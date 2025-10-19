ETV Bharat / bharat

96 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள் சேர்ப்பு: தேர்தல் ஆணையம் மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்த ராஜ் தாக்கரே!

மகாராஷ்டிராவின் முக்கிய நகரங்களில் சுமார் எட்டு முதல் எட்டரை லட்சம் போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது ராஜ் தாக்கரே குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

எம்.என்.எஸ் கட்சித் தலைவர் ராஜ் தாக்கரே
எம்.என்.எஸ் கட்சித் தலைவர் ராஜ் தாக்கரே (ANI)
Published : October 19, 2025 at 8:22 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 8:36 PM IST

மும்பை: மகாராஷ்டிரா வாக்காளர் பட்டியலில் 96 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக மகாராஷ்டிரா நவநிர்மாண் சேனா தலைவர் ராஜ் தாக்கரே குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் அந்த மாநிலத்தின் வாக்காளர் பட்டியலில் போலி வாக்காளர்களை சேர்த்திருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இன்று மும்பையில் உள்ள நெஸ்கோ மைதானத்தில் நடைபெற்ற நவநிர்மாண் சேனா (எம்.என்.எஸ்) நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட அக்கட்சியின் தலைவர் ராஜ் தாக்கரே இது தொடர்பாக பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர், “ஜூலை 1ஆம் தேதி மகாராஷ்டிராவின் வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் முடக்கியதாக கேள்விப்பட்டேன். அதன் பிறகு, வாக்காளர் பட்டியலில் சுமார் 96 லட்சம் போலி வாக்காளர்களை சேர்த்திருப்பதாக எனக்கு தெரியவந்தது. இந்த தகவல் நம்பகமானவர்களிடமிருந்து எனக்கு கிடைத்தது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மும்பை, புனே, நாசிக், தானே போன்ற மகாராஷ்டிராவின் முக்கிய நகரங்களில் போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றனர். குறிப்பாக, ஒவ்வொரு நகரத்திலும் சுமார் எட்டு முதல் எட்டரை லட்சம் போலி வாக்காளர்களை சேர்த்திருக்கின்றனர். வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் கேள்வி எழுப்பினால் ஆளும் கட்சி எரிச்சல் அடைகிறது. தேர்தல் ஆணையத்திடம் கேள்வி கேட்டால் ஆளும் கட்சி ஏன் எரிச்சல் அடைகிறது? தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பதிலாக இவர்கள் ஏன் பதிலளிக்கிறார்கள்?

இதையும் படிங்க: 'பீகார் அரசியலின் பிதாமகன்' தோல்வியை தூர எறிந்தவர்... யார் இந்த கர்பூரி தாகூர்?

இன்று ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தேர்தல் ஆணையத்திடம் இதே கேள்வியை எழுப்பியவர்கள் தான். பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூட அப்போது ஒருமுறை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்” என்றார்.

மேலும், வாக்காளர் பட்டியலில் போலி பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதால் அதை சரி செய்யும் வரை மகாராஷ்டிராவில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தக்கூடாது என்றும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் தாக்கரே வலியுறுத்தி உள்ளார்.

ராஜ் தாக்கரேவைத் தொடர்ந்து சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே, காங்கிரஸ் தலைவர் பாலாசாகேப் தோரட் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி சரத் பவார் உள்ளிட்டோர் இதுகுறித்து புகார் தெரிவித்த நிலையில், அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளும் இதுகுறித்து விசாரிக்கும்படி, அம்மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி எஸ்.சொக்கலிங்கம் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

