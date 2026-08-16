ETV Bharat / bharat

தூய்மை பணியாளரை கத்தியால் குத்திவிட்டு சாதாரணமாக நடந்து சென்ற கொலையாளி

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு உரிய நிவாரணம் மற்றும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என சக தூய்மை பணியாளர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சம்பவம் நடைபெற்ற இடம்
சம்பவம் நடைபெற்ற இடம் (X)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 9:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புது டெல்லி: பணியில் இருந்த தூய்மைப் பணியாளரை மர்ம நபர் ஒருவர் கத்தியால் குத்திவிட்டு சர்வசாதாரணமாக நடந்து சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தலைநகர் டெல்லியைச் சேர்ந்தவர் அனில். 27 வயதுமிக்க இவர் டெல்லி மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளராக வேலை பார்த்து வந்தார்.

இந்த நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 16) காலை அனில் பணியில் இருந்தபோது, அவரை நோக்கி வந்த மர்ம நபர் ஒருவர், திடீரென கத்தியால் குத்தி தாக்கினார். இதில், பலத்த காயமடைந்த அனில் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இதையடுத்து, இறந்த அனிலின் உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் உடன் பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் அவரின் இறப்புக்கு நியாயம் கேட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், கொலைச் சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி தற்போது கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அந்த காணொளியில், அனில் வேலை செய்துக் கொண்டிருந்தபோது, அவரை சற்றே தள்ளியிருந்து நோட்டமிட்ட மஞ்சள் நிற டி-ஷர்ட் அணிந்திருந்த மர்ம நபர் ஒருவர், அவர் கவனிக்காத நேரத்தில் அருகில் வந்து தாக்கத் தொடங்குவது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன.

அத்துடன், அவ்வழியாக சில பொதுமக்கள் சென்று வருவதையும் காண முடிகின்றது. இருப்பினும், அந்த நபர் சற்றும் அச்சமின்றி தொடர்ந்து அவரை பலமுறை கத்தியால் குத்திவிட்டு, பின்னர் அங்கிருந்து சர்வ சாதாரணமாக நடந்து செல்லக் கூடிய அதிர்ச்சியான செயலையும் பார்க்க முடிகின்றது.

இதேபோல், அவ்வழியாக வந்த யாரும் இந்த சம்பவத்தை தடுக்காமல் சென்றது கூடுதல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. இந்த சூழலில்தான் இறந்த அனிலின் கொலைக்கு நீதி கேட்டு துப்புரவுத் தொழிலாளர்கள் இன்று போராட்டம் நடத்தினர்.

இதையும் படிங்க: நட்பை தொடர மறுத்த பெண்ணுக்கு கத்திக்குத்து; இளைஞர் வெறிச்செயல்

இந்த போராட்டத்தில் ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ குல்தீப் குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். கொலையாளியை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என போராட்டக்காரர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். அத்துடன், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு உரிய நிவாரணம் மற்றும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என அவர்கள் முறையீடு செய்தனர்.

சம்பவம் குறித்து காவல்துறை தரப்பில் கூறியவை, "கொலைக்கான நோக்கம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை. தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தப்பியோடிய குற்றவாளியை தேடும் பணியும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இதற்காக தனிக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் குற்றவாளியை அடையாளம் காணும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

தூய்மை பணியாளர் கொலை
DELHI MURDER
DELHI
MURDER
SANITATION WORKER STABBED TO DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.