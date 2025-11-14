Bihar Election Results 2025

பீகார் வாக்கு எண்ணிக்கை: பாஜக கூட்டணி முன்னிலை; திணறும் ஆர்ஜேடி-காங்கிரஸ்!

101 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாஜக, 76க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது. அதேபோன்று 101 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட ஜேடியூ, 77க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

பீகார் வாக்கு எண்ணிக்கையில் அதிகாரிகள்
பீகார் வாக்கு எண்ணிக்கையில் அதிகாரிகள் (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 10:53 AM IST

பாட்னா: இந்தியா முழுவதும் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த பீகார் வாக்கு எண்ணிக்கையில் இன்று காலை தொடங்கிய நிலையில், பாஜக கூட்டணி 170க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது.

பீகாரில் இரண்டு கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், இன்று காலை முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. காலை 8 மணி அளவில் தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய நிலையில், ஆரம்பம் முதலே பாஜக-ஜேடியூ கூட்டணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. தொடர்ந்து, 9 மணி அளவில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதில், ஆரம்பத்தில் பாஜக - ஆர்ஜேடி கூட்டணி சிறிய வேறுபாடுகளுடன் முன்னணியில் இருந்த நிலையில், 10 மணியளவில் பாஜக கூட்டணி விஸ்வரூபம் எடுத்தது.

பாஜகவில் முக்கிய தலைவர்கள் அனைவரும், தங்களது தொகுதியில் எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்களை விட அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் முன்னணியில் இருந்து வருகின்றனர். 101 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாஜக 76க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது. அதேபோன்று 101 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட ஜேடியூ, 77க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

மேலும், எதிர்க்கட்சியான ஆர்ஜேடி 44 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் கட்சி 12 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. காலை 10.30 மணி அளவில் பாஜக கூட்டணி 174 இடங்களிலும், ஆர்ஜேடி கூட்டணி 63 தொகுதிகளிலும் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது. அதே சமயத்தில், தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் ஜன் சுராஜ் கட்சி எந்த ஒரு இடத்திலும் முன்னிலை பெறவில்லை.

கடந்த தேர்தலில் 80க்கும் மேற்பட்ட இடங்களை வென்றிருந்த ஆர்ஜேடி-க்கு, தற்போதைய முன்னணி நிலவரம் கடும் பின்னடைவை கொடுத்துள்ளது. அதே வேளையில், எப்படியும் தேவையான மெஜாரிட்டை எட்டிப்பிடிப்போம் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்த பாஜக-ஜேடியூ கூட்டணி, அவர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கும் மேலாக அதிகப்படியான தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது.

ஆர்ஜேடி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் ரோகோப்பூர் தொகுதியில் தொடர்ந்து முன்னிலையில் இருந்து வருகிறார். அவரது சகோதரரும் ஐன்சக்தி ஜனதா தளம் கட்சி தலைவர் தேஜ் பிரதாப் யாதவ் மஹூவா தொகுதியில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறார்.

பாஜகவை விட நிதிஷ்குமாரின் ஆர்ஜேடி, அதிக இடங்களில் முன்னிலை விகிக்கும் நிலையில், நிதீஷ்குமார் பீகார் மாநில முதல்வராக மீண்டும் பதவியேற்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மதியம் 2 மணி அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் முழுவதும் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

PM NARENDRA MODI
CM NITISH KUMAR
பீகார் தேர்தல்
BIHAR ELECTION 2025

