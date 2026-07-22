நீட் விவகாரம் குறித்த விவாதத்திற்கு தயார் - மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜுஜூ அறிவிப்பு
மத்திய அரசு விவாதத்திற்கு தயார் என்றாலும், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அதற்கு முன் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றன.
Published : July 22, 2026 at 3:26 PM IST
புதுடெல்லி: மக்களவையில் இளநிலை நீட் வினாத் தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக விரிவான விவாதம் நடத்த தயார் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
இளநிலை நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்து டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தும் வகையில், நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத் தொடர் தொடங்கிய ஜூலை 20 அன்று நாடாளுமன்றத்திற்கு அவர்கள் பேரணியாக செல்ல முயன்றனர்.
அப்போது பேரணியில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் மற்றும் போராட்டக்காரர்களை காவல் துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவத்தினர் கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசியும், தடியடி நடத்தியும் கலைத்தனர். இந்த மோதலில் பலருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
மேலும், இந்த தடியடி சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இல்லம் அருகே ராகுல் காந்தி தலைமையில் இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டனர்.
இந்த நிலையில் மக்களவை இன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு மீண்டும் கூடிய போது, நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜுஜூ இது தொடர்பான அரசு நிலைப்பாட்டை விளக்கினார்.
அப்போது அவர், "நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத் தொடரின் முதல் நாளில் இருந்தே, நீட் தேர்வு முறைகேடு விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க அரசு தயாராகவே இருந்தது. இது நாட்டின் இளைஞர்களின் எதிர்காலம் சார்ந்த மிகத் தீவிரமான பிரச்சினை என்பதால், அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து ஆக்கப்பூர்வமான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும்" என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அவர் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை சந்தித்தார். அப்போது, நீட் தேர்வு விவாகாரம் தொடர்பான விவாதம் மக்களவையில் எந்த விதியின் கீழ் நடத்தப்பட வேண்டும்? அதன் தேதி மற்றும் கால அளவு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்? என்பதை முடிவு செய்ய அனைத்துக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டுமாறு சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவிடம் மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜுஜூ கோரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானும் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
மத்திய அரசு விவாதத்திற்கு தயார் என்றாலும், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அதற்கு முன் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றன.