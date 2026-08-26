ETV Bharat / bharat

கர்நாடகாவில் அதிர்ச்சி: தாய் மற்றும் 5 பிள்ளைகளின் உடல்கள் ஏரியில் இருந்து மீட்பு - என்ன நடந்தது?

அடுத்த நாள் என்ன சமையல் என்பது குறித்து கணவன் - மனைவிக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மனைவியும், 5 பிள்ளைகளும் மாயமாகியுள்ளனர்.

பூத்னல் ஏரி
பூத்னல் ஏரி (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

விஜயபுரா (கர்நாடகா): கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு ஏரியில் இருந்து ஒரு பெண் மற்றும் அவரது 5 பிள்ளைகளின் உடல்கள் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் விஜயபுரா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது பூத்னல் ஏரி. மிகப்பழமை வாய்ந்த இந்த ஏரி, வரலாற்று சிறப்புமிக்க சுற்றுலா தலமாகவும் விளங்கி வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த ஏரியின் கரையோரத்தில் 6 உடல்கள் மிதப்பதாக போலீசாருக்கு இன்று (ஆக.26) தகவல் கிடைத்தது.

இதன் பேரில் அங்கு சென்ற ஆதர்ஷ் நகர் காவல் நிலைய போலீசார், ஏரியில் அழுகிய நிலையில் மிதந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண் மற்றும் 5 சிறார்களின் (3 சிறுமிகள், 2 சிறுவர்கள்) உடல்களை மீட்டனர்.

அவர்கள் யார், எப்படி இறந்தனர் என எந்த விவரமும் முதலில் தெரியாமல் இருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது, விஜயபுரா ஊரக காவல் நிலையத்தில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு தனது மனைவியையும், 5 குழந்தைகளையும் காணவில்லை என அப்பகுதியை சேர்ந்த மல்லிகார்ஜுன ஜலகேரி என்பவர் புகார் அளித்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, மல்லிகார்ஜுனாவை அழைத்து இறந்து போனவர்களின் சடலங்களை காட்டிய போது, அவர்கள்தான் தனது மனைவியும், பிள்ளைகளும் என அடையாளம் காட்டினார்.

தொடர்ந்து, போலீசார் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். தனக்கும், தனது மனைவி ஷோபாவுக்கும் (25) 7 வருடங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்ததாகவும், 3 பெண் குழந்தைகளும், 2 ஆண் குழந்தைகளும் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: "திருமணம் என்பது மனைவியை கட்டுப்படுத்தி வைப்பதற்கான உரிமம் அல்ல"- கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

இந்நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு (ஆக.24), அடுத்த நாள் என்ன சமைப்பது என்பது தொடர்பாக தனக்கும், மனைவிக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது என்றும், அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து பார்த்த போது மனைவியும், பிள்ளைகளும் காணாமல் போனதாகவும் அவர் கூறினார்.

பல இடங்களில் தேடி பார்த்தும், அவர்கள் கிடைக்காததால் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார். முதற்கட்ட விசாரணையில், ஷோபா தனது குழந்தைகளுடன் ஏரியில் விழுந்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருக்கலாம் என கருதுகிறோம் போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதுகுறித்து விஜயபுரா மாவட்ட எஸ்.பி. லட்சுமணன் நிர்பர்கி கூறுகையில், "6 பேரின் உடல்கள் ஏரியில் இருந்து மீட்கப்பட்டு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இப்போதைக்கு இதுதான் நிலவரம். அவர்கள் எப்படி இறந்தார்கள் என இப்போதே கூற முடியாது. உடற்கூராய்வு அறிக்கை கிடைத்த பிறகே அதுகுறித்து தெரியவரும். ஷோபாவின் கணவர் மல்லிகார்ஜுனாவிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என எஸ்.பி. லட்சுமணன் நிர்பர்கி கூறினார்.

TAGGED:

கர்நாடகா ஏரி
உடல்கள்
5 குழந்தைகள்
CRIME
KARNATAKA WOMAN AND CHILDREN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.