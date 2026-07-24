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நீட் வினாத்தாள் கசிவு- 47 அதிகாரிகளை அதிரடியாக பணி நீக்கம் செய்த என்டிஏ

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் சிக்கியிருக்கும் தேசிய தேர்வு முகமையை முழுமையாகச் சீரமைக்கும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக அதிகாரிகளின் பணி நீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 9:14 PM IST

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புதுடெல்லி: நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் 47 அதிகாரிகளைப் பணி நீக்கம் செய்து தேசிய தேர்வு முகமை (என்டிஏ) நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் 26-வது நாளாகத் தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போராட்டத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், மாணவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

அதேபோல், திமுக, சமாஜ்வாதி, காங்கிரஸ், திரிணாமூல் காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளும் நேரில் சென்று போராட்டத்திற்கு ஆதரவுத் தெரிவித்து வருகின்றனர். கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக சென்னை உள்பட இந்தியாவின் பெருநகரங்களிலும் அரசியல் கட்சிகள், திரைப் பிரபலங்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் மத்திய அரசு சார்பில் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜெ.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இந்த பேச்சுவார்த்தை சுமார் ஒரு மணி நேரம் கடந்தும் நீடித்தது. பின்னர், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி பிரதிநிதிகள், மத்திய அமைச்சர்களிடம் கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவினை வழங்கினர்.

இது குறித்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "நீட் தேர்வால் தற்கொலை செய்துக் கொண்ட மாணவர்களின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு தருவதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீதான வழக்குகளைத் திரும்பப் பெறவும் அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம். இது குறித்து பரிசீலிக்க அரசுக்கு 24 மணி நேரம் அவகாசம் அளித்துள்ளோம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டா, "மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற முக்கிய கோரிக்கையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி உறுதியாக உள்ளது. இது குறித்து அரசுடன் பேசி 3-ஆம் கட்டமாக நாளை (ஜூலை 25) பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடந்த மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கும் நோக்கில், பொதுத்தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு சட்டம் 2024-ல் திருத்தம் செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. வரும் ஜூலை 27- ஆம் தேதியே மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த சூழலில், 47 அதிகாரிகளைப் பணியில் இருந்து நீக்கி தேசிய தேர்வு முகமை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் சில அதிகாரிகள் மீது சட்ட ரீதியான மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரங்களால் தேசிய தேர்வு முகமை சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கும் நிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தேசிய தேர்வு முகமையின் நிர்வாகத்தை முழுமையாகச் சீரமைக்கும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக அதிகாரிகளின் பணி நீக்கம் பார்க்கப்படுகிறது.

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TAGGED:

நீட் வினாத்தாள் கசிவு
அதிகாரிகளைப் பணி நீக்கம் செய்த NTA
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