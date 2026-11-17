'எனது கருத்தை யாரும் கேட்கவில்லை' - உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்துப் போராடுவேன்: பில்கிஸ் பானு
'19 வயதில் எனது உலகம், கைக்குழந்தை, குடும்பம், வீடு மற்றும் மனிதநேயத்தின் மீதான நம்பிக்கை என அனைத்தும் கொடூரமாகப் பறிக்கப்பட்டன. அன்றிலிருந்து 24 ஆண்டுகளாக போராடி வருகிறேன்' என்றும் பில்கிஸ் பானு அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 3:08 PM IST
புதுடெல்லி: 2002 குஜராத் கலவரத்தின் போது நடந்த கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில், ஆயுள் தண்டனை பெற்ற இரண்டு குற்றவாளிகளின் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து உச்ச நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியதற்கு, பாதிக்கப்பட்ட பில்கிஸ் பானு வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
பாதிக்கப்பட்ட தன்னிடம் எந்தக் கருத்தும் கேட்கப்படாமல் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதனை எதிர்த்துத் தொடர்ந்து சட்டப் போராட்டம் நடத்துவேன் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு என்ன?
மும்பை உயர் நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனையை உறுதி செய்ததை எதிர்த்து, இந்த வழக்கின் குற்றவாளிகள் இருவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தனர்.
இந்த மனுவை அண்மையில் விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எம்.எம். சுந்தரேஷ் மற்றும் பிரசன்னா பி. வராலே ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, குற்றவாளிகள் இருவரும் 17 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் சிறையில் இருப்பதையும், அவர்களில் ஒருவர் கடுமையான மாற்றுத்திறனாளியாக இருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டி, அவர்களின் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது.
பில்கிஸ் பானுவின் உருக்கமான அறிக்கை
இந்தத் தீர்ப்பு குறித்து தனது வழக்கறிஞர் மூலமாக பில்கிஸ் பானு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ஊடகங்கள் மூலமாகவே இந்தத் தகவலை அறிந்து கொண்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அதில், 'இரண்டாவது முறையாக உச்ச நீதிமன்றம் என்னை அழைக்காமலும், எனது தரப்பு வாதத்தைக் கேட்காமலும் இப்படி ஒரு உத்தரவைப் பிறப்பித்திருப்பதை என்னால் இன்னும் நம்ப முடியவில்லை. செய்தித்தாள்கள் மூலமாகவே இதனைத் தெரிந்து கொண்டேன்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'எனக்கு 19 வயதாக இருந்த போது எனது உலகம், எனது கைக்குழந்தை, குடும்பம், வீடு மற்றும் மனிதநேயத்தின் மீதான நம்பிக்கை என அனைத்தும் கொடூரமாகப் பறிக்கப்பட்டன. அன்றிலிருந்து 24 ஆண்டுகளாக எனக்காகவும், எல்லா இடங்களிலும் உள்ள பெண்களுக்காகவும் நீதி கேட்டு மீண்டும் மீண்டும் போராடி வருகிறேன்' என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து அந்த அறிக்கையில், 'எனக்காகவும், எனது குடும்பம் மற்றும் குழந்தைகளுக்காகவும் நான் மீண்டும் அஞ்சுகிறேன். நீதியின் மீதான நம்பிக்கையை மீண்டும் இழந்துவிடுவேனோ எனப் பயப்படுகிறேன். எனக்கு இந்தக் கொடுமையைச் செய்தவர்களின் தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் எப்படி இவ்வளவு எளிதாக நிறுத்தி வைக்க முடியும்? எனக்கு தகவல் கூட தெரிவிக்காமல், எனது கருத்தை கேட்காமல் எப்படி உத்தரவிட முடிந்தது?' என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மேலும், 'நான் இந்த உத்தரவை எதிர்த்துப் போராடுவேன். போராடியே ஆக வேண்டும். வாழ்நாள் முழுவதும் இந்தப் பயத்துடனும், வடுக்களுடனும் எனது குழந்தைகள் வாழக் கூடாது என்பதற்காக இதனைச் செய்வேன். வாழத் தகுதியிருந்தும் கொல்லப்பட்ட எனது மூன்று வயது மகள் சலேஹாவுக்கு நீதி கிடைக்கவும், அனைத்துப் பெண்களுக்காகவும் நான் போராடுவேன்' என்றும் பில்கிஸ் பானு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வழக்கின் பின்னணி
2002 பிப்ரவரி மாதம் கோத்ரா ரயில் எரிப்புச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து குஜராத்தில் வெடித்த கலவரத்தின்போது, ஐந்து மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த பில்கிஸ் பானு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார். மேலும், அவரது மூன்று வயது மகள் உட்பட குடும்பத்தினர் பலர் கொடூரமாகக் கொல்லப்பட்டனர்.
நியாயமான விசாரணை நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக 2004-ல் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை குஜராத்திலிருந்து மும்பைக்கு மாற்றியது. 2008-ல் மும்பை சிறப்பு சிபிஐ நீதிமன்றம் 11 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்தது.
2017-ல் குற்றவாளிகளின் மேல்முறையீட்டைத் தள்ளுபடி செய்த மும்பை உயர் நீதிமன்றம், அவர்களின் ஆயுள் தண்டனையை உறுதி செய்தது.
ஆனால், 2024-ல் குஜராத் அரசு இந்த 11 குற்றவாளிகளையும் முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ததை ரத்து செய்த உச்ச நீதிமன்றம், மாநில அரசுக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை எனக் கூறி குற்றவாளிகளை மீண்டும் சிறையில் சரணடைய உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.