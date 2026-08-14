விபத்து நடைபெற்ற இடங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ் கால தாமதமாக சென்றால் அபராதம்; தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அதிரடி
தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அவசர மீட்பு சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் ஆம்புலன்ஸ், கிரேன் மற்றும் ரோந்து வாகனங்களில் ஏஐஎஸ் 140 தர ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்த வேண்டும் என்பதை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
Published : August 14, 2026 at 5:59 PM IST
புது டெல்லி: தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் விபத்து நடைபெறும் இடத்திற்கு 10 நிமிடத்திற்குள் ஆம்புலன்ஸ் செல்லாவிட்டால் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் வாகன விபத்தும், அதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. குறிப்பாக, தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை அத்துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு பெருத்த தலைவலியாக மாறியுள்ளது.
இத்தகைய சூழலில், தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அவசரகால மீட்புப் பணிகளில் ஏற்படும் தாமதங்களை குறைக்கும் பொருட்டு, தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் மீட்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் ஆம்புலன்ஸ்களுக்கென தனி புதிய விதியை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (NHAI) அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் வரம்புக்குள் சுமார் 50 ஆயிரம் கிமீ நீளமுள்ள நெடுஞ்சாலை உள்ளது. இதில், அவசரகால மீட்புப் பணிக்கென 3 ஆயிரம் ஆம்புலன்ஸ்கள், 1,000 ரோந்து வாகனங்கள் மற்றும் கிரேன்கள் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதில், ஆம்புலன்ஸ்கள் விபத்து அரங்கேறிய இடத்தைப் பொருத்து, அந்த இடத்தை 10 நிமிடங்களுக்குள் அடைய வேண்டும். இதற்கு மேல் நேரம் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. இதேபோல், 10 கி.மீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள இடங்களுக்கு சற்றே நேரம் அதிகரிக்கப்படும். இடைவெளியைப் பொருத்தே அந்த நேர விகிதாசாரம் அதிகரிப்பு இருக்கும்.
இந்த மீட்புப் பணியில் தாமதம் ஏற்பட்டால் ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும், புதிய சேவை தர அளவுகோல்களின்படி, ஆம்புலன்ஸால் அவசர அழைப்புக்காள் நிராகரிக்கப்பட்டாலும் ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், "விபத்து அரங்கேறிய பகுதிக்கு 10 நிமிடங்களுக்குள் சென்றடைந்த பின் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்க வேண்டும். இந்த கால அவகாசத்துக்குள் மருத்துவமனைச் செல்லவில்லை என்றாலும் ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
ஒப்பந்த விதிகளின்படி ஆம்புலன்ஸில் தேவையான மருந்துகள், உயிர் காக்கும் கருவிகள் மற்றும் போதிய ஊழியர்கள் இருக்க வேண்டும். இதை தவறினாலும் அபராதம் விதிக்கப்படும்" என அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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இதேபோல், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அவசர மீட்பு சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் ஆம்புலன்ஸ், கிரேன் மற்றும் ரோந்து வாகனங்களில் ஏஐஎஸ் 140 தர ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்த வேண்டும் என்பதையும் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
இத்துடன், அந்தந்த வாகனங்களுக்கென பிரத்யேக ஸ்மார்ட் போன், இணைய வசதி மற்றும் ஐஓடி வகை சிம் கார்டுடன் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வழிகாட்டுதல்களை அனைத்து திட்ட இயக்குநர்கள் மற்றும் மண்டல அலுவலர்கள் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.