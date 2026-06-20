என்னது.. அபுதாபிக்கு போய் நீட் தேர்வு எழுதனுமா? நாக்பூரை சேர்ந்த மாணவருக்கு 'ஷாக்' நியூஸ்
நீட் மறுதேர்வுக்காக மாணவர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு இடையே ஆயத்தமாகி வரும் நிலையில், அவர்களை மேலும் மன உலைச்சல் ஏற்படுத்தும் வகையில் தேர்வு மைய குளறுபடி இருப்பதாக மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : June 20, 2026 at 2:56 PM IST
மும்பை: நாக்பூரை சேர்ந்த மாணவர் ஒருவருக்கு நீட் தேர்வு எழுதும் மையம் அபுதாபியில் ஒதுக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மருத்துவப் படிப்பில் சேர்வதற்கான இளங்கலை (UG) நீட் தேர்வு, நாடு முழுவதும் கடந்த மே 3-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதனிடையே, இந்த நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார் எழுந்தன. இதனை உறுதி செய்த மத்திய அரசு, முந்தைய நீட் தேர்வை முழுவதுமாக ரத்து செய்தது. மேலும் இது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, நீட் மறுதேர்வானது ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில், மாணவர்களுக்கு நேற்று தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரை சேர்ந்த அப்துல்லா முகமது தாலீப் என்ற மாணவருக்கு ஐக்கிய அரபு நாடுகளின் தலைநகரான அபுதாபியில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டது.
#WATCH | Nagpur, Mahrashtra: Family of a NEET aspirant, Abdullah Mohammad Talib, claims that he was allocated a school in Abu Dhabi as his exam center for NEET-UG re-exam scheduled to be held on 21st June.— ANI (@ANI) June 20, 2026
His father, Mohammad Talib, says, " ...after the admit card was downloaded… pic.twitter.com/EmFqhIFVRK
இதனை பார்த்த மாணவன் அப்துல்லாவும், அவரது குடும்பத்தினரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர். பின்னர் தேசிய தேர்வு மையத்தின் (NTA) உதவி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிறகு, இந்த விவகாரம் சரி செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மாணவன் அப்துல்லாவின் தந்தை முகமது தாபில் கூறுகையில், "வெள்ளிக்கிழமை மாலையில் ஹால்டிக்கெட்டை டவுன்லோடு செய்து பார்த்த போது, நாங்கள் அனைவருமே பதற்றமாகி விட்டோம்.
ஏனெனில், நாக்பூரில் வசிக்கும் எனது மகனுக்கு, அபுதாபியில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக அதில் கூறப்பட்டிருந்தது.
நாக்பூரையும், பக்கத்தில் உள்ள 2 மாவட்டங்களையும் நாங்கள் தேர்வு செய்திருந்தோம். ஆனால், சம்பந்தமே இல்லாமல் அபுதாபியில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.
Urgent intervention requested.— Veterans Club Odisha (@club_odisha) June 19, 2026
NEET candidate Ms. Sanjana Sanjibanee of BBSR, Odisha was earlier allotted exam centre at Bhubaneswar. However, the Re-NEET admit card suddenly allots centre at Dehradun. At such short notice, travel over 1500 km is extremely difficult. pic.twitter.com/ruOXoTlaBq
இதையடுத்து, என்டிஏ உதவி எண்ணுக்கு அழைத்து விஷயத்தை கூறினோம். அவர்கள், உடனே இது சம்பந்தமாக ஒரு மின்னஞ்சலை அனுப்பும்படி கூறினார்கள்.
நாங்கள் மின்னஞ்சல் அனுப்பிய பிறகு, எங்களுக்கு அதில் பதில் வந்திருந்தது. அதில், நாக்பூரிலேயே தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது" என்றார்.
அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளாத மாணவன்
மேலும் பேசிய அவர், "நாக்பூரில் தற்போது தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சிதான். ஆனால், எங்கள் மகன் நேற்றைய அதிர்ச்சியில் இருந்து இன்னும் மீளவில்லை.
நேற்று முழுவதும் அழுதுக் கொண்டிருந்த அவன், தேர்வு எழுத செல்ல மாட்டேன் எனக் கூறி வருகிறான். நாங்கள் அவனை சமாதானப்படுத்தி வருகிறோம். அவன் சமாதானம் அடைந்தால், தேர்வு எழுத வருவான்" என அவரது தந்தை முகமது தாலிப் தெரிவித்தார்.
மற்றொரு சம்பவம்
முன்னதாக, இதேபோன்ற சம்பவம் ஒடிசாவில் நடைபெற்றது. ஒடிசா தலைநகர் புவனேஸ்வரை சேர்ந்த நீட் தேர்வாளர் சஞ்சனாவுக்கு, உத்தரகண்டில் உள்ள டேராடூனில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டது.
புவனேஸ்வரில் இருந்து 1,500 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள டேராடூனுக்கு ஒரே நாளில் செல்வது சாத்தியம் இல்லாததால், சஞ்சனாவும், அவரது குடும்பத்தினரும் செய்வதறியாது திகைத்தனர். பின்னர், இதுதொடர்பாக அவர்கள் புகார் அனுப்பிய நிலையில், என்டிஏ அதிகாரிகள் அவருக்கு புவனேஸ்வரிலேயே தேர்வு மையத்தை ஒதுக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.