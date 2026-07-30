வீட்டுக்கு வீடு அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள்| இந்தியாவின் 'குரு கிராமம்' என அழைக்கப்படும் பீகாரின் சிற்றூர்
ஒரு காலத்தில் விவசாயத்தையும், கூலி வேலையையும் மட்டுமே நம்பியிருந்த இந்த சிற்றூர், இன்று 100% அரசு வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களாக மாறியுள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 9:02 AM IST
நாலந்தா: பீகார் மாநிலம் நாலந்தா மாவட்டத்தின் ராஜ்கிர் என்ற சிற்றூர் இந்தியாவின் 'குருகிராம்' (ஆசிரியர்களின் கிராமம்) என்ற தனித்துவமான அடையாளத்துடன் திகழ்கின்றன.
இந்தக் கிராமத்தின் கல்விப் பாரம்பரியம் 1950-களில் ஒரு சாதாரண தேநீர்க் கடையில் விவாதிக்கப்பட்ட சிந்தனையில் இருந்து தான் தொடங்கியது. கிராமத்தின் முன்னோடிகள் மற்றும் பெரியவர்கள், தங்கள் பகுதி இளைஞர்களின் எதிர்காலம் மாற வேண்டும் என்றால் அதற்கு 'கல்வி மற்றும் ஆசிரியர் பணி' மட்டுமே ஒரே வழி என்று முடிவு செய்தனர்.
இது தொடர்பாக பேசிய அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஆசிரியர் ஆர்யதேவ் பிரசாத், "இங்கு ஏற்பட்ட கல்விப் புரட்சிக்கு மறைந்த கிஷோரி பிரசாத் யாதவ் தான் முக்கியக் காரணம். ஷார்தா ஹோட்டலுக்கு அருகே உள்ள ஒரு தேநீர்க் கடையில், நாக்பூர் கல்லூரி முதல்வர் விவேக் சாரை கிஷோரி மாஸ்டர் சந்தித்தபோது, 1990-களில் இக்கிராமத்தின் தலையெழுத்து மாறியது"
அன்றைய காலகட்டத்தில் மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர் போன்ற நகரங்களுக்கு சென்று ஆசிரியர் பயிற்சிகளை முடித்து வர கிராமத்து இளைஞர்களை அவர்கள் பெரிதும் ஊக்குவித்தனர்.
1950-களில் விதைக்கப்பட்ட விதை, 2005-ஆம் ஆண்டில் ஒரு மிகப் பெரிய வேலைவாய்ப்பு புரட்சியாக மாறியது. அப்போது பீகார் அரசு கொண்டு வந்த புதிய ஆசிரியர் நியமனக் கொள்கையின் கீழ், நாக்பூரில் பயிற்சி முடித்து தயாராக இருந்த இக்கிராமத்து இளைஞர்கள் பலருக்கு ஒரே நேரத்தில் அரசு ஆசிரியர் பணிகள் கிடைத்தன.
இது தொடர்பாக பேசிய உடற்கல்வி ஆசிரியர் ரண்வீர் ரத்னாகர், "
2005-ஆம் ஆண்டு பீகார் அரசு பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்களைப் பணியமர்த்தத் தொடங்கியது. அப்போது நாக்பூரில் பயிற்சியை முடித்து விட்டு திரும்பிய இவ்வூரைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு உடனடியாக அரசு வேலை கிடைத்தது" என்றார்.
இதனைப் பார்த்த மற்ற இளைஞர்களுக்கும் ஆசிரியர் பயிற்சி படிக்கும் ஆர்வம் தொற்றிக் கொண்டது. அடுத்தடுத்த அரசுத் தேர்வுகளிலும் இக்கிராமத்தினர் பெருமளவில் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்தனர்.
ஆரம்பத்தில் கஞ்ச்பர் டோலா பகுதியில் மட்டும் 75-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது பக்கத்து பகுதிகளையும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக 120 முதல் 130 அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் இந்த கிராமத்தில் மட்டுமே வசித்து வருகின்றனர்.
இவர்களில் கஞ்ச்பர் வார்டில் உள்ள 100 வீடுகளில் மட்டும் 50-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களும், பக்கத்து உபாத்யாயா டோலா பகுதியில் 70-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களும் உள்ளனர்.
இக்கிராமத்தின் மிகச் சிறந்த அம்சம் என்னவென்றால், இங்குள்ள ஆண்கள் மட்டுமின்றி பெண்களும் அதிகளவில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுகளில் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
மருமகள்களாக இக்கிராமத்திற்குள் வரும் பெண்களும் கூட, இங்கிருக்கும் கல்விச் சூழலால் ஈர்க்கப்பட்டு, திருமணத்திற்குப் பிறகு படித்து ஆசிரியர்களாக மாறியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இது தொடர்பாக பேசிய தலைமை ஆசிரியையாக உள்ள மீனா குமாரி, "ராஸ்பிகாரி உயர்நிலைப் பள்ளியில் 13 ஆண்டுகள் முதுகலை இயற்பியல் ஆசிரியராகப் பணியாற்றினேன். 2023-ல் பீகார் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்திய தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று தற்போது 'கூல்' என்ற மேம்படுத்தப்பட்ட மேல்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியையாக உள்ளேன்" என்றார்.
ஒரு காலத்தில் விவசாயத்தையும், சிறிய கூலி வேலைகளையும் மட்டுமே நம்பியிருந்த இந்த சிற்றூர், இன்று 100% அரசு வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களாக மாறியுள்ளது.
இது பற்றி பேசிய பீகார் மாநில இடைநிலை ஆசிரியர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் கணேஷ் சங்கர் பாண்டே, "தேர்வுகள் கடினமாக்கப்பட்ட போதிலும், அதற்கான வளங்களும் வசதிகளும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஆசிரியர்கள் மனரீதியான சித்திரவதைக்கு ஆளாகின்றனர். ஓருவர் ஆசிரியராக பணியில் சேர பல்வேறு தகுதித் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற வேண்டியுள்ளது. இருந்தாலும், இந்த கிராமத்தினர் அனைத்து தேர்வுகளிலும் எளிதில் தேர்ச்சி பெற்று விடுகின்றனர்" என கூறினார்.
கஞ்ச்பர் வார்டில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் குறைந்தது ஒரு பட்டதாரியும், ஒரு அரசு ஆசிரியரும் இருப்பது ஒட்டுமொத்த பீகார் மாநிலத்திற்கே ஒரு பெரும் உத்வேகமாக பார்க்கப்படுகிறது.