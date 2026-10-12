மோனோ ரயில் மூலம் 'மெகா ரிலீஃப்' - இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் விவசாயப் புரட்சி!
செங்குத்தான மலைப்பாதைகளில் நூற்றுக்கணக்கான கிலோ எடையுள்ள பழக்கூடைகளை தலையில் சுமந்து தவித்த விவசாயிகளுக்கு, இந்த மோனோ ரயில் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 12, 2026 at 2:10 PM IST
மண்டி: மோனோ ரயில் என்றாலே சொகுசான பயணங்கள் மட்டுமே நம் நினைவுக்கு வரும். ஆனால், நாட்டிலேயே முதன்முறையாக செங்குத்தான மலைச்சரிவுகளிலும், அடர்ந்த பழத்தோட்டங்களுக்கு நடுவிலும் விளைபொருட்களை சுமந்து செல்ல ஒரு பிரத்யேக மோனோ ரயில் தடம் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளது.
செங்குத்தான மலைப்பாதைகளில் நூற்றுக்கணக்கான கிலோ எடையுள்ள பழக்கூடைகளை தலையில் சுமந்து தவித்த விவசாயிகளுக்கு, இந்த மோனோ ரயில் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் நிதியுதவியுடன் இமாச்சலப் பிரதேச மாநில அரசு செயல்படுத்தி வரும் 'ஹெச்பி சிவா' (HP SHIVA - Himachal Pradesh Subtropical Horticulture, Irrigation, and Value Addition) திட்டத்தின் கீழ் இந்தத் தொழில்நுட்பப் புரட்சி அரங்கேறியுள்ளது.
தோட்டக்கலை மோனோ ரயில்
மலைச்சரிவுகளில் உள்ள அடர்ந்த பழத்தோட்டங்களுக்கு நடுவே, நிலப்பரப்பிற்கு ஏற்றவாறு வளைந்து நெளிந்து செல்லும் ஒற்றை இரும்புத் தண்டவாளம் தரை மட்டத்திலிருந்து சற்று உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தண்டவாளத்தின் மீது பெட்ரோல் அல்லது டீசல் இன்ஜின் மூலம் இயங்கும் ஒரு சிறிய இழுவை வண்டி இயக்கப்படவுள்ளது. இது 9 குதிரை திறன் கொண்டது.
இதில் ஆபரேட்டர் அமர்ந்து இயக்குவதற்கு சிறிய இருக்கையும், பின்னால் விளைபொருட்களை ஏற்றிச் செல்வதற்கான வசதியும் இருக்கும். இதில் ஒரே சமயத்தில் 500 கிலோ வரை எடுத்துச் செல்ல முடியும். 45 டிகிரி வரையிலான சரிவுகளில் கூட, பொருட்கள் கீழே விழுந்து விடாமல் இருக்கும் வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் எளிய பிரேக் மற்றும் கியர் அமைப்புகள் மூலம் மிக செங்குத்தான சரிவுகளிலும் இந்த மோனோ ரயிலை விபத்தின்றி நிதானமாக கட்டுப்படுத்த முடியும். இந்தத் திட்டத்திற்கு சுமார் 19 முதல் 20 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன், இதற்கான உபகரணங்கள் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
விவசாயிகளின் தலைச்சுமை அவதிக்கு முற்றுப்புள்ளி
இமாச்சலப் பிரதேசம் போன்ற மலை மாநிலங்களில் பழ அறுவடையின் போது விவசாயிகள் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய சவால் 'போக்குவரத்து' தான்.
ஆப்பிள், கொய்யா, எலுமிச்சை போன்ற பழங்களை மரங்களிலிருந்து பறித்தவுடன் அவற்றை சந்தைக்கு கொண்டு செல்ல மூட்டைகளாக கட்டி, விவசாயிகளே தங்கள் முதுகில் சுமந்து கொண்டு செங்குத்தான மலைகளில் இருந்து இறங்கி வருகின்றனர். இதில் பல நேரங்களில் தவறி விழுந்து அவர்கள் காயம் அடைவதோடு, பழங்களும் கீழே விழுந்து சிதறி சேதமடையும்.
தற்போது அறிமுகமாக உள்ள இந்த மோனோ ரயில் மூலம், 150 முதல் 200 கிலோ எடையுள்ள பழக்கூடைகளை சில நிமிடங்களிலேயே மலையிலிருந்து கீழே உள்ள சேமிப்புக் கிடங்குகளுக்கோ அல்லது லாரிகள் நிற்கும் முக்கியச் சாலைகளுக்கோ கொண்டு சேர்க்க முடியும்.
கூலி ஆட்களுக்கான தட்டுப்பாடு மற்றும் கூடுதல் செலவு இதனால் முற்றிலும் தவிர்க்கப்படும். அதேபோல, மலைக்கு மேலே உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை கொண்டு செல்லவும் இது பயன்படும்.
இது தொடர்பாக பேசிய பழ விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் முனிஷ் சர்மா, 'மலைப்பகுதிகளில் அனைத்து பகுதிகளிலும் சாலைகள் அமைக்க முடியாது. அறுவடை செய்த பழங்களை கீழே கொண்டு வருவதற்கும், உரங்கள் உள்ளிட்ட இடுபொருட்களை தோட்டங்களுக்கு கொண்டு செல்வது விவசாயிகளுக்கு மிகப் பெரிய சவாலாக உள்ளது.
பலகட்ட ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு, மோனோ ரயில் திட்டத்தை கொண்டு வர முடிவு செய்யப்பட்டது. இது வெளிநாடுகளில் தான் தற்போது அமலில் உள்ளது. கொரியா, இந்தோனேசியா மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகளை தொடர்பு கொண்டு அதைப் பற்றி அறிந்து, அரசாங்கத்திற்கு தெரிவித்தோம். இதனையடுத்து இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்படுகிறது' என்றார்.
விவசாயத்தை உலகத் தரத்திற்கு உயர்த்தும் 'ஹெச்பி சிவா'
இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் தோட்டக்கலைத் துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் நிதி உதவியுடன் 'ஹெச்பி சிவா' திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த திட்டம் பாரம்பரிய விவசாய முறைகளை மாற்றி, உயர் அடர்த்தி பழத்தோட்டங்கள் அமைத்தல், நவீன சொட்டுநீர்ப் பாசனம் மற்றும் தற்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மோனோ ரயில் போன்ற உலகளாவிய விவசாய தொழில்நுட்பங்களை உள்ளூர் விவசாயிகளுக்குக் கொண்டு சேர்க்கிறது.
மோனோ ரயில் திட்டத்தில் பணியாற்றி வரும் சைனி கூறுகையில், 'இந்த பகுதியில் முன்னோடி திட்டமாக செயல்படுத்தி வருகிறோம். இது வெற்றி பெற்றால் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்துவோம்' என்றார்.
மேலும், தோட்டக் கலைத் துறை நிபுணர் சஞ்சய் சக்லானி கூறுகையில், 'தற்போது இந்த மோனோ ரயிலுக்கான தண்டவாளம் 300 மீட்டர் தூரத்திற்கு மட்டுமே அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 1 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அதனை நீட்டிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
இதன் செயல்பாடுகளை ஆராய்ந்து, வரும் காலங்களில் சிம்லா, குல்லு போன்ற மாநிலத்தின் பிற முதன்மை மலைப் பகுதிகளுக்கும் இந்தத் தோட்டக்கலை மோனோ ரயில் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும்' என்றார்.