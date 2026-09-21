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மும்பையில் மேம்பாலத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த கார்: சிறுவன் உள்பட 3 பேர் உயிரிழப்பு - விபத்து நடந்தது எப்படி?

நான்கு பேரும் மும்பையில் படித்து வந்த நிலையில், நேற்று அதிகாலை ஹாஜி அலியை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்தபோது இந்த கோர விபத்து நடந்துள்ளது.

விபத்துக்குள்ளான காரின் படம்
விபத்துக்குள்ளான காரின் படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 11:34 AM IST

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மும்பை: மேம்பாலத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து விபத்துக்குள்ளானதில் காருக்குள் பயணித்த ஒரு சிறுவன் உள்பட மூன்று பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர்.

மாஹராஷ்டிரா மாநிலம், மும்பையில் நேற்று (செப்டம்பர் 20) அதிகாலை சொகுசு கார் ஒன்று மேம்பாலத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் சொகுசு காரில் பயணித்த நான்கு பேருக்கும் கடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டதை அடுத்து, அவர்கள் அனைவரும் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

இந்த நிலையில், சிகிச்சைப் பெற்ற நான்கு பேரில் ஒரு சிறுவன் உள்பட மூன்று பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதேசமயம், மற்றொருவர் உயிருக்கு போராடிய நிலையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருவதும் தெரிய வந்துள்ளது.

விபத்தின் கோர முகத்தைக் காண்பிக்கும் படம்
விபத்தின் கோர முகத்தைக் காண்பிக்கும் படம் (ETV Bharat)

இறந்தவர்கள் அகமதாபாத்தைச் சேர்ந்த ஷானே கஜார் (21), தைர்யா தர்ஷன் சேத் (17), ஆதித்யா ஜகஸ்னியா (19) ஆதித்யா ஓஸ்வால் (23) ஆகியோர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இவர்கள், நான்கு பேரும் மும்பையில் படித்து வந்த நிலையில், நேற்று அதிகாலை ஷானே கஜாருக்கு சொந்தமான சொகுசு காரில் லாலா லஜ்பத்ராய் கல்லூரி அருகே உள்ள மேம்பாலத்தில் ஹாஜி அலியை நோக்கி பயணித்திருக்கின்றனர்.

அப்போது, அதி வேகத்தின் காரணமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்த அந்த சொகுசு கார் மேம்பாலத்தின் தடுப்புகளை மீறி கீழே பாய்ந்தது. சுமார் 50 அடி உயரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த காரணத்தினால், அந்த சொகுசு கார் முற்றிலுமாக சேதமடைந்தது. அத்தோடு, காருக்குள் இருந்தவர்களுக்கும் மிக தீவிரமான காயங்கள் ஏற்பட்டது.

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இந்த நிலையிலேயே காருக்குள் பயணித்த நான்கு பேரும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டனர். ஆனால், அதில் மூன்று பேர் தற்போது சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். ஷானே கஜார், தைர்யா தர்ஷன் சேத் மற்றும் ஆதித்யா ஜகஸ்னியா ஆகியோரே உயிரிழந்தவர்கள் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. தற்போது கவலைக்கிடமான நிலையில் ஆதித்யா ஓஸ்வால் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.

கார் விபத்துக்குள்ளாகவும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக வைரலாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது விபத்தில் சிக்கி, சிகிச்சைப் பெற்று வந்த மூவர் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்திருப்பதாக வெளியாகியிருக்கும் தகவல் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

மும்பை கார் விபத்து
MUMBAI CAR CRASH
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