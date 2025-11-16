அதிரும் பீகார் சட்டமன்றம்: புதிய எம்எல்ஏக்களில் இத்தனை பேர் மீது கிரிமினல் வழக்குகளா?
243 எம்எல்ஏக்களில் 102 பேர் மீது தீவிர கிரிமினல் வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன. கொலை, கொலை முயற்சி, கடத்தல், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை, சட்டவிரோத ஆயுதங்களை வைத்திருத்தல் உள்ளிட்ட வழக்குகளும் இதில் அடங்கும்.
Published : November 16, 2025 at 7:15 PM IST
பாட்னா: பீகார் சட்டமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள புதிய எம்எல்ஏக்களில் 42 சதவீதம் பேர் மீது தீவிரமான கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ளது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஜேடியு - பாஜக அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 202 தொகுதிகளை கைப்பற்றியது. ஆர்ஜேடி - காங்கிரஸ் அடங்கிய மகாகத்பந்தன் கூட்டணி 31 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.இதன் மூலம் பீகாரில் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்துள்ளது. நிதிஷ் குமாரே மறுபடியும் முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்வார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
இது ஒருபுறம் இருக்க, புதிய பீகார் சட்டமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள எம்எல்ஏக்களை பற்றிய பகீர் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் (ADR), இந்த எம்எல்ஏக்களின் பின்னணியை ஆராய்ந்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, மொத்தமுள்ள 243 எம்எல்ஏக்களில் 102 பேர் அல்லது 42 சதவீதம் பேர் மீது தீவிர கிரிமினல் வழக்குகள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொலை, கொலை முயற்சி, கடத்தல், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை, சட்ட விரோதமாக ஆயுதங்கள் வைத்திருத்தல், வன்முறை உள்ளிட்ட வழக்குகள் அவர்கள் மீது பதிவாகியுள்ளது.
குறிப்பாக, 19 எம்எல்ஏக்கள் மீது கொலை முயற்சி வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. 9 எம்எல்ஏக்கள் மீது பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
தேஜஸ்வி யாதவின் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தில் மொத்தமுள்ள 25 எம்எல்ஏக்களில் 14 பேர் மீது கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ளன. சிராக் பாஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி எம்எல்ஏக்கள் 19 பேரில் 10 பேர் மீதும், பாஜக எம்எல்ஏக்கள் 89 பேரில் 43 எம்எல்ஏக்கள் மீதும், காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் 6 பேரில் 3 பேர் மீதும் கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ளன.
அதேபோல, தற்போது தேர்வாகியுள்ள எம்எல்ஏககளில் 90 சதவீதம் பேர் கோடீஸ்வரர்கள் ஆவர். படிப்பறிவை பொறுத்தவரை, பீகார் சட்டமன்றம் சற்று முன்னேறியுள்ளதாகவே தெரிகிறது. மொத்தமுள்ள எம்எல்ஏக்களில் 60 சதவீதம் பேர் பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்கள். 35 சதவீதம் பேர் 5 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளுக்கு இடையே தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக உள்ளனர். 7 எம்எல்ஏக்கள் தங்களுக்கு எழுத படிக்க மட்டுமே தெரியும் எனக் கூறியுள்ளனர்.