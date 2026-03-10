ETV Bharat / bharat

பாடப்புத்தகத்தில் 'நீதித்துறையில் ஊழல்' என்ற அத்தியாயம்: பொது மன்னிப்பு கோரியது NCERT

'நீதித்துறையில் ஊழல்' என்ற சர்ச்சைக்குரிய புத்தகங்கள் அனைத்தும் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளது. இனி அந்த புத்தகம் சந்தையில் கிடைக்காது என என்.சி.இ.ஆர்.டி உறுதியளித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
புதுடெல்லி: சிபிஎஸ்சி 8ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற, ‘நீதித்துறையில் ஊழல்’ என்ற அத்தியாயத்திற்காக என்.சி.இ.ஆர்.டி பொது மன்னிப்பு கோரியுள்ளது. மேலும், அந்த பாடப்புத்தகம் அனைத்தும் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது.

தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (NCERT) புதிதாக வெளியிட்ட "Exploring Society: India and Beyond -2" என்ற 8ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில், 'நீதித்துறையில் ஊழல்' என்ற தலைப்பில் நீதித்துறை பற்றிய சர்ச்சைக்குரிய அத்தியாயம் இடம்பெற்றிருந்தது. அதில், 'தாமதப்படுத்தப்பட்ட நீதி, மறுக்கப்பட்ட நீதி' மற்றும் 'நீதித்துறையில் ஊழல்', நீதிபதிகள் பற்றாக்குறையால் நீதித்துறை எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த புத்தகம் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், என்சிஇஆர்டி அதன் வலைத்தளங்களிலிருந்து புத்தகத்தை நீக்கியதுடன், விநியோகத்தையும் நிறுத்தி வைத்தது. மேலும், அரசியலமைப்பின் அதிகாரத்தை கேள்விக்குள்ளாக்கவோ அல்லது குறைத்து மதிப்பிடுவதோ கிடையாது. தொடர் மறு ஆய்வு செயல்முறையின்படி, ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை கேட்டறிய வெளிப்படையாக உள்ளோம் எனவும், அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்து, பாடப்புத்தகம் மீண்டும் எழுதப்படும் எனவும் தெரிவித்தது.

ஆனால், மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், “இந்த உலகில் நீதித்துறையை அவதூறு செய்யவும், அதன் நேர்மையை சீர்குலைக்கவும் ஒருபோதும் அனுமதிக்கக்கூடாது” என நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார். அதன்படி, இந்த விவகாரத்தை பிப்.26 ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது.

அப்போது, 'நீதித்துறையில் ஊழல்' தலைப்பிலான பாடப்புத்தகத்தில் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்த உச்சநீதிமன்றம், இது நீதித்துறைக்கு எதிரான சதி, திட்டமிட்டே இவ்வாறு செய்திருப்பதாகவும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது. மேலும், சம்பந்தப்பட்ட புத்தகத்திற்கு தடை விதித்த தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதி ஜோய்மால்யா பாக்சி, நீதிபதி விபுல் எம்.பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, புத்தகத்தில் ஆட்சேபனைக்குரிய உள்ளடக்கங்களை பொதுவெளியில் வெளியிடவும் தடை விதித்து, இதற்கு உரிய விளக்கமளிக்க வேண்டுமென என்.சி.இ.ஆர்.டி இயக்குநருக்கும், பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

இதையும் படிங்க: வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: தமிழ்நாடு முழுவதும் உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம்

இந்த நிலையில் என்.சி.இ.ஆர்.டி பொது மன்னிப்பு கேட்டு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், “நீதித்துறை குறித்த சர்ச்சை கருத்து பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற விவகாரத்திற்கு என்.சி.இ.ஆர்.டியின் இயக்குநரும், உறுப்பினர்களும் பொது மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அந்த புத்தகங்கள் அனைத்தும் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளது. இனி அந்த புத்தகம் சந்தையில் கிடைக்காது” எனவும் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, பாடப்புத்தகத்தில் நீதித்துறை குறித்த சர்ச்சைக்குரிய பகுதியை சேர்த்ததற்கு, மத்திய அரசு தனது வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தியது. மேலும், இந்த தவறை சரிசெய்து, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உறுதியளித்தார்.

