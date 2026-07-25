நிபந்தனைகள் ஏற்பு - டெல்லியில் போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றது கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி அமைப்பின் செய்தித் தொடர்பாளர்கள் அசுதோஷ் ரங்கா, சௌரவ் தாஸ் ஆகியோருடன் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் இன்று மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
Published : July 25, 2026 at 6:35 PM IST
புதுடெல்லி: நீட் தேர்வு தொடர்பாக விடுத்த கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு ஏற்று கொண்டதை அடுத்து, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மாணவர் அமைப்பினர் தங்கள் போராட்டத்தை இன்று வாபஸ் பெற்றனர்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்; நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி மாணவர் அமைப்பினர், டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் வாரத்தில் போராட்டத்தை தொடங்கினர்.
அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக், ஜூன் 28ஆம் தேதி காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை தொடங்கினார். மூன்று வாரங்களைக் கடந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தால், அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, காவல் துறையினர் அவரை வலுக்கட்டாயமாக அரசு மருத்துமவனையில் சேர்த்தனர்.
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பின்னர் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அவரை மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்து, உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுமாறு வலியுறுத்தினர். அப்போது, மாணவர்கள் மீது வழக்கு தொடுக்க கூடாது என்று நிபந்தனை விதித்தார். சோனம் வாங்சுக்.
இதற்கிடையே, ஜூலை 20ஆம் தேதி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து நாடாளுமன்றம் நோக்கி சென்ற மாணவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தி, கண்ணீர் புகை குண்டு வீசியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதில், பலர் காயமடைந்தனர்.
டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதேபோன்று பல்வேறு மாநிலங்களிலும் மாணவர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். டெல்லியிலும், சென்னையிலும் திரையுலக பிரபலங்கள் பலரும் மாணவர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளித்தனர். தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகள் போராட்டதிற்கு ஆதரவு அளித்தன.
அதைத் தொடர்ந்து, நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக விரைவு நீதிமன்றம் அமைக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி இரு தினங்களுக்கு முன் அறிவித்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக, நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக, 47 அலுவலர்களை தேசியத் தேர்வு முகமை பணிநீக்கம் செய்தது.
இந்நிலையில், மாணவர்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலிப்பதாக மத்திய அரசு உறுதி அளித்ததை அடுத்து, சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் தனது உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை நிறைவு செய்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி மாணவர் அமைப்பின் பிரதிநிதிகளுடன் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இந்நிலையில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக இன்று அறிவித்தார்.
இருப்பினும் மாணவர்கள் போராட்டத்தை கைவிடவில்லை. நீட் தேர்வால் உயிரிழந்த மாணவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை ஏற்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி அமைப்பின் அபிஜித் தீப்கே அறிவித்தார்ழ
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி அமைப்பின் செய்தித் தொடர்பாளர்கள் அசுதோஷ் ரங்கா, சௌரவ் தாஸ் ஆகியோருடன் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் இன்று மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில், கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் அனைத்துக் கோரிக்கைகளையும் மத்திய அரசு ஏற்றுக் கொண்டது. இதையடுத்து, போராட்டத்தை உடனடியாக வாபஸ் பெறுவதாக அந்த அமைப்பு அறிவித்துள்ளது.
இதையடுத்து, மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி. நட்டா, ஜிதேந்திர சிங், சிஜேபி செய்தித் தொடர்பாளர்கள் அசுதோஷ் ரங்கா, சௌரவ் தாஸ் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர்.
அப்போது, அசுதோஷ் ரங்கா கூறுகையில், "நம் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டு விட்டதால் போராட்டம் வாபஸ் பெறப்படுகிறது. எனவே, அனைவரும் அமைதியான முறையில் வீட்டிற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
கடந்த சில நாட்களாக நாங்கள் மத்திய அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தோம். தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமா உள்ளிட்ட மூன்று முக்கிய கோரிக்கைகளை அரசிடம் முன்வைத்திருந்தோம். இன்று தர்மேந்திர பிரதான் தனது ராஜினாமா செய்தார். இதன் மூலம் எங்களின் முதல் கோரிக்கை நிறைவேறிவிட்டது" என்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து, சிஜேபி செய்தித் தொடர்பாளர் சௌரவ் தாஸ் கூறுகையில், "போராட்டக்காரர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கைகளை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்பது எங்களது இரண்டாவது கோரிக்கை. அதற்கு அரசு ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. எஃப்.ஐ.ஆர் பிரதிகள் எங்களின் வசம் ஒப்படைக்கப்படும். இனிவரும் காலங்களில் போராட்டக்காரர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது என்றும் அரசு ஒப்புக்கொண்டுள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து அசுதோஷ் ரங்கா கூறுகையில், நீட் தேர்வால் உயிரிந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசிடம் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் கோரியிருந்தோம்" என்றார்.
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அப்போது, மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா கூறுகையில், "சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோருடன் நாங்கள் நடத்தும் மூன்றாவது சந்திப்பு இது. போராட்டக்காரர்கள் மீது எந்த ஒரு சட்ட நடவடிக்கையோ, எஃப்.ஐ.ஆரோ பதிவு செய்யப்பட மாட்டாது. எதிர்காலத்திலும் அவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் இருக்காது.
இழப்பீட்டைப் பொறுத்தவரை, மாணவர்களின் மீது எங்களுக்கு முழு அனுதாபம் உள்ளது. இதுதொடர்பாக, மாணவர் அமைப்பினர் 5 அம்ச கோரிக்கைகளை வழங்கினார்கள். அது குறித்து நாங்கள் ஆலோசிப்போம். அரசு அனைத்துக் கோரிக்கைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாகவே நான் கருதுகிறேன். எனவே போராட்டத்தைக் கைவிடுமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்" என்றார் நட்டா.
இதையடுத்து போராட்டம் கைவிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. தங்கள் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டதை அடுத்து, மாணவர்கள் வெற்றி கொண்டாட்டத்துடன் வீடு திரும்பத் தொடங்கினர்.