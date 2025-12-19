மாநிலங்களவையில் கேள்வி கணைகளை தொடுத்த கமல்ஹாசன்; அசராமல் பதிலளித்த அமைச்சர் நிதின் கட்காரி
L20 பயன்பாட்டால் எஞ்சின் சேதமடைந்தால் அதற்கான உத்தரவாதம் அல்லது காப்பீட்டு குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளனவா? என கமல்ஹாசன் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : December 19, 2025 at 3:18 PM IST
புதுடெல்லி: மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் L20 எரிபொருள் தொடர்பாக எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி நாடாளுமன்றத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்துள்ளார்.
மக்கள் நீதி மைய கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் தமிழகத்தில் ஆளும் திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ளார். அந்த கூட்டணியின் சார்பில் கடந்த ஜூலை மாதம் அவர் மாநிலங்களவை எம்.பி. தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
கடந்த ஒரு மாதமாக நடைபெற்று வந்த நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது. இந்நிலையில், கமல்ஹாசன் மாநிலங்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக எழுப்பிய முதல் கேள்வி குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், பெட்ரோலுடன் வழக்கமாக 10% பதிலாக 20% எத்தனால் கலக்கும் மத்திய அரசின் L20 திட்டம் குறித்து அவர் கேள்வி எழுப்பியதாகவும், அதற்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி பதிலளித்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கமல்ஹாசனின் கேள்விகள்
- L20 எரிபொருளால் வாகனத்தின் மைலேஜ் மற்றும் எஞ்சின் பாகங்கள் பாதிக்கப்படுமா என்பது குறித்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளதா?
- பழைய வாகனங்களுக்கு ஏற்ற L10 பெட்ரோல் நாடு முழுவதும் கிடைப்பது நிறுத்தப்பட்டது ஏன்? அதனை மீண்டும் கொண்டுவரும் திட்டம் உள்ளதா?
- L20 பயன்பாட்டால் எஞ்சின் சேதமடைந்தால் அதற்கான உத்தரவாதம் அல்லது காப்பீட்டு குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளனவா? என கமல்ஹாசன் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
கமலின் கேள்விகளுக்கு அமைச்சர் நிதின் கட்காரியின் எழுத்துப்பூர்வமான பதில்
L20 எரிபொருள் தொடர்பாக பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து மத்திய அரசு பல்வேறு ஆய்வுகளை நடத்தியுள்ளது. L20 எரிபொருள் குறித்து நடத்தப்பட்ட கள சோதனைகளில் வாகனங்களின் செயல்பாட்டில் எவ்வித பாதிப்பும் கண்டறியப்படவில்லை. பழைய வாகனங்களில் கூட L20 எரிபொருள்களை பயன்படுத்தும் போது தேய்மானமோ அல்லது செயல்பாடுகளில் குறைபாடோ ஏற்படவில்லை.
வாகனத்தின் மைலேஜ் என்பது எரிபொருட்களை மட்டும் சார்ந்தது இல்லை. முறையான பராமரிப்பு, டயர் காற்றழுத்தம் மற்றும் ஏசி பயன்பாடு போன்ற பல்வேறு காரணிகளை பொறுத்தே அமைகிறது.
எத்தனால் கலப்பு அதிகரிப்பு நாட்டின் இறக்குமதி செலவை குறைக்கவும், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும் உதவும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பதில் அளித்துள்ளார்.
முன்னதாக, கடந்த 2023-ல் 20% எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. எத்தனால் கலப்பு மூலம் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி குறையும். மேலும், வாகனங்களில் இருந்து கார்பன் வெளியேற்றம் பெருமளவு குறையும். காற்று மாசுவை குறைக்க இது ஒருவகையில் உதவியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.