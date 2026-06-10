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இந்தியாவின் நீண்டகால பிரதமர் என்ற பெருமையை பெற்றார் நரேந்திர மோடி

நாட்டின் முதல் பிரதமரான ஜவாஹர்லால் நேரு தொடர்ந்து 4,398 நாட்கள் பிரதமராக பதவி வகித்தார். அதன் பிறகு, தொடர்ந்து பிரதமராக 4,399 நாட்களைக் கடந்து நேருவின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி
பிரதமர் நரேந்திர மோடி (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 4:39 PM IST

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புது டெல்லி: இந்தியாவின் நீண்ட கால பிரதமர் என்ற பெருமையை, ஜவாஹர்லால் நேருவை கடந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெற்றுள்ளார்.

நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு நடந்த பொதுத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, நாட்டின் முதல் பிரதமரான ஜவாஹர்லால் நேரு தொடர்ந்து 4,398 நாட்கள் பிரதமராக பதவி வகித்தார். அதன் பிறகு, பிரதமராக தொடர்ந்து 4,399 நாட்களைக் கடந்து நேருவின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி.

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1947ஆம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு 1952ஆம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தல் நடைபெறும் வரை இடைக்கால பிரதமராக நேரு பதவி வகித்தார். அதன் பிறகு 1952இல் நடந்த பொதுத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, 1964 வரை 12 ஆண்டுகள் பிரதமராக பதவி வகித்தார் நேரு.

இந்தியாவின் நீண்டகால பிரதமர் என்ற பெருமையை பெற்றார் நரேந்திர மோடி
இந்தியாவின் நீண்டகால பிரதமர் என்ற பெருமையை பெற்றார் நரேந்திர மோடி (ETV Bharat Graphics)

முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி 14 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பிரதமராக பதவி வகித்த போதிலும், அவர் தொடர்ந்து பிரதமராக பதவி வகிக்கவில்லை.

ஆனால், பிரதமர் மோடி கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு நடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று, முதல் முறையாக பிரதமராக பதவியேற்றார். அதன் பிறகு 2019 மக்களவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகவும், 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மூன்றாவது முறையாகவும் பதவியேற்றார் பிரதமர் .

பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம்
பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் (ANI/FILE)

பிரதமர் மோடியின் ஆட்சிக் காலத்தில், நாடாளுமன்றத்திற்கு புதிய கட்டடம், வந்தே பாரத் சிறப்பு ரயில்கள், ராஜபாதையின் பெயர் கர்தவ்யா பாதை என மாற்றம், குஜராத்தில் ஒற்றுமைக்கான சிலை, காஷ்மீர் ரயில் பாதை, நொய்டாவில் சர்வதேச விமான நிலையம், டெல்லி - மீரட் இடையே நமோ பாரத் ரயில் பாதை, கங்கா விரைவு வழிச்சாலை என பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களும் வளர்ச்சித் திட்டங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

பதவியேற்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி
பதவியேற்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி (FILE)

இந்தியாவின் நீண்ட கால பிரதமராக மோடி பதவி வகித்ததை குறிப்பிடும் வகையில், டெல்லியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முக்கிய கூட்டம், டெல்லியில் இன்று நடைபெறுகிறது. இதில், பிரதமர் மோடி, பாஜக மூத்த தலைவர்கள், பாஜக ஆளும் மாநிலங்களின் முதல்வர்கள், துணை முதல்வர் மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெறுள்ள கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

இக்கூட்டத்தில் நேருவின் சாதனையை கடந்த பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

NARENDRA MODI
LONGEST SERVING PRIME MINISTER
JAWAHARLAL NEHRU
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