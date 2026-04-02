பாலியல் வழக்கில் சிக்கிய பிரபல ஜோதிடருக்கு ஏழு நாட்கள் போலீஸ் காவல்
ஜோதிடரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் கர்ப்பமானதும் மருந்துகள், மூலிகைகளைக் கொடுத்து கருக்கலைப்புச் செய்துள்ளார் என்று அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் தனது வாதத்தில் குறிப்பிட்டார்.
Published : April 2, 2026 at 7:43 PM IST
நாசிக்: பிரபல ஜோதிடர் அசோக் கராத்தை ஏழு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறைக்கு நாசிக் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
மகாராஷ்டிரா மாநிலம், நாசிக் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அசோக் கராத். இவர் தன்னை ஜோதிடராகவும், ஆன்மீகவாதியாகவும் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார். இவர் பக்தர்களால் 'போண்டு பாபா' என்று அழைக்கப்படுகிறார். இந்த நிலையில் பெண் ஒருவர் அளித்த பாலியல் வன்கொடுமை புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர், அசோக் கராத்தை அதிரடியாக கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
பெண்ணை மிரட்டியது, பாலியல் வன்கொடுமை, கருக்கலைப்பு உள்ளிட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இதனிடையே இந்த வழக்கை சிறப்பு விசாரணைக் குழுவுக்கு மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு மாற்றியுள்ள நிலையில் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் அசோக் கராத் மீதான மற்றொரு பாலியல் வழக்கு தொடர்பான விசாரணை இன்று (ஏப்ரல் 2) நாசிக் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, நாசிக் மத்திய சிறையில் இருந்து அசோக் கராத் காணொளி வாயிலாக ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சைலேஷ் பாக்டே, "பெண்ணை பாலியல் ரீதியிலாக துன்புறுத்தியுள்ளார். பின்னர் அந்த பெண் கர்ப்பமானதும் பல்வேறு மருந்துகள், மூலிகைகளைக் கொடுத்து கருக்கலைப்புச் செய்துள்ளார். கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதுடன், தன்னை அவர் கடும் சித்தரவதைச் செய்ததாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் கூறியுள்ளார். எனவே, அவரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.
உங்கள் தரப்பு வாதத்தை முன் வையுங்கள் என்று நீதிபதி அசோக் கராத்திடம் கேட்ட போது, "அவர் நீதிபதி முன்பு கைக்கூப்பி எனக்கு சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை" என்றார்.
இதையடுத்து நீதிபதி, ஜோதிடர் அசோக் கராத்தை ஏழு நாட்கள் அதாவது வரும் ஏப்ரல் 8-ஆம் தேதி வரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல் துறைக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, பாதிக்கப்பட்ட பெண், அசோக் கராத்திடம் ரூபாய் 12,000 கொடுத்து மருந்தை வாங்கியதாகவும் அரசு வழக்கறிஞர் தனது வாதத்தை முன் வைத்தார். ஜோதிடர் அசோக் கராத்தின் பாலியல் விவகாரம், மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.