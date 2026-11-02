பெண் காவலர் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: எஸ்.பி. சுப்பிரமணியனுக்கு முன்ஜாமீன்
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் படி, பாலியல் புகார் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு சம்மந்தப்பட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
Published : November 2, 2026 at 8:02 PM IST
சென்னை: பெண் காவலரை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட எஸ்.பி. சுப்பிரமணியனுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி காவல் துறையில் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றிய சுப்பிரமணியன், காரைக்காலில் பணியாற்றிய போது தன்னிடம் பணிபுரிந்த பெண் காவலரை மிரட்டி பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது. மேலும், அவரிடமிருந்து பணம் மற்றும் நகைகளைப் பறித்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
இது தொடர்பாக கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் 2026 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னர், மாஜிஸ்திரேட் முன்பு அளித்த வாக்குமூலத்தில், தன்னை மிரட்டி 6 முதல் 7 முறை தனது விருப்பமின்றி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக பெண் காவலர் வாக்குமூலம் அளித்தார். இதையடுத்து, பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட பிரிவுகளும் சேர்க்கப்பட்டன.
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் படி, இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு சம்மந்தப்பட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
இதனையடுத்து, பாலியல் புகாரில் தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனு நீதிபதி என். ரமேஷ் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஆர்.சி. பால் கனகராஜ் மற்றும் வழக்கறிஞர் டி.திவ்யா, "இதே புகார் குறித்து ஏற்கெனவே துறைசார் உள் விசாரணை நடத்தப்பட்டு அறிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு எதிரான மேல்முறையீடு நிலுவையில் உள்ளது.
புகார் அளிக்கப்பட்டு 9 மாதங்களுக்குப் பிறகே வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பெண் காவலரின் ஆரம்பகட்ட வாக்குமூலத்தில் மனுதாரர் மீது குற்றம் சாட்டப்படவில்லை. மேலும், முக்கிய ஆவணங்கள் அனைத்தும் காவல்துறையிடம் இருப்பதால், காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. 37 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய மனுதாரருக்கு குற்றப் பின்னணி ஏதும் இல்லை" என தெரிவித்தனர்.
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இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த புதுச்சேரி அரசு வழக்கறிஞர் ஜி. ஜெரணி ஓம் பிரகாஷ், பணத்தை மீட்கவும், சாட்சிகளைக் கலைக்காமல் தடுக்கவும் மனுதாரரைக் கைது செய்து விசாரிக்க வேண்டியது அவசியம் என்றார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்ட அக்டோபர் 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகே, அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி அளித்த வாக்குமூலத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டு இடம்பெற்றுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். இருவருக்கும் இடையிலான உறவு சம்மதத்துடன் இருந்ததா? என்பதை விசாரணை நீதிமன்றமே முடிவு செய்ய வேண்டும்.
பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், 25 ஆயிரம் ரூபாய்க்கான பிணைத் தொகை செலுத்த வேண்டும், 15 நாள்களுக்கு தினமும் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகவும், பெண் காவலர் மற்றும் சாட்சிகளை தொடர்புகொள்ளக் கூடாது" என்ற நிபந்தனைகளுடன் முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.