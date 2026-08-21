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பாடப்புத்தகங்களை வடிவமைக்கும் குழு: ஆர்எஸ்எஸ் உடன் தொடர்புடையவர்கள் இடம்பிடிப்பு

11-ம் வகுப்புக்கான பாடப்புத்தகத்தை நவம்பர் மாதத்திற்குள்ளும், 12-ம் வகுப்பு புத்தகத்தை அடுத்த ஆண்டு ஜூலைக்குள் முடிக்க குழுவிற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 8:59 AM IST

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புது டெல்லி: சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் 11 மற்றும் 12-ம் வகுப்புகளுக்கான பாடப்புத்தகங்களை வடிவமைப்பதற்கான புதிய குழுவில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புடன் நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக தொடர்புடையவர்கள் இடம்பெற்றிருப்பது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளுக்கான பாடப்புத்தகங்கள், தேசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (என்சிஇஆர்டி) வடிவமைத்து வருகிறது. தற்போது, தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020இன் அடிப்படையில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான பாடத்திட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட்டு, புதிய பாடப்புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், 11 மற்றும் 12-ம் வகுப்புகளுக்கான அரசியல் அறிவியல் (பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்) பாடப்புத்தகத்தை வடிவமைக்க புதிய குழுவை என்சிஇஆர்டி அமைத்துள்ளது. இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் அறிவுசார் மரபுகளை உள்ளடக்கிய வகையில் புதிய பாடப்புத்தகங்கள் வடிவமைப்பதற்காக இந்தக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

4 உறுப்பினர்களுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் உடன் தொடர்பு

கர்நாடகாவின் நிட்டே நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைத் தலைவர் சந்தீப் சாஸ்திரி இந்தக் குழுவுக்கு தலைமை வகிக்கிறார். இந்நிலையில், இந்தக் குழுவில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புடன் நேரடி அல்லது மறைமுக தொடர்பில் இருக்கும் 4 பேர் இடம்பெற்றிருப்பது சர்ச்சையையும், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள யதுநாத் தேஷ்பாண்டே என்பவர் தற்போது கல்வித்துறையின் மூத்த ஆலோசகராக பதவி வகித்து வருகிறார். எனினும், இவர் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை சார்ந்த 'அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத்' என்ற மாணவர் அமைப்புடன் நீண்டகாலமாக தொடர்புடையவர் ஆவார். கடந்த காலங்களில் அந்த அமைப்பின் மகாராஷ்டிரா மாநில இணைய ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளராகவும் இவர் இருந்துள்ளார். அவரது LinkedIn விவரத்தின்படி, பாஜகவுக்கு அரசியல் ஆலோசகராகவும் இவர் செயல்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல, மற்றொரு நபரான பிரசாந்த் திவேகர் என்பவரும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு சார்ந்த 'ஞான பிரபோதினி' என்ற அமைப்புடன் தொடர்பு உடையவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், இந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் வந்தனா மிஷ்ரா என்பவரும், அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் அமைப்பின் முன்னாள் தேசிய செயலாளராக இருந்தவர் ஆவார்.

மேலும், அதே பல்கலைக்கழகத்தின் இணைப் பேராசிரியரான ரவி ரமேஷ் சந்திர சுக்லா என்பவரும் இந்தக் குழுவின் உறுப்பினராக இருக்கிறார். இவரும் ஆர்எஸ்எஸ் சார்பு அமைப்புடன் தொடர்புடையவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

குழுவில் உள்ள பிற உறுப்பினர்கள் யார்-யார்?

இந்தக் குழுவில் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் பிரகாஷ் கண்ட்பால், தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் நிதி குப்தா, சாணக்யா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த சேத்தன் சிங்காய், டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த சுகன்ஷிகா வத்சா, இக்னோவைச் சேர்ந்த சதீஷ் குமார், ஜிண்டால் குளோபல் சட்டப்பள்ளியைச் சேர்ந்த பிரணவ் குப்தா, பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த நந்த கிஷோர் உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

சமூக அறிவியல், மொழிகள், இந்திய அறிவு அமைப்புகள், சுற்றுச்சூழல் கல்வி, புதுமையான கற்பித்தல் முறைகள் ஆகியவற்றை சேர்ந்த பாடத்திட்ட குழுக்களிடமிருந்தும் இந்தக் குழு வழிகாட்டுதலை பெற்று செயல்படும். 11-ம் வகுப்புக்கான பாடப்புத்தகத்தை நவம்பர் மாதத்துக்குள்ளும், 12-ம் வகுப்பு புத்தகத்தை அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்துக்குள்ளும் வடிவமைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

NCERT CLASS 11 AND 12 BOOK
NCERT TEXTBOOK DEVELOPMENT TEAM
ஆர்எஸ்எஸ் தொடர்பு
பாடப்புத்தக வடிவமைப்பு
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