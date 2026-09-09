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தமிழகத்திற்கு 6,000 கன அடி காவிரி நீர் திறக்கும் உத்தரவு; உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடும் கர்நாடகா

முன்னாள் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை பரிந்துரையின்படி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் கர்நாடகாவின் நலன்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த சிறப்பு வழக்கறிஞரை நியமிப்பது குறித்து அரசு தீவிரமாக பரிசீலிக்கும் என அமைச்சர் சாளுவராயசுவாமி தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By PTI

Published : September 9, 2026 at 8:57 PM IST

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பெங்களூரு: தமிழ்நாட்டிற்கு தினமும் 6,000 கன அடி காவிரி நீரை திறந்துவிட வேண்டுமென்ற உத்தரவை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய கர்நாடக அரசு தயாராகி வருவதாக அம்மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். சாளுவராயசுவாமி தெரிவித்தார்.

காவிரி நதி நீர் பங்கீடு பிரச்சனை என்பது தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களுக்கு இடையே நீண்ட ஆண்டுகளாக நிலவி வருகிறது. இதுபோன்ற சூழலில், இன்று (செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி) முதல் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு 6 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறப்பதை உறுதி செய்யுமாறு கர்நாடகா மாநிலத்திற்கு உத்தரவிட்ட காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழுவின் (CWRC) பரிந்துரையை, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் (CWMA) நேற்று (செப். 8) உறுதி செய்தது.

இதுதொடர்பாக இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கர்நாடக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். சாளுவராயசுவாமி , “காவிரியில் இருந்து நீர் திறப்பது தொடர்பாக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமாருடன் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. சட்டக் குழுவினருடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு, நாளை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

மேலும், காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழுவின் உத்தரவுக்கு எதிராக மறு ஆய்வு மனுவை தாக்கல் செய்யுமாறு, அதிகாரிகளுக்கு கர்நாடக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஏனென்றால், கர்நாடகாவின் நீர்த்தேக்க அணைகள் தற்போது மிகவும் கவலைக்குரிய நிலையில் உள்ளது. தமிழ்நாட்டிற்கு திறந்துவிட மாநிலத்தில் போதுமான தண்ணீர் இல்லை.

தற்போது, குடிநீருக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டிய சூழல் நிலவுகிறது. அதேசமயம், வறண்டுபோன ஏரிகள், குளங்களையும் நிரப்ப வேண்டும் கட்டாயமும் உள்ளது” என்றார்.

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தொடர்ந்து, தற்போதைய தண்ணீர் நிலவரம் குறித்து கவலை தெரிவித்த அவர், “கௌரி - கணேஷ் பண்டிகைக்குப் பின், ஒரு வாரத்திற்குள் நல்ல மழை பெய்தால் மட்டுமே மாநிலத்தின் நிலைமை ஓரளவுக்கு சீராகும்” என்றார்.

மேலும், தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாக சுட்டிக்காட்டிய சாளுவராயசுவாமி, முன்னாள் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை பரிந்துரையின்படி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் கர்நாடகாவின் நலன்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஒரு சிறப்பு வழக்கறிஞரை நியமிப்பது குறித்து கர்நாடகா அரசு தீவிரமாக பரிசீலிக்கும் என்றும் கூறினார். இதுகுறித்து, நாங்கள் அவரிடமும் பேசுவோம்” என அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CAUVERY WATER
MINISTER CHALUVARAYA SWAMY
காவிரி
அமைச்சர் சாளுவராயசுவாமி
CAUVERY WATER ISSUE

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