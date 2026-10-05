பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபட நினைப்பவர்கள் மனதில் அச்சத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்- டெல்லி காவல் துறைக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
பாலியல் வன்கொடுமை என்பது, எந்த சமூகத்தாலும் எந்த வகையிலும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத குற்றச் செயல் என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஜே.பி.பர்திவாலா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 6:01 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் பாலியல் குற்றங்களை தடுப்பது மிகப் பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், குற்றவாளிகளை பிடிப்பது மட்டும் தீர்வாகாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
குற்றவாளிகள் மீது விரைவாக நடவடிக்கை எடுத்து, குற்றம் செய்ய நினைப்பவர்கள் மனதில் அச்சத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம், காவல் துறைக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
டெல்லியில் பூங்கா ஒன்றில் பெண் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம், ஓடும் பேருந்தில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஆகியவை குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகிறது.
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இந்த விவகாரம் கடந்த செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்த போது, டெல்லியில் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் அதிகம் நடமாடும் பூங்காங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், சந்தைகள், கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகிய இடங்ளில் அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன? இது குறித்து காவல் துறை உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டிருந்தனர்.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் ஜே.பி.பர்திவாலா, கே.வினோத் சந்திரன் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதி பர்திவாலா, "விரைவில் ஆயுத பூஜை, தீபாவளி பண்டிகை என அடுத்தடுத்து விடுமுறை நாட்கள் வர இருப்பதால், ரௌடிகள் மற்றும் சமூக விரோதிகள் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட தயாராக இருப்பார்கள். எனவே, டெல்லி காவல் துறை மிகவும் கனவமாக இருக்க வேண்டும்.
காவல் துறையினர் குற்றவாளிகள் மனதில் அச்சத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம். ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடந்து விட்டால் உங்கள் (காவல் துறை) நிலைமை மோசமாகி விடும்.
நம் காவல் துறைக்கு திறமை இருக்கிறது. குற்றவாளிகளை பிடிப்பதில் நிபுணத்துவமும் உள்ளது. ஒரு இடத்தில் குற்றச் சம்பவம் நடந்தால் குற்றவாளிகளை பிடிப்பது மட்டுமே தீர்வாகி விடாது. எனவே, குற்றச் சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்பே தடுக்கப்பட வேண்டும்.
நாங்கள் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகளை டெல்லி காவல் துறை பின்பற்றும் என்பதில் எங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இந்த விவகாரத்தில் ஏதேனும் சட்ட உதவி தேவைப்பட்டால் நீதிமன்றத்துக்கு உதவும் வழக்கறிஞரை நாடலாம்.
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பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் நமது தாய்மார்கள், சகோதரிகள். டெல்லியில் காவல் துறைக்கு இது ஒரு சவாலாக உள்ளது. இனி மேல் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்காமல் தடுக்கப்பட வேண்டும். முடிந்தவரை அனைத்து பொது இடங்களிலும் சிசிடிவி கேமாரக்கள் பொருத்தி கண்காணிக்க வேண்டும். சந்தேகத்திற்கு இடமான இடங்களில் துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கின் அடுத்த விசாரணையை, நவம்பர் 16 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.