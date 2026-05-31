பண மோசடி வழக்கு; நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ், சுகேஷ் மீது குற்றச்சாட்டு பதிவுச் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு

குற்றம்சாட்டப்பட்ட அனைவரின் மீதும் வலுவான சந்தேகம் எழுகிறது என்று டெல்லி நீதிமன்ற நீதிபதி வழக்கு விசாரணையின்போது குறிப்பிட்டார்.

நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 31, 2026 at 5:31 PM IST

புதுடெல்லி: 200 கோடி ரூபாய் பணமோசடி வழக்கில் நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ், சுகேஷ் சந்திரசேகர் ஆகியோர் மீது குற்றச்சாட்டுக்களை பதிவுச் செய்யுமாறு டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் இருந்து இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பான வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பைப் பெற்று தருவதாகக் கூறி டிடிவி தினகரனிடம் லஞ்சம் வாங்கியதாக சுகேஷ் சந்திரசேகர் என்பவர், கடந்த 2017- ஆம் ஆண்டு டெல்லி காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

சிறையில் இருந்தபடியே மோசடி வேலைகளை செய்தும், பிரபல தொழிலதிபர்களை மிரட்டியும் பணத்தைப் பறித்ததாகவும் கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ரூபாய் 200 கோடி மிரட்டி பணம் பறித்தது தெரிய வந்தது.

மேலும், மோசடி மூலம் கிடைத்த பணத்தைக் கொண்டு சொத்துகள் மற்றும் சொகுசு வாகனங்களை வாங்கியதும் தெரிய வந்தது. அவற்றை நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸுக்கு பிங்கி இரானி என்பவர் மூலம் சுகேஷ் சந்திரசேகர் பரிசாக வழங்கி வந்துள்ளார். இந்த பண மோசடி வழக்கில் சுகேஷ் சந்திரசேகரை தவிர ஜாக்குலின் பெர்னாண்டர், அவருடைய மனைவி லீனா மரியா பால், மோகன்ராஜ், அருண்முத்து, தீபக் ராம்நானி, பிரதீப் ராமடானி, கம்லேஷ் கோத்தாரி, பூஜா சிங், தரம் சிங் மீனா, மகேந்திர பிரசாத் சுந்திரியால், சுந்தர் போரா, கோமல் போடார், ஜிதேந்தர் நருலா, அவினாஷ் குமார், ஜெய் பிரகாஷ் சிங்ஹால், பிங்கி இரானி ஆகிய 16 பேர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

இந்த வழக்கு டெல்லி கூடுதல் செசன்ஸ் நீதிமன்ற நீதிபதி பிரசாந்த் சர்மா முன்பு நேற்று (மே 30) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "மேலோட்டமாகப் பார்க்கும்போதே போதுமான ஆதாரங்கள் உள்ளன. அதன் அடிப்படையில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட அனைவரின் மீதும் வலுவான சந்தேகம் எழுகிறது" என்று நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.

எனவே, சுகேஷ் சந்திரசேகர் மற்றும் அவரது மனைவி லீனா மரியா பால், நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ், பிங்கி இரானி உள்பட 17 பேர் மீது பண மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றச்சாட்டுகளை பதிவுச் செய்ய வேண்டும் என்று நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

