நீதித்துறையில் ஊழல் பாட விவகாரம் - குழு தலைவர் உள்பட 3 பேர் பணி செய்ய தடை

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 11, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
புதுடெல்லி: நீதித் துறையை களங்கப்படுத்தும் வகையில் எழுதப்பட்ட பாடப் புத்தக விவகாரம் தொடர்பாக பாடத் திட்ட குழுவின் தலைவர் உள்பட 3 பேர் பணி செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

சிபிஎஸ்இ பாடத் திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு, என்சிஇஆர்டி எனப்படும் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி, பயிற்சி கவுன்சில், பாடத் திட்டங்களை வகுத்து வழங்கி வருகிறது. இதில், எட்டாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு பாடத்தில் "நீதித் துறையில் ஊழல்" என்ற தலைப்பில் பாடம் இடம் பெற்றிருந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்த விவகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் தாமாக முன் வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது. அப்போது, என்சிஇஆர்டி தரப்பு நிபந்தனயற்ற மன்னிப்பு கோரியதுடன், பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்திருந்தது.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜோய்மல்யா பக்சி, விபுல் எம் பஞ்சோலி ஆகியோரைக் கண்ட அமர்வு முன் இன்று மீ்ண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது பிரமாணப் பத்திரம் குறித்து விசாரிக்கப்பட்டது. நீதித் துறைக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் பாடப் பகுதிக்கு நீதிபதிகள் கவலை தெரிவித்தனர்.

அதற்கு, திருத்தப்பட்ட பாடப் பகுதியுடன் கூடிய புத்தகம், வரும் கல்வியாண்டு முதல் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று, அந்த பாடப்பகுதி, நீதிமன்றத்தில் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படாமல் சேர்க்கப்பட மாட்டாது என்றும் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா தெரிவித்தார். மேலும், 8 ஆம் வகுப்பு பாடப் புத்தகம் மட்டுமல்ல அனைத்து வகுப்புகளின் பாடப் புத்தகங்களையும் ஆய்வு செய்ய என்சிஇஆர்டி முடிவு செய்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

அப்போது, நீதித்துறை பற்றிய பாடப் பகுதியை எழுதியவர்கள் யார் என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், அவர்களின் பெயரைக் கேட்டு, அவர்கள் நீதித் துறையில் புலமை பெற்றவர்கள் இல்லையே? என்று அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.

மேலும், அந்த பாடப் பகுதியை எழுதிய பேராசிரியர்கள் மைக்கேல் டானினோ, சுபர்னா திவாகர், அலோக் பிரசன்ன குமார் ஆகிய மூவரையும் அரசின் எந்தவொரு திட்டத்திலும் சேர்க்கக் கூடாது என்று மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பாடப் புத்தகங்களை, எந்த குழுவிடமும் ஒப்புதல் பெறாமல் என்சிஇஆர்டி தன்னிச்சையாக வெளியிடுவது சரியல்ல என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். பாடப் புத்தகங்களை ஆய்வு செய்ய மத்திய அரசு ஓர் உயர்நிலைக் குழுவை அமைத்தால் நல்லது என்றும் அவர்கள் யோசனை தெரிவித்தனர்.

மேலும், நீதித் துறைக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் பாடப் பகுதியை பரிசீலனை செய்த தேசிய பாடத் திட்டம் மற்றும் கற்றல் உபகரணங்கள் குழுவை மத்திய அரசு மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

