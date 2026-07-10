இ20 பெட்ரோல் 3-5 சதவீதம் குறைவான மைலேஜை வழங்குமா? அமைச்சகம் கூறியது என்ன?
இது உயர் ஆக்டேன் கொண்டது. ஆகையால், சிறந்த மற்றும் மென்மையான முடுக்கத்தை இந்த எரிபொருளை பயன்படுத்தும் வாகனம் வெளிப்படுத்தும் என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
Published : July 10, 2026 at 11:03 PM IST
புது டெல்லி: இ20 பெட்ரோலுக்கு எதிராக வாகன ஓட்டிகள் கருத்துக்களை தெரிவித்து வரும் சூழலில் அந்த எரிபொருள் பயன்பாட்டால் என்ன மாதிரியான பலன்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் என்பது குறித்துமத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
அண்மையில் மத்திய அரசால் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட இ20 வகை எரிபொருளுக்கு வாகன ஓட்டிகள் மக்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்ப ஆரம்பித்து உள்ளது.
20 சதவீத எத்தனால், 80 சதவீத பெட்ரோல் கலவையே இ20 எரிபொருள் ஆகும். இந்த எரிபொருள் வாகனங்களின் பயன்பாட்டுக்கு உகந்ததல்ல என்றே பலரும் புகார் கூறி வருகின்றனர். குறிப்பாக, இந்த எரிபொருளைப் பயன்படுத்திய வாகனங்கள் பல பழுதடைந்து விட்டதாகவும் ஒரு சிலர் சமூக வலைதளங்களில் புகார் தெரிவித்து உள்ளனர்.
ஆனால், இந்த எரிபொருள் எந்த வகையிலும் ஆபத்தானது அல்ல என மத்திய அரசு தரப்பில் தொடர்ந்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அந்தவகையில், இன்றும் (ஜூலை 10) இ20 எரிபொருள் குறித்த விளக்கத்தை மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் (Ministry of Petroleum and Natural Gas said) வெளியிட்டுள்ளது.
அது வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இ20 வகை பெட்ரோல் 3 சதவீதம் முதல் 5 சதவீதம் வரை மைலேஜை குறைவாக வழங்கும். அதேநேரத்தில் இது உயர் ஆக்டேன் கொண்டது. ஆகையால், சிறந்த மற்றும் மென்மையான முடுக்கத்தை இந்த எரிபொருளை பயன்படுத்தும் வாகனம் வெளிப்படுத்தும். இதுதவிர, குறைவான கார்பன் வெளியேற்றத்துக்கு வழிவகுத்து எஞிசன் செயல்பாட்டையும், ஆயுட்காலத்தையும் அது உயர்த்தும்" என்று அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
தொடர்ந்து, "இ20 பெட்ரோல் ஆனது இ10 அல்லது தூய பெட்ரோலை விட தூய்மையானது, உயர் தரமானது மற்றும் அதிக செயல்திறனைக் கொண்டது. பல ஆண்டு கால அறிவியல் சோதனைகள், வாகன உற்பத்தியாளர்களுடனான ஆலோசனை மற்றும் உள்நாட்டு எத்தனால் உற்பத்தியின் விரிவாக்கத்திற்கு பின்னரே இது அறிமுகம் செய்யப்பட்டு உள்ளது" என்றும் அது விளக்கியுள்ளது.
இத்துடன், சமூக வலைதளங்களில் இ20 பெட்ரோல் வெகுவிரைவாக நடைமுறைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுவிட்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கும் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அது கூறுகையில், "இது முற்றிலும் தவறானது. 2001 இல் முதல் பல கட்ட ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, 2022 இல் இ10 பெட்ரோலும், நடப்பாண்டு முதல் இ20 பெட்ரோலும் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு உள்ளது" என்று அது தெரிவித்துள்ளது.
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இதுதவிர, வாகன ஓட்டிகள் தரப்பில் பழைய வாகனங்களுக்கு புதிய இ20 பெட்ரோல் உகந்ததல்ல என்று கூறப்படும் புகாரையும் அது நிராகரித்துள்ளது. இதுகுறித்து அறிக்கையில், "இந்த எரிபொருள் இ20 வாகனங்கள் அறிமுகம் செய்யப்படுவதற்கு முன்னரே வாகனங்களின் எஞ்ஜின் ஆயுள், எரிபொருள் அமைப்புகள், அரிப்பு எதிர்ப்புதிறன் மற்றும் புகை வெளியேற்றம் ஆகியவற்றில் எவ்வாறு செயல்படும் என்கிற சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த சோதனையை ஆய்வு செய்த மாருதி சுஸுகி மற்றும் ஹீரோ மோட்டோகார்ப் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் எந்த எதிர் புகாரையும் இ20 எரிபொருளுக்கு எதிராக வெளியிடவில்லை. குறிப்பாக, இ20 எரிபொருள் பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களில் எந்த விதமான பாக தேய்மானம் அல்லது அசாதாரண தேய்மானமும் காணப்படவில்லை என அந்த நிறுவனங்கள் கருத்து தெரிவித்தன" என அமைச்சகம் தெரிவித்து உள்ளது.