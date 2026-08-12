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மக்களவையில் சுரங்கத் திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம்; எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு

கடந்த 2024-ம் ஆண்டு சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிம வளங்கள் மீது வரி விதிக்கும் முழு அதிகாரம் மாநில அரசுகளுக்கே உள்ளது என ஒன்பது நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By PTI

Published : August 12, 2026 at 8:06 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்தியாவில் சுரங்கத் துறையை ஒழுங்குபடுத்தும் 'சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் திருத்த மசோதா' எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்புக்களுக்கிடையே மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்தியாவில் அந்தந்த மாநில அரசுகள் கனிம வளம் தொடர்பான வரிகள் மற்றும் கட்டணங்களை தற்போது வரை விதித்து வருகின்றன. இதை கட்டுப்படுத்தும் விதத்தில் மத்திய அரசு மக்களவையில் ஒரு புதிய சட்டத் திருத்த மசோதாவை தாக்கல் செய்ததுள்ளது. மத்திய நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத்துறை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி 'சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் வளர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதா 2026'-ஐ எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்புக்கு இடையே தாக்கல் செய்தார்.

மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ள இந்த புதிய சட்டத் திருத்த மசோதாவின்படி, எந்தவொரு மாநில அரசும் கனிம உரிமைகள் மீது எந்த பெயரிலும் புதிய வரிகளையோ அல்லது கூடுதல் கட்டணங்களையோ விதிக்க முடியாது. கனிம வளம் கொண்ட நிலங்கள் அனைத்தும் இந்த புதிய விதிகளின் வரம்பிற்குள் கொண்டு வரப்படும். இதன் மூலம் நாட்டின் சுரங்கத் துறையில் ஒரே சீரான வரி அமைப்பையும், நிதி நிலைத்தன்மையையும் கொண்டு வர முடியும் என மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இந்த புதிய சட்டத் திருத்த விதிகள் அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பாக மாநில அரசுகளால் வசூலிக்கப்பட்ட அல்லது செலுத்தப்பட்ட வரிகள், கட்டணங்கள் அல்லது கூடுதல் நிதியை மாநில அரசுகள் நிறுவனங்களுக்கு திருப்பி தர வேண்டிய அவசியமில்லை என்ற விலக்கும் மாநில அரசுகளுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, சுங்கத் துறையில் முதலீடு செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு தெளிவான நிலையான மற்றும் முன் கூட்டியே கணிக்கக்கூடிய ஒரு நிதிச் சூழலை உருவாக்குவதற்கே இந்தத் திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படுவதாக அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டவுடனே எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். குறிப்பாக புரட்சிகர சோசலிச கட்சி எம்.பி. பிரேமச்சந்திரன், இந்த மசோதா மாநிலங்களின் உரிமைக்கு எதிரானது, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியுள்ள கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது எனக் குறிப்பிட்டார்.

எனினும் எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்புக்களுக்கு இடையே எந்தவித விவாதமும் இன்றி குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த மசோதா விரைவில் மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிம வளங்கள் மீது வரி விதிக்கும் முழு அதிகாரம் மாநில அரசுகளுக்கே உள்ளது என ஒன்பது நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பளித்திருந்தது. இந்நிலையில், மத்திய அரசு புதிய மசோதாவை தாக்கல் செய்து நிறைவேற்றியுள்ளது மாநில அரசுகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

TAGGED:

LS WITHOUT DEBATE
சுரங்கத் திருத்த மசோதா
PARLIAMENT
MINES AND MINERALS AMENDMENT BILL

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