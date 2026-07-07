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'எனது 45 ஆண்டுகால வாழ்க்கை திறந்த புத்தகம்' - அயோத்தி நிதி முறைகேடு புகாரில் மௌனத்தை கலைத்த சம்பத் ராய்

அயோத்தி ராமர் கோயிலுக்கு பக்தர்கள் வழங்கிய பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான காணிக்கை நிதியில் முறைகேடு நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. இது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ராமஜென்ம பூமி அறக்கட்டளையின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் சம்பத் ராய் - கோப்புப்படம்
ராமஜென்ம பூமி அறக்கட்டளையின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் சம்பத் ராய் - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 8:17 PM IST

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அயோத்தி: ராமர் கோயில் நிதி மற்றும் காணிக்கை முறைகேடு விவகாரத்தில் தன் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா அறக்கட்டளையின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் சம்பத் ராய் முதன்றையாக தனது மௌனத்தை கலைத்து பதிலளித்துள்ளார்.

'என்னுடைய 45 ஆண்டு கால பொது வாழ்க்கை ஒரு திறந்த புத்தகம் போன்றது' என்று குறிப்பிட்ட அவர், அயோத்தி ராமர் கோயில் நிதி மற்றும் காணிக்கை விவகாரம் குறித்துப் பல்வேறு முக்கியக் கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், 'ராமர் கோயில் நிதி முறைகேடு புகார் குறித்து விசாரணை நடத்தி வரும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவின் இறுதி அறிக்கை இன்னும் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை' என்று சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

மேலும், 'விசாரணைக் குழுவின் இறுதி அறிக்கை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டவுடன், என் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் நான் புள்ளி விவரத்துடன் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் விளக்கம் அளிப்பேன்' என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

'சட்டம் மற்றும் விசாரணைக்கு மதிப்பளித்தே நான் இதுவரை இந்த விவகாரத்தில் அமைதி காத்து வந்தேன்' என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

அயோத்தி ராமர் கோயில் நிதி மற்றும் காணிக்கை முறைகேடு சர்ச்சை எழுந்ததை தொடர்ந்து, கோயில் நிர்வாகத்தின் மீதான நம்பகத்தன்மையை காப்பதாகக் கூறி, அறக்கட்டளை எடுத்த முடிவை ஏற்று அறக்கட்டளையின் பொதுச் செயலாளர் பதவியை சம்பத் ராய் அண்மையில் ராஜிநாமா செய்தார்.

தான் பதவியில் இல்லாத போதும், கோயிலின் புனிதத்தை காக்க அறக்கட்டளை எடுக்கும் அனைத்து முடிவுகளுக்கும் முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருவதாகவும் அவர் இன்று தெரிவித்துள்ளார்.

அயோத்தி ராமர் கோயிலுக்கு பக்தர்கள் வழங்கிய பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான காணிக்கை நிதியில் முறைகேடு நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. இது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து, உத்தரப் பிரதேச அரசு இந்த விவகாரத்தை விசாரிக்கச் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டது.

அயோத்தி ராமர் கோவில் காணிக்கை மற்றும் நிதி முறைகேடு சர்ச்சை தற்போது நாடு முழுவதும் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. சிசிடிவி ஆதாரங்கள் மற்றும் முதற்கட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் இந்த விவகாரத்தில் இதுவரை 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இந்த முறைகேடு சர்ச்சையை அடுத்து, ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் அனில் மிஸ்ராவும் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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