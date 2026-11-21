'சிந்தனைகளின் எல்லைகளை உடைத்தால் மட்டுமே தேசத்தின் உண்மையான திறன் வெளிப்படும்' - ஐஐடி காரக்பூர் விழாவில் பிரதமர் மோடி பேச்சு
ஐஐடி காரக்பூரின் 75 ஆண்டு காலப் பயணத்தை நினைவுகூரும் வகையில் சிறப்பு நினைவு வெள்ளி நாணயத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டார்.
Published : November 21, 2026 at 3:27 PM IST
காரக்பூர் (மேற்கு வங்கம்): சிந்தனைகளின் எல்லைகளை உடைத்தால் மட்டுமே தேசத்தின் உண்மையான திறன் வெளிப்படும் என்று ஐஐடி காரக்பூர் விழாவில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
இந்தியாவின் முதல் ஐஐடியான ஐஐடி காரக்பூரின் 75-வது ஆண்டு பவள விழா கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக, 'வளர்ந்த பாரதத்திற்கான 75 குரல்கள்' என்ற முன்னெடுப்பின் கீழ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 75 மாணவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (நவம்பர் 21) நேரில் கலந்துரையாடினார்.
1951-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த புகழ் பெற்ற கல்வி நிறுவனத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருகை தந்தது இதுவே முதல் முறையாகும்.
மாட்டு வண்டி முதல் புல்லட் ரயில் வரை
மாணவர்கள் மத்தியில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, கடந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் ஐஐடி காரக்பூர் ஆற்றிய பங்களிப்பை வெகுவாகப் பாராட்டினார்.
அப்போது அவர், 'ஐஐடி காரக்பூர் தொடங்கப்பட்ட இந்த 75 ஆண்டுகளில் எண்ணற்ற மைல்கற்களை எட்டியுள்ளது. இந்தக் காலகட்டத்தில் இந்தியா மாட்டு வண்டிகளிலிருந்து புல்லட் ரயில்கள் வரையிலும், அஞ்சல் கடிதங்களிலிருந்து சமூக வலைதள செய்திகள் வரையிலும் வியக்கத்தக்க மாற்றத்தைக் கண்டுள்ளது. இந்த அனைத்து மாற்றங்களிலும் நாட்டின் முதல் ஐஐடி என்ற முறையில் காரக்பூர் ஐஐடி முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளது' என்று குறிப்பிட்டார்.
சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றை நினைவுகூர்ந்த பிரதமர்
ஐஐடி காரக்பூர் அமைந்துள்ள இடத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்பைச் சுட்டிக் காட்டிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 'வங்க மண் எப்போதும் புதிய சிந்தனைகளையும் தேசிய இயக்கங்களையும் வளர்த்தெடுத்த பூமி. இந்தக் கல்வி நிறுவனம் முன்பு சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்பு முகாம் இருந்த இடத்தில் அமைந்துள்ளது.
அன்று இங்குச் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் என்ன சிந்தித்திருப்பார்கள்? என்ன பேசியிருப்பார்கள்? என்பதை எண்ணிப் பாருங்கள். அவர்களின் சிந்தனைகளும் தியாகங்களும் இன்றும் இந்த வளாகத்தில் எதிரொலித்து உங்களுக்கு வழிகாட்டும் மந்திரமாகத் திகழ்கின்றன' என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
வறுமை ஒழிப்பும் இந்தியாவின் வளர்ச்சியும்
மத்திய அரசின் வறுமை ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்துப் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "கடந்த 12 ஆண்டுகளில் பல புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி ஏழை மக்களுக்கு அதிகாரமளித்துள்ளோம். கடந்த 12-13 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 50 கோடி மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டுள்ளதாக உலக வங்கி அறிக்கை கூறுகிறது. நாம் பழைய வரம்புகளை உடைத்தெறிந்ததாலேயே இது சாத்தியமானது' என்றார்.
புத்தாக்கக் கண்காட்சி மற்றும் வெள்ளி நாணயம் வெளியீடு
தொடர்ந்து, வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்குவதில் தங்களது பார்வைகள் குறித்த கருத்துகளை 75 மாணவர்கள் பிரதமரிடம் பகிர்ந்து கொண்டனர். பின்னர், ஐஐடி காரக்பூர் இயக்குநர் பேராசிரியர் சுமன் சக்ரவர்த்தியுடன் இணைந்து, செனட் ஹாலில் மாணவர்கள் உருவாக்கியிருந்த புத்தாக்கத் திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாதிரிகளின் கண்காட்சியைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பார்வையிட்டார்.
இதில் விவசாயம் மற்றும் ஜவுளித் துறை, ரோபாட்டிக்ஸ் மற்றும் விண்வெளிப் பொறியியல் மற்றும் ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருத்துவத் துறை கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவை காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.
நிறைவாக, ஐஐடி காரக்பூரின் 75 ஆண்டு காலப் பயணத்தை நினைவுகூரும் வகையில் சிறப்பு நினைவு வெள்ளி நாணயத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டார்.