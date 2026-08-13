ETV Bharat / bharat

ரயில் தட்கல் டிக்கெட் முறைகேடு; 13,645 பேர் கைது என அமைச்சர் தகவல்

ரயில்வே சட்டம், 1989 பிரிவு 143 கீழ் தட்கல் டிக்கெட்டில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 1:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புது டெல்லி: தட்கல் டிக்கெட் விற்பனையில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட 13,580 இடைத்தரகர்கள் மற்றும் 65 ரயில்வே ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.

சுயேச்சை எம்.பி. படேல் உமேஷ்பாய் பாபுபாய் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் ரயில் தட்கல் டிக்கெட் முறைகேடு தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பினார். குறிப்பாக ரயில் தட்கல் டிக்கெட் விற்பனையில் இடைத்தரகர்களும் ரயில்வே ஊழியர்களுடம் இடையே கூட்டு சதி நடைபெறுவதாகவும், மேற்கு ரயில்வேயில் இருந்து இதுதொடர்பாக புகார்கள் பெறப்படும் நிலையில், மத்திய அரசு அவர்கள் மீது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என கேள்வி எழுப்பினார்.

இந்த கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதில் அளித்த ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், ரயில்வே சட்டம், 1989 பிரிவு 143 கீழ் 2023ஆம் ஆண்டு முதல் 2025 ஜூன் வரை ரயில் தட்கல் டிக்கெட் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட 65 ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் எனத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், கைது செய்யப்பட்டவர்களின் 9 பேர் மேற்கு ரயில்வே ஊழியர்கள் எனவும் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இவைமட்டுமின்றி, அதே பிரிவின் கீழ் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட 13,580 இடைத்தரகர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்கள் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இது போன்று மோசடிகள் நடைபெறாமல் தடுக்கும் வகையில், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினரின் வழக்கமான சோதனை உள்ளிட்ட பல்வேறு தடுப்பு மற்றும் சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்படுவதாக வைஷ்ணவ் சுட்டிக்காட்டினார்.

இதையும் படிங்க: மக்களவையில் சுரங்கத் திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம்; எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு

மேற்கு ரயில்வேயின் கீழ் இயங்கும் ரயில்வே நிலையங்களில் பழுதுதடைந்த நிலையில் இருக்கும் லிப்ட், நகரும் படிக்கட்டுகள் (escalators) மற்றும் நடைமேம்பாலம் ஆகியவற்றை பற்றியும் எம்.பி. படேல் உமேஷ்பாய் பாபுபாய் கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.

அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், தற்போது மேற்கு ரயில்வேயில் 46 ரயில் நிலையங்களில் 191 நகரும் படிக்கட்டுகளும், 86 ரயில் நிலையங்களில் 240 லிப்ட்-கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை நிரந்தரமாக மூடப்படவில்லை. ஒருவேளை பழுது காரணமாக அவை நிறுத்தப்பட்டிருந்தால், அதற்கான மாற்று வசதிகள் செய்யப்படுகிறது என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

TATKAL TRAIN TICKET
MINISTER ASHWINI VAISHNAW
ரயில் தட்கல் டிக்கெட் மோசடி
எம் பி படேல் உமேஷ்பாய் பாபுபாய்
TATKAL TRAIN TICKET SCAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.