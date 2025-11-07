ETV Bharat / bharat

100-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் புறப்படுவதில் தாமதம் - டெல்லியில் பரிதவித்த ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள்!

டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து தினசரி 1500க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

டெல்லி விமான நிலையத்தில் விமான போக்குவரத்து பாதிப்பு
டெல்லி விமான நிலையத்தில் விமான போக்குவரத்து பாதிப்பு (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 12:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து இன்று காலை 100க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் புறப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

இந்தியாவில் மிகவும் பரபரப்பாக இயங்கக்கூடிய விமான நிலையங்களில் ஒன்று டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம். இந்த விமான நிலையத்தில் வருகை, புறப்பாடு சேர்த்து தினசரி 1500க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில் இன்று காலை தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து விமானங்கள் புறப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனை சரி செய்யும் முயற்சியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதுகுறித்து டெல்லி விமான நிலைய நிர்வாகம் பயணிகளுக்கு விடுத்துள்ள தகவலில், ”விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் (ATC) ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலைய விமான போக்குவரத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை சரி செய்யும் பணியில் விமான நிலைய நிர்வாகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. மேலும் விமானப் போக்குவரத்து தொடர்பாக அந்தந்த விமான நிறுவனங்களுடன் தொடர்பில் இருக்குமாறு, பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி விமான புறப்பாடு தாமதம் குறித்து ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தனது சமூக இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், “ஏடிசி அமைப்பில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து விமானங்கள் புறப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. எங்கள் கட்டுப்பாட்டை மீறிய இந்த இடையூறால் பயணிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சிரமத்திற்கு வருந்துகிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: டெல்லியை திணறடிக்கும் காற்று மாசு! மருத்துவமனைகளில் குவியும் மக்கள்!

இண்டிகோ விமான நிறுவனம் தனது சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், "ஏடிசி அமைப்பில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக டெல்லி விமான நிலையத்தின் விமான புறப்பாட்டில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் டெல்லி மற்றும் வடக்குப் பகுதிகளுக்கான விமானப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது” என கூறப்பட்டுள்ளது.

இதேபோன்று ஸ்பைஸ் ஜெட் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் விமானங்கள் புறப்படுவதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

DELHI AIRPORT FLIGHTS DELAY
DELHI FLIGHTS DELAY
டெல்லி விமான நிலையம்
விமான போக்குவரத்து தாமதம்
DELHI AIRPORT ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.