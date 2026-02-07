இந்திய-அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தால் புதிய வேலை வாய்ப்புக்கள்: பியூஷ் கோயல் நம்பிக்கை

ETV Bharat / bharat

By PTI

Published : February 7, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
புதுடெல்லி: இந்திய-அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தால் புதிய வேலை வாய்ப்புக்கள் உருவாகும் என மத்திய வர்த்தக துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபராக இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்றதில் இருந்தே டொனால்ட் ட்ரம்ப், பெரும்பாலான உலக நாடுகள் மீது அதிகப்படியான வரியை விதித்து வந்தார். குறிப்பாக, வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் சீனா, வியட்நாம் உள்ளிட்ட நாடுகள் மீது வரிகளை விதித்தார். முதலில் இந்தியா மீது 25% வரி விதிக்கப்பட்ட நிலையில், ரஷ்யாவுடனான எண்ணெய் வணிகத்தை காரணம் காட்டி கூடுதலாக 25% வரி விதிக்கப்பட்டது.

மேலும், உலக நாடுகள் மீது இது போன்ற கடுமையான வரி விதிக்கப்படும் போது அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்களின் அளவு குறைவதோடு, தங்களின் உள்நாட்டு உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும் என்று ட்ரம்ப் காரணம் தெரிவித்தார். ட்ரம்பின் இந்த கடும் வரி விதிப்பால் இந்தியா உள்ளிட்ட வளரும் நாடுகளின் ஏற்றுமதி பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக திருப்பூர், கோவை உள்ளி பகுதியில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் ஜவுளி மற்றும் தோல் பொருட்களின் உற்பத்தி வெகுவாக முடங்கியது.

இந்நிலையில், ரஷ்யாவுடனான எண்ணெய் வர்த்தகத்தை இந்தியா குறைக்க சம்மதித்துள்ளதாகவும், அதனால் இந்தியா மீதான வரி விதிப்பை குறைப்பதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் சில நாட்களுக்கு முன்பு தெரிவித்திருந்தார். மேலும், இந்தியா மீதான இறக்குமதி வரியை 25 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாக குறைப்பதாகவும் அவர் அறிவித்தார். இதுதொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தகம் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

இந்நிலையில், இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக மத்திய வர்த்தக துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது, "விசித் பாரத் 2047 பயணித்தில் இன்று மிக முக்கியமான நாள். இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே இறுதி செய்யப்பட்டுள்ள இந்த வர்த்த ஒப்பந்தம் நாட்டின் அனைத்து பகுதி மக்களாலும் வரவேற்கப்படுகிறது. இந்திய ஏற்றுமதி வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இந்த ஒப்பந்தம் உள்ளது.

இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு உகந்த அளவில் புதிய வரி விதிப்பு அமைந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் விவசாயிகளின் நலன்களை முழுமையாக பாதுகாக்கும் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. இந்த புதிய ஒப்பந்தத்தின் மூலம் புதிய வேலை வாய்ப்புக்கள் உருவாகும்.

18% ஆக குறைந்த வரி

இந்தியாவுடனான வர்த்தக உறவை மேம்படுத்தும் விதமாக இந்திய ஏற்றுமதி பொருட்களின் மீதான வரியை 50% இருந்து 18% ஆக குறைக்க அமெரிக்கா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. பல்வேறு வகையான பொருட்களுக்கு வரி விதிப்பு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் என்பது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கூடுதல் சிறப்பாகும். குறிப்பாக மசாலாப் பொருட்கள், நேநீர், காபி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பொருட்கள், தேங்காய் எண்ணெய், காய்கறி மெழுகுகள், காய்கறிகள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கொட்டைகள், பேக்கரி பொருட்கள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட பழங்கள் ஆகியவற்றின் வரி விதிப்பு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும். இந்த வகை தயாரிப்புக்களுக்கு பரஸ்பர வரி 50% இருந்து பூஜ்ஜியமாக குறைக்கப்படுகிறது. இது இந்திய விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும்.

இந்த ஒப்பந்தத்தில் விவசாயிகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. இந்தியாவில் போதுமான அளவு உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெறவில்லை. இறைச்சி, கோழி, பால் பொருட்கள், சோயாபீன்ஸ், மக்காச்சோளம், அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை, தினை, வாழைப்பழங்கள், ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் செர்ரிகள், பச்சைப் பட்டாணி, கொண்டைக்கடலை, பாசிப்பருப்பு, கால்நடைத் தீவனம், தேன், நிலக்கடலை மற்றும் புகையிலை உள்ளிட்ட இந்தியாவில் போதுமான அளவு உற்பத்தி செய்யப்படும் பழங்கள் மீது எந்த வரிச் சலுகையும் இருக்காது. மேலும், மரபணு மாற்றப்பட்ட எந்தப் பொருட்களும் இந்தியாவிற்குள் அனுமதிக்கப்படாது" என்றும் தெரிவித்தார்.

