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பாட புத்தகத்தில் நடன மங்கையின் படம் திருத்தப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு - என்சிஇஆர்டி- இன் முடிவு என்ன?

சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் கலைப்பொருளான நடன மங்கை சிலையில் மாற்றம் செய்வது சரியல்ல; கலைப்பொருட்கள் அதன் அசல் வடிவத்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்று கல்வியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

நடன மங்கை சிலையின் திருத்தப்பட்ட படம்
நடன மங்கை சிலையின் திருத்தப்பட்ட படம் (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 4:21 PM IST

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புதுடெல்லி: என்சிஇஆர்டி 9ஆம் வகுப்பு பாடப் புத்தகத்தில், சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் கலைப்பொருளான நடன மங்கையின் படம் திருத்தப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு எழுந்ததை அடுத்து, அசல் படத்தையே வைப்பதாக என்சிஇஆர்டி அறிவித்துள்ளது.

தேசிய கல்விக் கொள்கை(என்இபி) மற்றும் தேசிய பாடத்திட்டக் குழு (என்சிஎஃப்) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு கலைக்கல்வி புத்தகத்தை என்சிஇஆர்டி அறிமுகம் செய்துள்ளது. கலைக் கல்வியை, பள்ளிக் கல்வியின் முக்கிய பகுதியாக ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கத்தில் இந்த புத்தகம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 9-ஆம் வகுப்பு வரை கலைக்கல்வி பாடப்புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

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அதில், 9-ஆம் வகுப்பு கலைக்கல்வி பாடப் புத்தகத்தில், சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் அடையாளமாக கருதப்படும் நடன மங்கை சிலையின் படம் இடம்பெற்றிருந்தது. அந்த சிலை, மொஹஞ்சதாரோவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 4,500 ஆண்டுகள் பழமையானது. 10.5 செ.மீ. உயரம் கொண்ட அந்த சிலையின் ஒரு கையில் வளையல்ஙளும் கழுத்தில் மாலையும் அணிவிக்கப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக, அந்த சிலை ஆடையின்றி இருந்தது.

இந்நிலையில், 9ஆம் வகுப்பு புதிய பாட புத்தகத்தில் அந்த சிலையின் படத்தில், உடல் பகுதிகள் அடர் நிறத்தில் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. என்சிஇஆர்டியின் இந்த செயலுக்கு கல்வியாளர்கள் பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் கலைப்பொருளான இந்த சிலையை மாற்றுவது சரியல்ல என்றும், கலைப்பொருட்களை அதன் அசல் வடிவத்திலேயே இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தனர்.என்சிஇஆர்டியின் இந்த செயல், தணிக்கை நடவடிக்கை என்றும் விமர்சித்தனர்.

இதையடுத்து, நடன மங்கையின் சிலையின் படம் அதன் அசல் வடிவத்திலேயே இடம்பெறும் என்று என்சிஇஆர்டி தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து என்சிஇஆர்டியின் இயக்குநர் தினேஷ் சக்லானி கூறுகையில், "நடனமங்கை சிலையின் படம் திருத்தப்பட்டது குறித்து எங்கள் கவனத்திற்கு வந்ததும், சம்பந்தப்பட்ட துறையை ஆராயுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு, நடன மங்கையின் சிலை படம், அதன் அசல் வடிவத்திலேயே மீண்டும் இடம்பெறச் செய்வதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டது.

பாடப்புத்தகத்தின் டிஜிட்டல் பதிப்பில் இந்தத் திருத்தம் உடனடியாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதேவேளையில், அச்சிடப்பட்ட பாடப்புத்தகத்தில் இனி வரும் திருத்தப்பட்ட பதிப்புகளில் அந்தச் சிலையின் அசல் வடிவம் இடம்பெறும்" என்று தெரிவித்தார்.

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