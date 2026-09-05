மகாராஷ்டிராவை உலுக்கிய சோகம்: 3 குழந்தைகளுடன் 150 அடி பள்ளத்தில் குதித்து தேசிய மல்யுத்த வீராங்கனை விபரீத முடிவு
அஸ்வினி, மகாராஷ்டிரா மாநில பாதுகாப்பு கழகத்தில் பணியாற்றி வந்த நிலையில், கடந்த 5 மாதங்களுக்கு முன்பு வேலையை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.
Published : September 5, 2026 at 2:27 PM IST
தாராஷிவ்: பிரபல மல்யுத்த வீராங்கனை அஸ்வினி மனோகர் பால், 3 குழந்தைகளுடன் நல்தர்க் கோட்டையில் இருந்து குதித்ததில், அவரும், 2 குழந்தைகளும் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
’மகாராஷ்டிராவின் பெண் புலி’ என அழைக்கப்பட்ட தேசிய அளவிலான மல்யுத்த வீராங்கனையான அஸ்வினி மனோகர் பால் (30), கணவர், அவரின் 6 வயது மகன் மற்றும் இரண்டரை வயது இரட்டை மகள்களுடன் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் லத்தூர் மாவட்டத்தில் நிலங்கா தெஹ்சில் பகுதியில் வசித்து வந்தனர்.
இவரின் கணவர் மனோகர் ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டுநாராக பணியாற்றி வந்தார். தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் 5 தங்கம் மற்றும் 6 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்த அஸ்வினி பால், மகாராஷ்டிரா மாநில பாதுகாப்பு கழகத்தில் பணியாற்றி வந்த நிலையில், கடந்த 5 மாதங்களுக்கு முன்பு வேலையை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த 3 மாதங்களாக குழந்தைகளுடன் உமர்கா தாலுகாவில் உள்ள அவரின் பெற்றோரின் வீட்டில் இருந்துள்ளார். அஸ்வினியின் தந்தை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 3-ம் தேதி பிற்பகலில் தாராஷிவ் மாவட்டத்தில் உள்ள நல்துர்க் கோட்டைக்கு குழந்தைகளுடன் சென்ற அஸ்வினி சுமார் 150 அடி உயர்த்தில் இருந்து 3 குழந்தைகளையும் தள்ளி விட்டு, தானும் குதித்துள்ளார்.
இதில் அஸ்வினியும், 6 வயது மகனும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். பலத்த காயமடைந்த இரட்டை பெண் குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில், ஒரு குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது. மற்றொரு குழந்தைக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக நல்துர்க் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அஸ்வினியின் இந்த விபரீத முடிவிற்கான உரிய காரணம் தெரியாத நிலையில், குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.
கணவர் மனோகர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தொடர்ந்து அஸ்வினிக்கு வரதட்சணைக் கொடுமைகளும், இரட்டைப் பெண் குழந்தைகள் பிறந்ததற்காக கடுமையான மனரீதியான சித்திரவதைகளும் அளித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஏற்பட்ட கடுமையான மன உளைச்சல் காரணமாகவே அவர் இந்த துயர முடிவை எடுத்துள்ளதாக அஸ்வினியின் தந்தை போலீசாரிடம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
கொடூரச் சம்பவம் தொடர்பாக நல்துர்க் காவல் நிலைய போலீசார் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வரதட்சணை மரணம் (பிரிவு 80), தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் (பிரிவு 108), மற்றும் குடும்ப வன்கொடுமை (பிரிவு 85) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் அஸ்வினியின் கணவர் மற்றும் புகுந்த வீட்டினர் 4 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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மகாராஷ்டிராவின் பெண் புலி
அஸ்வினி சிறந்த மல்யுத்த வீராங்கனையாக திகழ்ந்துள்ளார். கடந்த 2007-ம் ஆண்டு திருவனந்தப்புரத்தில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான மல்யுத்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று, புகழ் பெற்றார். அதனைத்தொடர்ந்து அடுத்தத்தடுத்து, பஞ்சாப், சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று, பதக்கஙக்ளை குவிந்திருந்தார். மொத்தம் 5 தங்கம் மற்றும் 6 வெள்ளி பதக்கங்கள் பெற்று சாதனைப் படைத்திருந்தார். அவரின் தொடர் வெற்றி காரணமாக மகாராஷ்டிராவின் பெண் புலி என அழைக்கப்பட்டார்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.