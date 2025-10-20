அயோத்தி மகா தீபாராதனை: 26.17 லட்சம் தீபம் ஏற்றி கின்னஸ் சாதனை!
ஒரே நேரத்தில் 2,128 பேர் ஒன்றாக இணைந்து ஆரத்தி எடுத்ததற்காக மற்றொரு விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அயோத்தி: இந்த ஆண்டு தீபாவளியை ஒட்டி அயோத்தியில் நடைபெற்ற தீப உற்சவத்தில் லட்சக்கணக்கான தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு கின்னஸ் சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் உள்ள சரயு ஆற்றங்கரையில் லட்சக்கணக்கான தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு மகா தீபத் திருவிழா நடத்தப்படுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டும் நேற்று (அக்.19) அயோத்தியில் தீப திருவிழா நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியை உத்தர பிரதேச சுற்றுலாத்துறை, அயோத்தி நிர்வாகம் மற்றும் ராம் மனோகர் லோஹியா அவத் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவை இணைந்து நடத்தின. இந்த நிகழ்வில் இதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளை விட அதிகமாக 26,17,215 தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டன. பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளை சேர்ந்த பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனர்.
அதிகப்படியான தீபங்கள் ஏற்றப்பட்ட இந்த நிகழ்வானது கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றது. ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி விளக்குகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட்ட பிறகு, கின்னஸ் உலக சாதனைகளின் பிரதிநிதிகள் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டனர்.
கின்னஸ் சான்றிதழை, உத்தர பிரதேச சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார துறை அமைச்சர் ஜெய்வீர் சிங், முதன்மை செயலாளர் அம்ரித் அபிஜித் ஆகியோர் அம்மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத்திடம் வழங்கினர்.
இதுதவிர, ஒரே நேரத்தில் 2,128 பேர் ஒன்றாக இணைந்து ஆரத்தி எடுத்ததற்காக மற்றொரு விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. உ.பி சுற்றுலாத்துறை, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அயோத்தியைச் சேர்ந்த சரயு ஆர்த்தி சமிதி ஆகியவை இணைந்து இந்த சாதனையை நிகழ்த்தி இருக்கிறது.
2017ஆம் ஆண்டில் யோகி ஆதித்யா நாத் உ.பியின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். அந்த ஆண்டில் 1.71 லட்சம், 2018இல் 3.01 லட்சம், 2019இல் 4.04 லட்சம், 2020இல் 6.06 லட்சம், 2021இல் 9.41 லட்சம், 2022இல் 15.75 லட்சம், 2022இல் 15.76 லட்சம், 2023இல் 22.23 லட்சம், 2024இல் 25.15 லட்சம் என ஆண்டுதோறும் தீபாராதனையில் ஏற்றப்படுகிற தீபங்களின் எண்ணிக்கையானது கணிசமாக அதிகரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த ஆண்டு இந்த நிகழ்வை மாபெரும் திருவிழாவாக கொண்டாட வேண்டுமென அம்மாநில முதல்வர் தெரிவித்திருந்த நிலையில், ஒரே நிகழ்ச்சியில் இரண்டு உலக சாதனைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த சாதனை குறித்து யோகி ஆதித்யநாத் கூறுகையில், உலகளவில் உ.பிக்கு புது அடையாளம் ஒன்றை இத்திருவிழா ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பதாகவும், ராமரின் முன்பு விளக்கை ஏற்றும் வாய்ப்பு தனக்கு கிடைத்தது மகிழ்ச்சியளிப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.