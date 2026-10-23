கடலில் அல்ல, கல்லில் பிறந்த சங்கு - வியக்க வைக்கும் மாணிக் கர்மாகரின் படைப்புகள்
உளியின் வாசத்தோடு 64 வயதிலும் ஓயாமல் கல்லில் கவிதை பாடி வரும் மாணிக் கர்மாகரின் இந்தச் சேவை, இந்தியக் பாரம்பரிய கலைகளின் அழியாத அடையாளம் என்றால் மிகையல்ல.
Published : October 23, 2026 at 8:59 AM IST
பாங்குரா (மேற்கு வங்கம்): கடலின் ஆழத்தில் பிறக்கும் சங்குகள் காற்றில் நாதம் எழுப்புவது இயற்கை. ஆனால், மேற்கு வங்கத்தின் பாங்குரா மண்ணில், கரடுமுரடான ஒரு கற்பாறை உளியின் வாசத்தோடு தெய்வீக இசை எழுப்பும் சங்காக மாறுகிறது. தன் தந்தையிடம் கற்ற கலைக்காக குடியரசு தலைவரின் தேசிய விருது பெற்ற 64 வயது கைவினைஞர் மாணிக் கர்மாகர், ஐந்து தசாப்தங்களாக கல்லில் படைப்புகளை உருவாக்கி அசத்தி வருகிறார்.
சுசுனியா பகுதியில் உள்ள கோஹால்தங்கா கிராமத்தை சேர்ந்த நயன் ராய் என்பவர் அண்மையில் ஒரு சங்கு வாங்கினார். அதன் விலை ரூ.7,000. ஆனால், அது கடலில் விளைந்த சங்கு அல்ல, முழுக்க முழுக்க கல்லில் செதுக்கப்பட்ட சங்கு. அதை வாயில் வைத்து ஊதிய போது அதிலிருந்து வெளி வந்த இசை, இயற்கை சங்கை விடவும் மிகவும் இனிமையுடன் இருந்தது.
இது போன்ற கல்லாலான அதிசய சங்குகள் மற்றும் கற்சிற்பங்களை உருவாக்கி வருபவர் தான் கைவினைஞர் மாணிக் கர்மாகர் (64).
தனது 12 வயதிலேயே தந்தையிடம் கல் செதுக்கும் கலையை கற்க தொடங்கிய மாணிக் கர்மாகர், கடந்த ஐந்து தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக கல் சிற்பங்கள், கல் படைப்புகளை உருவாக்கும் தொழிலில் தன் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்து வருகிறார்.
குடியரசுத் தலைவர் விருது
இவரது அசாத்தியமான கைவண்ணத்தில் உருவான 'கற்பாறைச் சங்கு' (Stone Conch) கலைக்காக, கடந்த 1993 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய இந்திய குடியரசு தலைவர் சங்கர் தயாள் சர்மாவிடமிருந்து விருது பெற்றார். இது இவருக்கு மிகப் பெரிய அங்கீகாரத்தை தேடித் தந்தது.
இருப்பினும், இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தை காண இவரது தந்தை அப்போது உயிருடன் இல்லை என்பது இவருக்கு இன்றும் நீங்கா ஒரு குறையாகவும், வருத்தமாகவும் உள்ளது.
இது தொடர்பாக பேசிய மாணிக் கர்மாகர், 'விருது வாங்கிய அந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் என் தந்தை என்னுடன் இல்லாதது என் நெஞ்சில் ஒரு தீராத வடுவாகவே உள்ளது' என்று அவர் வேதனையுடன் கூறுகிறார்.
கல் செதுக்குவது என்பது மிகக் கடினமான, பிழைகளுக்கு இடமில்லாத ஒரு கலை வடிவமாகும். ஒரு சிறிய தவறான அடியோ அல்லது கவனக்குறைவோ பல மணி நேர உழைப்பை நொடிப் பொழுதில் வீணடித்துவிடும். மிகவும் நுணுக்கமான வடிவமைப்புகளும், சரியான அளவீடுகளும் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு கரடுமுரடான கல்லை, கற்சிலைகளாகவும், தெய்வீக நாதம் எழுப்பும் சங்குகளாகவும் மாற்ற முடியும்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவரது தாயார் பார்லி கர்மாகர், 'சிறு வயதிலிருந்தே, படிப்புடன் சேர்த்து கல் சிற்பத்திலும் எனது மகன் ஆர்வம் காட்டினான். பின்னர், அதுவே அவனது தொழிலாக மாறிவிட்டது. இந்த கலை தலைமுறை தலைமுறையாக எங்கள் குடும்பத்தின் பாரம்பரியமாக இருந்து வருகிறது. எனது மகனை நினைத்து நான் மிகுந்த பெருமைப்படுகிறேன்' என்றார்.
மாணிக் கர்மாகரின் இந்தத் தனித்துவமான கலைத்துவமான படைப்புகளுக்கு இந்தியாவிலும், வெளிநாடுகளிலும் பெரும் வரவேற்பு உள்ளது. மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த பிரபல நடிகர் விக்டர் பானர்ஜி ஒருமுறை இப்பகுதிக்கு வந்திருந்த போது, மாணிக் கர்மாகரின் கைவண்ணத்தைக் கண்டு வியந்து, அவரிடமிருந்து ஒரு கல்லாலான சங்கை விலைக்கு வாங்கிச் சென்றார்.
தலைமுறைகள் தாண்டிய கலைப் பயிற்சி
தன்னோடு இந்தக் கலை அழிந்துவிடக் கூடாது என்பதில் மாணிக் கர்மாகர் மிகவும் உறுதியாக உள்ளார். இதனால், தனது கிராமத்தை சுற்றியுள்ள ஏராளமான இளம் கைவினைஞர்களுக்கு இந்த பாரம்பரியக் கலையை இலவசமாக பயிற்றுவித்து வருகிறார். இதன் மூலம் பல இளைஞர்கள் இன்று தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தியுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சங்கர் தத்தா கூறுகையில், 'சிறுவயதிலிருந்தே மாணிக் கர்மாகரின் வேலையை பார்த்து வருகிறேன். கல் சிற்பத்தில் அவர் மிகவும் திறமைசாலி. அவரது படைப்புகளுக்கு மேற்கு வங்கம் தாண்டி நாடு முழுவதும் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது' என்றார்.
உளியின் வாசத்தோடு 64 வயதிலும் ஓயாமல் கல்லில் கவிதை பாடி வரும் மாணிக் கர்மாகரின் இந்தச் சேவை, இந்தியக் பாரம்பரிய கலைகளின் அழியாத அடையாளம் என்றால் மிகையல்ல.