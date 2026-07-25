'என் இதயமே நொறுங்கியது; இது கௌரவ பிரச்சனை அல்ல' - ராஜிநாமா கடிதத்தில் தர்மேந்திர பிரதான் உருக்கம்
தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்த தகவலை அறிந்து டெல்லி உள்பட நாடு முழுவதும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மாணவர்கள், இளைஞர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : July 25, 2026 at 3:51 PM IST
புதுடெல்லி: கடந்த 10 நாட்களாக நடைபெறும் சம்பவங்கள் தனது இதயத்தை நொறுக்கியதாக தர்மேந்திர பிரதான் தனது ராஜிநாமா கடிதத்தில் உருக்கத்துடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் முறைகேடு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் தொடர் போராட்டம் நடைபெற்று வந்தது. இந்த போராட்டம், நாடு முழுவதும் பரவிய நிலையில் மத்திய அரசு, கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தது. இதில் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் அக்கட்சியின் பிரதிநிதிகள் உறுதியாக இருந்தனர். இந்த நிலையில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை இன்று ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தர்மேந்திர பிரதான் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில், "கடந்த 40 ஆண்டுகளாக மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வித்துறையின் மேம்பாட்டிற்காக அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றி வந்துள்ளேன். அனைவரையும் உள்ளடக்கிய மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வையைக் கொண்ட கல்வி முறையே வலிமையான தேசத்தின் அடித்தளம் என்று நான் எப்போதும் நம்பி வந்துள்ளேன். நாட்டின் இளைஞர்களின் உணர்வுகள், லட்சியங்களுக்கு மதிப்பளிக்கிறேன்.
July 25, 2026
கடந்த மே 3-ம் தேதி அன்று நடந்த இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வில் முறைகேடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து இந்திய அரசு, இது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ-க்கு மாற்றியது. அதை தொடர்ந்து, அந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. பின்னர், நீட் மறுதேர்வுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், அடுத்தாண்டு முதல் நீட் தேர்வை 'CBT' எனப்படும் கணினி வழியாக நடத்துவது என முடிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கான தேர்வை சுமுகமாக நடத்த வேண்டும் என்பதே எங்களின் நோக்கமாக இருந்தது. நீட் மறுதேர்வில் அனைத்துத் துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதேபோல், மாநில அரசும், மாவட்ட நிர்வாகமும் முக்கிய பங்காற்றினர்.
இதையடுத்து, மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் ஒத்துழைப்புடன் கடந்த ஜூன் 21- ஆம் தேதி நீட் மறுதேர்வு வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. முதல் நாளில் இருந்தே நான் முழுப் பொறுப்பேற்று இக்கட்டான சூழலிலும் சற்றும் தளராமல் பணியாற்றி வந்தேன். தேர்வு முறைகேட்டு கும்பலால் (Exam Mafia) எந்தவொரு திறமையான மாணவரின் எதிர்காலமும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதிலும், எந்தவொரு மாணவருக்கும் அநீதி இழைக்கப்படக்கூடாது என்பதிலும் உறுதியாக இருந்தேன்.
கடந்த ஜூலை 16- ஆம் தேதி வெளியான நீட் மறுதேர்வு முடிவுகள் எனக்கு திருப்திகரமாக இருந்தது. ஏழ்மையான பின்னணியைக் கொண்ட மாணவர்கள் இத்தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். நமது ஜனநாயகத்தின் வலிமை மீது எனக்கு எப்போதும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருந்தது. இளைஞர்களின் கனவுகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் மீது மிகுந்த மரியாதையைக் கொண்டிருந்தேன். அவர்கள் இந்தியாவின் எதிர்க்காலம் மட்டுமல்ல, புதிய இந்தியாவை உருவாக்குப்பவர்களாகவும், சிற்பிகளாகவும் திகழ்கின்றனர். கடந்த 10 நாட்களில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை கண்டு என் இதயமே நொறுங்கியது. இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கௌரவ பிரச்சனை அல்ல.
இந்தியாவின் இளைஞர்களே நாட்டின் உண்மையான பலம். நாட்டில் நிலவும் சூழலை தேச விரோத சக்திகள் தங்களுக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளக் கூடாது. நாட்டின் ஒற்றுமை காக்கப்பட வேண்டும். எந்தவொரு மாணவரின் எதிர்காலமும் சட்டச் சிக்கல்களில் சிக்கி கொள்ளக் கூடாது. மாணவர்கள் தங்கள் எதிர்க்கால வாழ்க்கையில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும். இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு நான் எனது ராஜிநாமா கடிதத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன்.
வழிகாட்டுதல், நம்பிக்கை மற்றும் தொடர்ச்சியாக ஆதரவு அளித்தமைக்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
என்னுடன் பணியாற்றிய சக அமைச்சர்கள், அமைச்சகங்களின் ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒடிசா மக்கள் மற்றும் இந்திய இளைஞர்களின் வளர்ச்சிக்காகத் தொடர்ந்து பணியாற்றுவேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்த தகவலை அறிந்து டெல்லி உள்பட நாடு முழுவதும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மாணவர்கள், இளைஞர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.