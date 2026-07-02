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பரஸ்பர நம்பிக்கையே நமது மிகப் பெரிய சொத்து - ஜப்பான் பிரதமருடனான சந்திப்புக்குப் பின் மோடி பெருமிதம்

இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அமைதி, ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பை நிலை நாட்ட இரு நாடுகளின் இந்த இணக்கமான உறவும், பரஸ்பர நம்பிக்கையும் உலக அளவில் மிக முக்கியப் பங்காற்றும் என்றும் மோடி குறிப்பிட்டார்.

ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சியுடன் நரேந்திர மோடி
ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சியுடன் நரேந்திர மோடி (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 4:14 PM IST

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புதுடெல்லி: நாடுகளுக்கு இடையேயான பரஸ்பர நம்பிக்கை தான் நமது மிகப் பெரிய சொத்து என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.

புதுடெல்லியில் இன்று (ஜூலை 2, 2026) நடைபெற்ற இந்தியா - ஜப்பான் 16-வது வருடாந்திர உச்சி மாநாட்டின் நிறைவாக ஜப்பான் பிரதமர் சனாயே டகாய்ச்சி மற்றும் பிரதமர் நரேந்தர மோடி ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "தற்போதைய உலகளாவிய நிச்சயமற்ற மற்றும் பதற்றமான நிறைந்த சூழலில், நாடுகளுக்கு இடையே உள்ள ஆழமான நம்பிக்கையே மிகச் சிறந்த பாதுகாப்பு அரண். அதற்கு இந்தியா - ஜப்பான் இடையேயான நட்பு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம்" அவர் கூறினார்.

மேலும் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "சில நாட்களுக்கு முன்பு நான் ஜி7 மாநாட்டில் குறிப்பிட்டபடி, இன்றைய உலகளாவிய கொந்தளிப்பான சூழலில் பரஸ்பர நம்பிக்கைதான் நமது மிகப்பெரிய சொத்து. இந்தியா - ஜப்பான் இடையேயான கூட்டாண்மை இந்த தகுதிக்கு நூறு சதவீதம் மிகச் சரியாகப் பொருந்துகிறது என்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்

கடந்த சில தசாப்தங்களாக, இந்தியாவில் வாகன உற்பத்தி முதல் மின்னணுவியல் துறை வரை, இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிப் பாதையில் ஜப்பான் ஒரு மிக முக்கியமான பங்காளியாக இருந்து, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நட்பு மற்றும் நம்பிக்கையின் மாபெரும் மூலதனத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

ஜப்பான் பிரதமர் சனாயே டகாய்ச்சியின் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்தியப் பயணம், இரு நாடுகளின் நட்புறவில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது என்று நான் பெருமையாக கூறுகிறேன்.

இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அமைதி, ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பை நிலை நாட்ட இரு நாடுகளின் இந்த இணக்கமான உறவும், பரஸ்பர நம்பிக்கையும் உலக அளவில் மிக முக்கியப் பங்காற்றும்.

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இருநாடுகளின் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்நுட்பத் தேவைகள் ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்திருப்பவையாக இருப்பதால், இந்த ராஜதந்திர உறவு அடுத்த தலைமுறைக்கான புதிய உயரத்தை எட்டியுள்ளது" என்று இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது உரையில் அழுத்தமாக பதிவு செய்தார்.

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INDIA JAPAN 16TH ANNUAL SUMMIT
MUTUAL TRUST STRATEGIC ASSET
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