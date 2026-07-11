அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் தேசிய கீதமே இசைக்கப்பட வேண்டும்: புதிய வழிகாட்டுதல் நெறிமுறை வெளியீடு
தேசிய பாடல் மற்றும் தேசிய கீதத்துடன் ஒரு மாநிலப் பாடல் பாடப்படும்போது முதலில் தேசியப் பாடலும் அதைத் தொடர்ந்து, தேசிய கீதமும் இசைக்கப்பட வேண்டும் என்று புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 11, 2026 at 6:22 PM IST
புதுடெல்லி: தேசிய பாடல், தேசிய கீதம் இசைப்பது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய வழிகாட்டுதல்களுக்கு தமிழகத்தில் ஆளும் தவெக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும், பிறகு தேசிய கீதமும் பாடப்படுவதே வழக்கம். ஆனால், கடந்த மே மாதம், முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழா நடைபெற்றபோது, வழக்கத்தில் இருந்த நடைமுறைக்கு மாறாக, முதலில் வந்தே மாதரம் (தேசிய பாடல்) இசைக்கப்பட்டு, பிறகு தேசிய கீதம்(ஜன கன மன) இசைக்கப்பட்டது. இறுதியாகவே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது.
இதற்கு திமுக மட்டுமின்றி தவெக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன. அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட வேண்டும் என்றும் அவை வலியுறுத்தின.
|இதையும் படிங்க.. இடைத்தேர்தலிலும் திமுகவுக்கு மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள்: கொதித்து பேசிய அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன்
இதையடுத்து, அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தேசிய கீதத்திற்கு முன்பு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்படும் என்று தவெக உறுதி அளித்தது. ஆளுநர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி என்பதால் முதலில் தேசிய பாடலும், தேசிய கீதமும் இசைக்கப்பட்டது என்று அமைச்சர்கள் விளக்கம் அளித்தனர்.
இந்நிலையில், தேசிய பாடல், தேசிய கீதம் இசைப்பது தொடர்பாக, புதிய வழிகாட்டுதல்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் பிறப்பித்துள்ளது. இதுகுறித்து அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், "தேசிய கீதம், தேசிய பாடல் இசைப்பது தொடர்பாக மத்திய அரசு ஏற்கனவே வெளியிட்டுள்ள அனைத்து உத்தரவுகளும் தொகுக்கப்பட்டு இணைப்பு–1 மற்றும் இணைப்பு–2 ஆக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய பாடல் மற்றும் தேசிய கீதத்துடன் ஒரு மாநிலப் பாடல் பாடப்படும் போது, முதலில் தேசியப் பாடலும் அதைத் தொடர்ந்து, தேசிய கீதமும் இசைக்கப்பட வேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, அதிகாரிகள் மற்றும் ராணுவத்தினர் பதவியேற்பு விழா, குடியரசுத் தலைவர், ஆளுநர், துணைநிலை ஆளுநர்கள் பங்கேற்கும் அரசு நிகழ்ச்சிகள், தேசியக்கொடி அணி வகுப்பு நிகழ்ச்சிகள், தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலியில் குடியரசுத் தலைவர் நாட்டு மக்களுக்கு உரையற்றும் நிகழ்ச்சிகளில், நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்னும் பின்னும் தேசிய பாடலும், தேசிய கீதமும் இசைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தேசிய கீதம் மற்றும் தேசியப் பாடலை பாடும்போது அல்லது இசைக்கும்போது சரியான பாடல் வரிகள், துல்லியமான உச்சரிப்பு கட்டாயமாக பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரியமாக அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்படும் நிலையில், மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்களுக்கு விசிக எம்.பி. துரை ரவிக்குமார் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில், "அரசு நிகழ்ச்சிகளில் நாங்கள் தேசிய பாடலை (வந்தே மாதரம்) பாட மாட்டோம். முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தையும், அதன் பின்னரே தேசிய கீதத்தையும் பாடுவோம். ஆளுநர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் மட்டும் தேசிய பாடல் (வந்தே மாதரம்) பாடப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து சட்ட நிபுணர் எஸ்.பி. சிங், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு. தேசிய பாடல் மற்றும் தேசிய கீதம் தொடர்பான நெறிமுறைகளை அனைத்து மாநிலங்ளும் யூனியன் பிரதேசங்களும் ஒரே சீராக பின்பற்ற வேண்டும்" என்றார்.