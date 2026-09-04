நேபாளத்தில் காணாமல் போனவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட இறுதிச்சடங்கு - ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் நேரில் கண்டது என்ன?
உறவினர்களை இழந்த துயரம் ஒருபுறம் என்றாலும், இறந்தவர்களின் உடலை கூட பார்க்க முடியவில்லையே என்ற ஏக்கம் தங்களை வாட்டிவதைப்பதாக கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் நேபாள துயரத்தில் உறவுகளை இழந்தவர்கள்.
By Dev Raj
Published : September 4, 2026 at 8:22 PM IST
நுவாகோட் (நேபாளம்): அடுக்கி வைக்கப்பட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த துணிக்குவியலை கையில் வைத்திருந்த ஒரு சிறு குச்சியால் தொடர்ந்து எரியும் வண்ணம் சரிசெய்துகொண்டிருப்பவர் வேறு யாருமல்ல, நேபாள பெருவெள்ளத்தில் தனது சகோதரர், சகோதரி, மகன், மகள், மருமகள், உறவினர்கள் என தனது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 17 பேரை பறிக்கொடுத்த காமேஷ் சிங் தமாங் தான் அவர்.
ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை 1259 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போய் உள்ளனர். அந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல்போன தனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் 17 பேருக்கு விடை கொடுத்துக்கொண்டிருந்தார் காமேஷ்.
தன் கண் முன்னே தீம்பிழம்புகள் படபடத்து எரிந்தபோதும், அதில் பெரிய அளவில் கவனம் செலுத்தாமல், தனது அன்புக்குரியவர்களை நினைத்து, மனதில் ஏதோ மெல்லியதாக முணுமுணுத்துக்கொண்டே தனது கையில் வைத்திருந்த பிஸ்கட், சிப்ஸ், குளிர்பானங்கள் உள்ளிட்ட சிற்றுண்டிகளை தீயிலிட்டார்.
யார் இந்த காமேஷ் சிங் தமாங்?
நேபாள-திபெத் எல்லைக்கு அருகில் உள்ள ரசுவா மாவட்டத்தின் சிறு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தான் காமேஷ். வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடிவந்தபோது அங்குள்ள மலைப்பகுதியில் அவர் விவசாய பணிகளை மேற்கொண்டு வந்துள்ளார். அதிவேகமாக வந்த அந்த வெள்ளம் அவரது குடும்பத்தை சேர்ந்த 17 பேரை அடித்துச் சென்றுள்ளது. அவரை போன்று உயரமான பகுதிகளில் இருந்த சிலர் மட்டுமே இந்த கோர வெள்ளத்தில் இருந்து தப்பிப்பிழைத்துள்ளனர்.
வெள்ளத்தில் தனது குடும்பத்தினரை பறிக்கொடுத்து, அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோமோ? என்ற பரிதவிப்பில் இருந்த காமேஷ் சிங் தமாங்கிடம் இந்த விபத்து குறித்து பேச முயன்றோம்.
தனது விழியோரம் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்தவாறே நம்மிடம் பேசிய அவர், "என் குடும்பத்தில் சகோதரர், சகோதரி, மகன்கள், மகள்கள், மருமகன் உள்ளிட்ட 17 பேர் காணாமல் போய்விட்டனர். கடந்த ஒன்பது நாட்களாக திரிசூலி நதிக்கரை முழுவதும் அவர்களை தேடிவிட்டேன். ஆனால் என்னுடைய துரதிர்ஷ்டம் அவர்களுடைய உடலைக்கூட என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை" என்றார் வேதனையுடன்.
வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டவர்களின் வயது என்று நாம் கேள்வியை முடிப்பதற்கு முன்பாகவே, "காணாமல் போன அனைவருக்கும் 11 முதல் 45 வயதுக்குட்பட்டவர்கள்தான்" என்று வருத்தம் தோய்ந்த முகத்தோடு தெரிவித்தார்.
பௌத்த மதத்தை சேர்ந்த காமேஷிடம் காணாமல் போனவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடையும் பொருட்டு, அவர்களுக்கான இறுதிச் சடங்குகளை மேற்கொள்ளுமாறு அவரது சமூகத்தின் பெரியவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இதனையடுத்து திரிசூலி ஆற்றின் கரையோரத்தில் துங்கே நகரில் அமைந்துள்ள மடாலயத்தில் இந்த சடங்குகளை அவர் மேற்கொண்டு வந்துள்ளார்.
அன்று திட்டினேன்; இன்று அழுகிறேன்
இதுதொடர்பாக அவரிடம் கேட்டபோது, "காணாமல் போனவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பிடித்ததை வாங்கிவந்து சடங்குகளின் போது சேர்த்து எரியூட்டினால் அவர்களுக்கு நல்லது என ஊர் பெரியவர்கள் கூறினார்கள். அதனால் அவர்களுக்கு பிடித்த பிஸ்கட், சிப்ஸ், மிக்சர், குளிர்பானங்கள், சாக்லேட் உள்ளிட்டவற்றை நான் தீயிலிட்டு வருகிறேன்.
குழந்தைகளுக்கு இந்த பொருட்கள் என்றால் உயிர். என்னிடம் வாங்கி தருமாறு அப்போது அடம்பிடித்து கேட்பார்கள். ஆனால், உடலுக்கு கெடுதல் என்று அவர்களை நான் கடிந்துகொள்வது உண்டு. ஆனால், இன்று கைநிறைய அவர்களுக்கு பிடித்த சிற்றுண்டிகளை வாங்கி வந்துள்ளேன். ஆனால், வாங்கிக்கொள்ள அவர்கள் இல்லை" என்றபோது காமேஷுன் கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது.
வெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல் போன ஒவ்வொரு நபருக்கும் 'குஷ்' என்ற ஒருவகை புல்லினால் சிறிய அளவில் உருவங்கள் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், அதை ஒவ்வொன்றாக கனத்த மனதோடு தீயிலிட்டார் காமேஷ். அந்த மடாலயத்தில் காமேஷோடு சேர்ந்து பௌத்த சமூகத்தை சேர்ந்த 40 பேர் தங்களின் நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு இறுதிச் சடங்கு செய்யும் பொருட்டு அங்கு கூடியிருந்தனர்.
காமேஷை போன்று உத்தர காய் கிராமத்தை சேர்ந்த பெம்பா லாமாவும் அங்கு வந்திருந்தார். இறுதிச் சடங்கு தொடர்பாக அவரிடம் பேசியபோது, "எனது சகோதரர், மாமா என நான்கு பேர் இந்த வெள்ளத்தில் காணாமல் போனார்கள். நாங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் இறுதிச் சடங்குகளை மேற்கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்த மடாலயம் மிக அருகிலும், மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் இருந்தது. அதனால் இங்கேயே இறுதிச் சடங்கை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
காணாமல் போன தங்கள் உறவினர்களுக்கு இறுதிச் சடங்கு செய்யாத பலர் எங்கள் கிராமத்தில் உள்ளார்கள். அவர்களும் விரைவில் இறுதிச் சடங்கு செய்யவுள்ளார்கள். ஆனால், இங்கு நிலவும் மோசமான வானிலை அதற்கு தடையாக உள்ளது" என்றார் வானத்தை ஏக்கமாக பார்த்தப்படியே.
இந்த இறுதிச் சடங்கு நிகழ்ச்சி என்பது ஆண்கள் மட்டுமே செய்யக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது. எனவே காமேஷ், பெம்பா உள்ளிட்ட சிலர் சடங்கிற்கான சிதையை தயாரித்து, தவறவிட்ட தன் அன்பு உறவினர்களுக்கான இறுதிச் சடங்குகளை செய்தனர்.
அதேபோன்று வெள்ளத்தில் தனது உறவினர்களை இழந்த பலர், அவர்களின் புகைப்படங்களை கொண்டுவந்து மடாலயத்தில் பணியாற்றுபவர்களிடம் அளித்தனர். புனித மந்திரங்கள், தாள வாத்தியங்கள் முழங்க கோயிலுக்குள் ஏற்றப்பட்ட சிறிய நெருப்பில் அந்த புகைப்படங்கள் எரிக்கப்பட்டன.
துறவி ஒருவர் காணாமல் போனவர்களின் புகைப்படங்களை ஒவ்வொன்றாக நெருப்பில் இட்டபோது, அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் செய்வதறியாது நின்றது பார்ப்போரையும் கண்கலங்க வைத்தது.
நேபாள வெள்ளத்தில் தனது இரு மகன்களை இழந்த ஹேமா லாமா இந்த பெருந்துயரம் குறித்து கூறும்போது, "வெள்ளத்தில் உறவினர்களை இழந்த துயரம் ஒருபுறம் என்றாலும், இறந்தவர்களின் உடலை கூட பார்க்க முடியவில்லையே என்ற ஏக்கம் எங்களை வாட்டிவதைக்கிறது. இறுதிச் சடங்குகளை நாங்கள் செய்து முடித்திருந்தாலும், என் மகன்கள் இனி இந்த உலகத்தில் இல்லையே என்பதை மட்டும் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அவர்கள் எங்காவது பாதுகாப்பாக சிக்கியிருந்தால் என்னிடம் திரும்பி வரவேண்டும் என மனதிற்குள் வேண்டிக்கொண்டேன்" என தாய்மைக்கே உரிய பரிதவிப்போடு கலங்கினார்.