீரஜ் சேத் தேர்வுச் செய்யப்பட்டுள்ளார்; வரும் ஜூன் 30- ஆம் தேதி முறைப்படி பதவியேற்றுக் கொள்வார்" என்று அறிவித்துள்ளது.
ராணுவத்தில் 40 ஆண்டுகள் அனுபவம் கொண்ட இவர், இந்திய எல்லைப் பகுதிகளில் பல்வேறு முக்கிய பிரிவுகளுக்குத் தலைமைத் தாங்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
யார் இந்த லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத்?
மகாராஷ்டிரா மாநிலம், புனே மாவட்டம், கடக்வாஸ்லாவில் உள்ள தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியின் முன்னாள் மாணவர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத். கடந்த 1986- ஆம் ஆண்டு இந்திய ராணுவத்தில் இணைந்து பணியாற்றத் தொடங்கினார். லெப்டினன்ட் ஜெனரலாக இந்திய ராணுவத்தின் மிக முக்கிய தாக்குதல் படைப்பிரிவுகளின் ஒன்றான 'சுதர்ஷன் சக்ரா கார்ப்ஸ்' படைப்பிரிவுக்கு (Sudarshan Chakra Corps) தலைமைத் தாங்கியுள்ளார்.
டெல்லியில் ராணுவத்தில் தலைமை அதிகாரியாகவும் பணியாற்றியுள்ள லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத் தேசிய, சர்வதேச ராணுவ நடவடிக்கைகளையும் மேற்பார்வையிட்டுள்ளார். தென்மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டலங்களின் ராணுவ படைப்பிரிவுகளுக்கு தலைமைத் தாங்கியுள்ளார். இந்திய ராணுவத்தை நவீனமயமாக்கப்பட்டதற்கு இவரது பங்கு அளப்பரியது.
ராணுவ தலைமையகத்தில் வியூகம் வகுத்தல், திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவு உள்ளிட்டவற்றில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்து பங்களிப்பை அளித்துள்ளார். பாதுகாப்புத்துறையில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை நன்கு அறிந்தவர். போர்க்காலங்களிலும் தனது பங்களிப்பை அளித்துள்ளார். தேசிய பாதுகாப்புக் கல்லூரியில் பட்டம் பெற்ற இவர், பாரீஸிலும் ராணுவப் பயிற்சி பெற்றுள்ளார்.
ராணுவத்தில் 40 ஆண்டுகள் அனுபவம் கொண்ட லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத், சிறப்பு சேவை பதக்கம், சமன்யா சேவா பதக்கம், விதேஷ் சேவா பதக்கம், சைன்யா சேவா பதக்கம், 50-வது சுதந்திர தின விழா பதக்கம், 75-வது சுதந்திர தின விழா பதக்கம் என 10-க்கும் மேற்பட்ட பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளார்.