EXCLUSIVE: உருகும் பனிப்பாறைகளும் உறங்கும் முன்னெச்சரிக்கைகளும் - நேபாள பேரிடரிலிருந்து இந்தியா கற்க வேண்டியது என்ன?
மத்திய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவரான பேராசிரியர் பிரதீப் குமார் ராமஞ்சர்லா, ஈடிவி பாரத் டெல்லி தலைமை செய்தியாளர் சௌரப் சுக்லாவுக்கு அளித்த சிறப்புப் பேட்டியில், பேரிடர்களை சமாளிப்பதற்கான அவசரத் தேவை குறித்துப் பேசினார்
Published : August 28, 2026 at 7:23 PM IST
புதுடெல்லி: நேபாளத்தை உருக்குலைத்த பெரு வெள்ளம், இமயமலைப் பகுதி எதிர் கொள்ளும் அபாயத்தை மீண்டும் ஒருமுறை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது. இது போன்ற பேரிடர்கள் பற்றியும், அவை மலைப் பகுதிகளை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை அறியவும், 'அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு கவுன்சில்' (CSIR) அமைப்பின் ஒரு அங்கமான ரூர்க்கியில் உள்ள 'மத்திய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின்' (CBRI) இயக்குநர் பேராசிரியர் பிரதீப் குமார் ராமஞ்சர்லாவை தொடர்பு கொண்டோம். அப்போது அவர், 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அவரது முழு பேட்டி வருமாறு:
கேள்வி: நேபாளத்தில் பேரழிவை ஏற்படுத்திய பெருவெள்ளத்தை நீங்கள் எவ்வாறு மதிப்பிடுகிறீர்கள்? அங்கு உண்மையில் என்ன நடந்தது, இந்த நிகழ்வு ஏன் இவ்வளவு பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தியது?
பேராசிரியர் பிரதீப் குமார்: வழக்கத்திற்கு மாறான வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதமான சூழலால் பனிப்பாறை மிக வேகமாக உருக தொடங்கியதே இந்த நிகழ்வின் தொடக்கமாக தெரிகிறது. உருகிய நீர் பனிப்பாறையில் உள்ள விரிசல்கள் வழியாக, பனிக்கும் அதன் அடியில் உள்ள பாறைக்கும் இடையிலான பகுதியை சென்றடைந்தது. இது செங்குத்தான பாறைகளின் பிடிப்புகளை தளர்த்தியது. பின்னர், பனிப்பாறை மற்றும் பாறைகளின் பெரும் பகுதி உடைந்து உயரத்திலிருந்து கீழே விழுந்தன. அதன் தாக்கம் மிகவும் வலுவாக இருந்ததால், ரிக்டர் அளவில் சுமார் 5.2 அளவுக்கு இணையான நில அதிர்வு அலைகளை உருவாக்கின. ஆனால் அது நிலநடுக்கம் அல்ல. அந்த சிதைவுகள் ஆற்றுப் படுகைக்குள் விழுந்து, பெரிய பாறைகள் நீரோட்டத்தை தற்காலிகமாக தடுத்து ஒரு இயற்கையான அணை போன்ற அமைப்பை உருவாக்கியது. அதன் பின்னால் நீர் அதிக அளவில் தேங்கிய நிலையில், ஒரு கட்டத்தில் தடுப்பு உடைந்து, திடீர் வெள்ளப் பெருக்கிற்கு வழி வகுத்தது.
கேள்வி: இந்த பேரிடருக்கு மழை காரணமா அல்லது வேறு ஏதாவது காரணமா?
பேராசிரியர் பிரதீப் குமார்: நேபாள நிகழ்வை பொறுத்த வரை, கனமழையை விட, வழக்கத்திற்கு மாறான அதிக வெப்பநிலையால் பனி வேகமாக உருகியதே முக்கிய காரணமாக தெரிகிறது. நிலப்பரப்பின் அமைப்பும் இதில் முக்கியப் பங்கு வகித்தது. செங்குத்தான உயரத்திலிருந்து பனிப்பாறையின் பெரும் பகுதி உடைந்து செங்குத்தாக கீழே விழுந்தது இந்த பேரிழவை ஏற்படுத்தியது.
கேள்வி: உத்தரகண்ட், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் பிற இமயமலைப் பகுதிகளில் மீண்டும் மீண்டும் பேரிடர்கள் நிகழ்வதை பார்க்கிறோம். இத்தகைய நிகழ்வுகள் மிகவும் கவலையளிக்கும் விஷயமாக மாறி வருகின்றனவா?
பேராசிரியர் பிரதீப் குமார்: இமயமலைப் பகுதியில் ஏற்படும் பல நிலச்சரிவுகளுக்கு மழையே காரணம். குறிப்பாக கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், மழைப்பொழிவின் முறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் தான். நீண்டகால அடிப்படையில் மொத்த மழைப்பொழிவில் பெரிய மாற்றம் இல்லாவிட்டாலும், குறுகிய காலத்தில் மிக அதிக மழை பெய்யும் நிகழ்வுகளை நாம் அதிகமாக பார்க்க முடிகிறது. குறுகிய காலத்தில் அதிக அளவு மழை பெய்யும் போது, திடீரென ஏற்படும் நீரோட்டத்தை கையாளும் திறன் ஆற்றுப் படுகைகளுக்கு இல்லாமல் போகலாம். அப்போது தான் ஆற்றங்கரைகளில் அமைந்துள்ள சாலைகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற உள்கட்டமைப்புகள் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகும் அபாயத்தை எதிர்கொள்கின்றன. அண்மை காலங்களில் இது போன்ற பல சம்பவங்களை நாம் பார்த்துள்ளோம்.
கேள்வி: நேபாளத்தில் நிகழ்ந்தது போன்ற ஒரு பேரிடர் இந்தியாவின் மலை மாநிலங்களில் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறதா? நேபாள சம்பவம் நமக்கு உணர்த்துவது என்ன?
பேராசிரியர் பிரதீப் குமார்: வரும் காலங்களில் நாம் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். மேலும், இது போன்ற மோசமான நிகழ்வுகளில் இருந்து உரிய பாடங்களை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இமயமலையில் இது போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படக் கூடிய பல பகுதிகள் உள்ளன. இதில் இமாச்சலப் பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆகியவற்றின் சில பகுதிகளும், மேற்கு வங்கத்தின் சில மலைப்பகுதிகளும் அடங்கும். அனைத்து இடங்களிலும் இது போன்ற பேராபத்து உடனடியாக இல்லாவிட்டாலும், நேபாளத்தில் நிகழ்ந்ததைப் போன்ற பேரிடர் பாதிப்புக்கு சாத்தியமான இடங்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டிய அவசியத்தையும், முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்த்துகின்றன.
கேள்வி: மலைப்பகுதிகளில் உள்ள சாலைகள், பாலங்கள், நீர்மின் திட்டங்கள் மற்றும் பிற உள்கட்டமைப்புகள் இத்தகைய பேரிடர்களை தாங்கும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ளனவா?
பேராசிரியர் பிரதீப் குமார்: மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் பொதுவாக பேரிடர்களை கவனத்தில் கொண்டே வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், சில சமயங்களில் எதிர்பார்த்ததை விட மிகப் பெரிய பேரிடர்கள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. காலத்திற்கு ஏற்ப அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் தர நிலைகள் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்படுகின்றன. பெரிய மற்றும் மிக முக்கியமான திட்டங்கள், வடிவமைக்கும் போதே கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றன. ஆனால், சிறிய அல்லது சாதாரண கட்டுமானங்களுக்கு அதே அளவிலான முக்கியத்துவம் கொடுப்பது இல்லை.
கேள்வி: திடீர் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு போன்ற பேரிடர்களின் போது உயிரிழப்புகளை தடுப்பதில் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கும் அமைப்புகளின் முக்கியத்துவம் என்ன?
பேராசிரியர் பிரதீப் குமார்: முன்கூட்டியே எச்சரிப்பது மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் 30 நிமிடங்கள் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரையிலான கால அவகாசம் கூட மக்களை வெளியேற்றுவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆனால், நிகழ்வை துல்லியமாகவும், போதிய நேரத்திற்கு முன்பே கண்டறிவது தான் இதில் உள்ள மிகப் பெரிய சவால். CSIR-CBRI தற்போது இரு இடங்களில் சோதனை அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு மற்றும் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கும் அமைப்பை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. இவை தற்போது ஆராய்ச்சி நிலையிலேயே உள்ளன. இதில் ஒன்று உத்தரகாண்டில் அமைய உள்ளது. இவை சோதனைக் கட்டத்தில் தான் உள்ளன. பொதுமக்களுக்கு சேவை வழங்கும் பணிகளை இவை இன்னும் தொடங்கவில்லை. துல்லியம் மற்றும் செயல்திறன் உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு, மாநில அரசின் உதவியுடன் பேரிடர் அபாயம் அதிகம் உள்ள பிற இடங்களிலும் இத்தகைய தொழில்நுட்பத்தை அமல்படுத்தலாம்.
கேள்வி: இமயமலைப் பகுதிகளில் கட்டுமானங்களுக்கு எந்த மாதிரியான விதிமுறைகள் நமக்கு தேவை?
பேராசிரியர் பிரதீப் குமார்: உள்கட்டமைப்பை பொறுத்த வரை, இந்தியாவில் ஏற்கனவே கட்டிட மற்றும் பொறியியல் விதிமுறைகள் சிறப்பாகவே உள்ளன. இங்குள்ள முக்கியப் பிரச்சினை, அவற்றை செயல்படுத்துவதே. தேசிய கட்டிட விதிமுறையின் நிலநடுக்க எதிர்ப்பு வடிவமைப்புத் தரம் மற்றும் இந்திய சாலைகள் அமைப்பின் வழிகாட்டுதல்கள் முறையாகப் பின்பற்றப்பட வேண்டும். இயற்கை பேரிடர்களை எதிர்கொள்ளும் நாடுகள், பொறியியல் மற்றும் கட்டுமானத் தரங்களை சமரசமின்றி பின்பற்றுவதால், அவர்களால் பெரும்பாலும் தங்கள் உள்கட்டமைப்பைப் பாதுகாக்க முடிகிறது. அதே அளவிலான பின்பற்றுதல் இங்கும் நமக்குத் தேவை.
கேள்வி: இதுபோன்ற பேரழிவுகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் போன்றவற்றை குறைக்க, மத்திய, மாநில அரசுகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?
பேராசிரியர் பிரதீப் குமார்: மிகப் பெரிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு, முறையான திட்ட மேலாண்மை, தர உறுதி, தரக் கட்டுப்பாடு மற்றும் வடிவமைப்பு அடிப்படைகளை பின்பற்றுதல் ஆகியவை அவசியம். பேரழிவு அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் உள்ள கட்டிடங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்புகள், பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதை உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் உறுதி செய்ய வேண்டும். அதே நேரத்தில், ஒவ்வொரு பெரிய திட்டமும் கவனமாக ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும். பேரிடர் என்பது எங்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம், ஆனால் ஒரு பேரழிவிலிருந்து கற்கும் பாடங்களை, எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அதை விட முக்கியமானது.