கிணற்றுக்குள் பாய்ந்த கார்: 6 குழந்தைகள் உள்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 9 பேர் உயிரிழப்பு

தனியார் பயிற்சி மையம் நடத்திய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று விட்டுத் திரும்பிய போது, திருமண மண்டபத்திற்கு அருகே இருந்த கிணற்றில் கார் விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

கிணற்றில் விழுந்த காரை மீட்கும் தீயணைப்புத்துறையினர்
Published : April 4, 2026 at 2:44 PM IST

மும்பை: கிணற்றுக்குள் கார் பாய்ந்த கோர விபத்தில் 6 குழந்தைகள் உள்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 9 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் நேற்றிரவு நடந்த இந்தச் சம்பவம், இன்று அதிகாலை வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. நாசிக் மாவட்டம் திண்டோரி தாலுகாவில் உள்ள சிவாஜி நகர் பகுதியில், இரவு 10 மணியளவில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.

இந்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தர்கோடே குடும்பத்தினர், அங்குள்ள திருமண மண்டபம் ஒன்றில் நடைபெற்ற தனியார் பயிற்சி மையத்தின் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சி முடிந்து அவர்கள் அனைவரும் ஒரே காரில் வீட்டுக்குப் புறப்பட்டனர். மண்டபத்திற்கு அருகே புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே கார் கிணற்றுக்குள் பாய்ந்தது காவல் துறையினரின் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக பேசிய திண்டோரி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பகவான் மதுரே, "தனியார் பயிற்சி மையம் நடத்திய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று விட்டு திரும்பிய போது, திருமண மண்டபத்திற்கு அருகில் இருந்த கிணற்றில் கார் விழுந்தது. இதில் 9 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்களில் 6 பேர் மாணவர்கள். கிரேன் உதவியுடன் கார் மீட்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

இந்த விபத்தில் சுனில் தத்து தர்கோடே (32), அவரது மனைவி ரேஷ்மா ஆஷா அனில் தர்கோடே (32), 7 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட 5 சிறுமிகள் மற்றும் ஒரு 11 வயது சிறுவன் என மொத்தம் 6 குழந்தைகள் ஆகியோர் உயிரிழந்ததாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் திண்டோரி அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வு செய்வதற்காக கொண்டு செல்லப்பட்டன. இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த காவல் துறையினர், விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மீட்புப் பணிகள்

இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்ததும் வட்டாட்சியர் முகேஷ் காம்ப்ளே, காவல் ஆய்வாளர்கள் பகவான் மதுரே, சந்தீப் சவுத்ரி ஆகியோர் தீயணைப்புப் படை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைக் குழுவுடன் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். கிணற்றில் தண்ணீர் அதிகமாக இருந்ததால் மீட்புப் பணியில் சில மணி நேரம் சிக்கல் ஏற்பட்டது.

இறுதியாக 2 கிரேன்களின் உதவியுடன் நள்ளிரவு 12 மணியளவில் கார் வெளியே எடுக்கப்பட்டது. நாசிக் மாவட்டப் பொறுப்பு அமைச்சர் கிரிஷ் மகாஜன் மற்றும் அதிகாரிகள் இன்று காலை விபத்து நடந்த இடத்தைப் பார்வையிட்டனர்.

அப்போது, விபத்து நடந்த கிணற்றைச் சுற்றி தடுப்பு சுவர், எச்சரிக்கை பலகை அல்லது வேலி போன்ற எவ்விதப் பாதுகாப்பும் இல்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

இது குறித்து சமாதான் பாட்டீல் என்பவர் கூறுகையில், “இந்தக் கிணறு சாலையின் நடுவே அமைந்துள்ளது. சுற்றுச் சுவர் எழுப்பக் கோரி பலமுறை அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதற்கு முன்பு பல கால்நடைகள் இதில் விழுந்து உயிரிழந்திருக்கி்ன்றன” என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், அதிகாரிகளின் அலட்சியமே ஒன்பது உயிர்கள் பறி போகக் காரணம் எனக் கூறி, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க தர்கோடே குடும்பத்தினரின் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

