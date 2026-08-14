நல்சார் சட்டப் பல்கலைக்கழக விவகாரம்: சில மணிநேரங்களில் வழக்கறிஞர் பதிவு தடையை நீக்கிய பார் கவுன்சில்
தவறு செய்யாத மாணவர்கள் இதில் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதால், அவர்கள் வழக்கறிஞராகப் பதிவு செய்ய இந்திய பார் கவுன்சில் அனுமதி அளித்துள்ளதாக பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஸ்ரீகிருஷ்ணா தேவா ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 14, 2026 at 8:40 AM IST
ஹைதராபாத்: நல்சார் சட்டப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களை வழக்கறிஞர் பதிவுக்கு அனுமதிக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்ட தடையை சில மணிநேரங்களிலேயே நீக்கி BCI (இந்திய பார் கவுன்சில்) உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாட்டின் மிக முக்கிய சட்டப் பல்கலைக்கழமாகக் கருதப்படும் நல்சார் தெலங்கானாவில் அமைந்துள்ளது. இங்கு இறுதியாண்டு சட்டம் பயிலும் மாணவர்களுக்கு பட்டமளிப்பு விழா நடத்த பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் முடிவு செய்திருந்தது.
இதற்காக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த்தை சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்க நல்சார் பல்கலைக்கழகம் தீர்மானித்தது. ஆனால், நீதிபதி சூர்ய காந்தின் சமீபத்திய கருத்துகளை சுட்டிக்காட்டி, அவரிடம் இருந்து பட்டங்களை பெற மாட்டோம் என சில மாணவர்கள் போர்கொடி உயர்த்தினர்.
இந்த விவகாரம் இந்தியாவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. நாட்டின் மிக உயரிய நீதித்துறை பதவியை மாணவர்கள் அவமதித்துவிட்டதாக இந்திய பார் கவுன்சில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) கடுமையாக கண்டனம் தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டது. மேலும், இந்த சம்பவத்தை விரைவாக விசாரித்து ஆகஸ்ட் 19-ஆம் தேதிக்குள் விரிவான அறிக்கை சமர்பிக்குமாறு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஸ்ரீகிருஷ்ணா தேவா ராவ்-க்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதுவரை 2026-இல் நல்சார் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப்படிப்பை முடிக்கும் எந்தவொரு மாணவரையும் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ய மாநில பார் கவுன்சில் அனுமதிக்கக் கூடாது என்று இந்திய பார் கவுன்சில் அதிரடியாக உத்தரவிட்டது. இந்திய பார் கவுன்சிலின் இந்த முடிவால் தவறு செய்யாத மாணவர்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று கோரிக்கைகள் எழுந்தன.
இந்நிலையில், இந்த தடை உத்தரவை வெளியிட்ட சில மணிநேரங்களிலேயே இந்திய பார் கவுன்சில் அதனை திரும்பப்பெற்றுக் கொண்டது. தவறு செய்யாத மாணவர்கள் இதில் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதால், அவர்கள் வழக்கறிஞராகப் பதிவு செய்ய இந்திய பார் கவுன்சில் அனுமதி அளித்துள்ளதாக பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஸ்ரீகிருஷ்ணா தேவா ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.
எனினும், சம்பவம் தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்தி, இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள், அவர்களின் பின்னில் இருப்பவர்களை கண்டறிந்து, சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது மட்டும் தனியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு இந்திய பார் கவுன்சில் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.