யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ பாடம் கற்றுக்கொள்ளட்டும்; நீட் வினாத்தாள் கசிவு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் காட்டம்
நாடு முழுவதும் கடந்த 3-ம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வில் சுமார் 22 லட்சம் மாணவ. மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.
Published : May 29, 2026 at 8:13 PM IST
புதுடெல்லி: தேசிய அளவிலான போட்டித் தேர்வுகளை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பது குறித்து மத்திய அரசுப் பணியாளர்கள் தேர்வாணையத்திடம் (UPSC) தேசியத் தேர்வு முகமை (NTA) பாடம் கற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் காட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
எம்பிபிஎஸ் உள்ளிட்ட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு நாடு முழுவதும் கடந்த 3 -ம் தேதி (மே 3) நடைபெற்றது.மொத்தம் 22 லட்சம் மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்ற இந்தத் தேர்வு, வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. ஜூன் 21-ம் தேதி மீண்டும் தேர்வு நடத்தப்படும் என்று தேசியத் தேர்வு முகமை (NTA) அறிவித்துள்ளது.
வினாத்தாள் கசிவு குறித்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வரும் நிலையில், தேசியத் தேர்வு முகமைக்கு பதிலாக புதிய அமைப்பை உருவாக்கவோ அல்லது அதை மறுசீரமைக்கவோ கோரி, அகில இந்திய மருத்துவ சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (FAIMA) சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு, நீதிபதிகள் பி.எஸ்.நரசிம்மா, அலோக் அராதே ஆகியோர் அடங்கி அமர்வின் முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, ஐக்கிய மருத்துவர்கள் முன்னணியின் (UDF) சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சாரு மாத்தூர், தேசியத் தேர்வு முகமையை கலைத்துவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக ஒரு சட்டப்பூர்வ அமைப்பை நிறுவ வேண்டும் என்று கோரினார். தேர்வுகளின் நேர்மைத்தன்மையை உறுதிசெய்ய வேண்டிய அவசியம் உள்ளதாலும், வினாத்தாள் கசிவு போன்ற தவறுகள் நிகழும்போது அதற்கான பொறுப்பை ஏற்கும் தேவையும் இருக்கிறது என்பதாலும் இந்த கோரிக்கையை நீதிமன்றத்தின் முன்வைப்பதாக அவர் வாதிட்டார்.
அப்போது,'நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரடியாக தலையிட்டு கண்காணித்து வருகிறார். அத்துடன் இத்தேர்வு நடைமுறைகளை மேம்படுத்த இஸ்ரோவின் முன்னாள் தலைவர் கே.ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழு அளித்திருந்த பல்வேறு பரிந்துரைகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பிரமாண பத்திரத்தில் விரிவாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது' என்று மத்திய அரசு தலைமை வழக்குரைஞர் துஷார் மேத்தா கூறினார்.
'நீட் தேர்வில் உள்ள குறைகளை களைய, 2024 ஜூன் மாதம் உயர்நிலைக் குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழு மொத்தம் 101 பரிந்துரைகளை அளித்திருந்தது. அவற்றில் அளிக்கப்பட்டிருந்த 60 குறுகிய கால பரிந்துரைகளில் பெரும்பாலானவை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 35 நீண்டகால பரிந்துரைகளை செயல்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை என்டிஏ முன்னெடுத்துள்ளது' என்று இவ்வழக்கு விசாரணையில் நேரில் ஆஜரான உயர்நிலைக் குழுவின் தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி நரசிம்மா, உயர்நிலைக்குழுவின் பரிந்துரைகள் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனவா என்பது குறித்து கண்காணிக்கப்படுகிறதா? இதுகுறித்து தொடர்ச்சியான ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றனவா? என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினார்.
மேலும், "உயர்நிலைக் குழு பரிந்துரைகளின் நடைமுறை குறித்து நீங்கள் கண்காணிப்பை மேற்கொண்டும் வினாத்தாள் கசிகிறது என்றால், இந்த நடைமுறையில் ஏதோ தவறு உள்ளது என்றுதான் அர்த்தம்" என்றும் நீதிபதி கடிந்து கொண்டார்.
நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது அதிர்ச்சியளிப்பதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள், இந்த விவகாரத்தில் தேசியத் தேர்வு முகமையின் செயல்பாடுகள் குறித்து கவலை தெரிவித்தனர்.
"வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் தேசியத் தேர்வு முகமை தமது பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். இல்லையெனில் இதுபோன்ற மோசடிகள் மீண்டும் நிகழக்கூடும்" என்றும் நீதிபதி எச்சரித்தார்.
"நாட்டின் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் எதிர்கால கனவுகளோடும், அவர்களின் உணர்வுகளோடும் விளையாடக் கூடாது" என்று அறிவுறுத்திய நீதிபதிகள், போட்டித் தேர்வுகளை எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்து மத்திய அரசுப் பணியாளர்கள் தேர்வாணையத்திடம் (UPSC), தேசியத் தேர்வு முகமை கேட்டு தெரிந்துக் கொள்ளட்டும்"என்று காட்டமாக தெரிவித்தினர்.
ஏனெனில், "உலகத்தரம் வாய்ந்த தேர்வு அமைப்பான யுபிஎஸ்சி நடத்தும் தேர்வுகளில், நீட் வினாத்தாள் கசிவு போன்று எப்போதும் நிகழ்ந்ததில்லை" என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை ஜூலை மாதத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.