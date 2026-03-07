2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்| ஏழை தாய்மார்களுக்கு ‘சகி சுக்தா’ அறக்கட்டளை மூலம் உதவும் ஸ்மிதா பாட்டீல்
Published : March 7, 2026 at 3:21 PM IST
புனே: பெண் உரிமை, அவர்கள் முன்னேற்றம் என்று பேசி வந்தாலும் கர்ப்பிணிகளின் உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் இன்னும் தீர்க்க முடியாத ஒன்றாகவே உள்ளது. குறிப்பாக, பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த மற்றும் குடிசைப் பகுதிகளில் வாழும் பெண்கள் கர்ப்பம் தரித்தது முதல் பிரசவம் வரை மருந்து - மாத்திரைகள், மருத்துவப் பரிசோதனைகள் என அனைத்துக்கும் போராட வேண்டிய சூழ்நிலை நிலவுகிறது. இது போன்ற பெண்களுக்கு உதவும் நோக்கில் சமூக சேவகி ஸ்மிதா பாட்டீல் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டார். அதன் விளைவாக உருவானது தான் ‘சகி சுக்தா’ மகளிர் நல அறக்கட்டளை.
புனேவைச் சேர்ந்தவர் சமூக சேவகி ஸ்மிதா பாட்டீல். இவர் ‘சகி சுக்தா’ என்ற பெயரில் மகளிர் நல அறக்கட்டளையை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார். இந்த அறக்கட்டளையின் மூலம் கோத்ருட் என்னும் பகுதியில் உள்ள குடிசைவாழ் கர்ப்பிணிகளுக்கு உதவி வருகிறார். ஒரு பெண் கருவுற்ற முதல் மாதத்திலிருந்து குழந்தை பிறந்த 6 மாதங்கள் வரை இந்த அறக்கட்டளை மூலம் இலவச மருத்துவ சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கர்ப்பிணிகள் ஏதேனும் பிரச்சினைகள் இருந்தாலும் கூட பிரசவம் உட்பட அனைத்து மருத்துவ செலவுகளையும் இந்த அறக்கட்டளையே ஏற்றுக் கொள்கிறது.
இதுவரை 1000 பெண்களுக்கு இலவசமாக பிரசவம்
சகி சுக்தா அறக்கட்டளை மூலம் கர்ப்பிணிகளுக்கு புனேவில் உள்ள தினாநாத் மங்கேஷ்கர் மருத்துவமனையில் பிரசவ வசதி செய்து தரப்படுகிறது. இந்த அறக்கட்டளையின் கீழ் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் சுமார் 2 ஆயிரம் பெண்கள் பயன் பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் ஆயிரம் பேருக்கு இந்த மருத்துவமனையில் பிரசவம் நடந்துள்ளது. சகி சுக்தா அறக்கட்டளை கர்ப்ப கால செலவுகளை முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்கிறது.
‘சகி சுக்தா’ தொடங்கப்பட்டது எப்படி?
சமூக சேவகியான ஸ்மிதா பாட்டீலுக்கு அந்த பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவர்கள் பலர் நண்பர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்களுடன் ஸ்மிதா ஒரு முறை உரையாடிக் கொண்டிருந்த போது, கோத்ருட் பகுதிகளில் வாழும் பல பெண்களுக்கு அவர்கள் 4 அல்லது 5-வது மாதம் வரை கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிவதில்லை. அப்படியே தெரிய வந்தாலும் அதன் பிறகு செய்ய வேண்டிய பரிசோதனைகள் மற்றும் மருந்துகளை அவர்கள் முறையாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை. காரணம் அவரது பொருளாதார நிலை. இதைக் கேட்ட ஸ்மிதாவுக்கு இது போன்ற பெண்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்கியுள்ளது. அதற்காக பலரிடம் ஆலோசனைகள் கேட்டு 2024 ஆம் ஆண்டு ‘சகி சுக்தா அறக்கட்டளை’யை தொடங்கினார். இதன் மூலம் கர்ப்பிணிகளின் பிரச்சினைகள் மீது தீவிரமாக கவனம் செலுத்தத் தொடங்கினர்.
சந்திரகாந்த் பாட்டீல் உதவி
இந்த முயற்சி குறித்து கோத்ருட் எம்.எல்.ஏ.வும், மகாராஷ்டிர மாநில பாஜக தலைவரும், மாநில உயர் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி அமைச்சருமான சந்திரகாந்த் பாட்டீலுக்குத் தெரிவித்த பிறகு, அவர் உடனடியாக ஒத்துழைத்தார். அதன் பிறகு, கோத்ருட் பகுதியில் வசிக்கும் ஏழைப் பெண்களின் ஆரோக்கியத்திற்காக இந்த அறக்கட்டளை தீவிரமாக பணியாற்றத் தொடங்கியது. கர்ப்பம் முதல் பிரசவம் வரை அனைத்து மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மற்றும் செலவுகளையும் இந்த அறக்கட்டளை ஏற்கும் என்பதை ஆரம்பத்தில் மக்கள் நம்பவில்லை என்று ஸ்மிதா பாட்டீல் மேலும் கூறினார். ஆனால் படிப்படியாக நம்பிக்கை உருவாகி, பெண்கள் இந்த அறக்கட்டளையை நாடி வரத் தொடங்கினர். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், சுமார் இரண்டாயிரம் பெண்கள் இந்த அறக்கட்டளையில் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்துள்ளனர்.
பதிவு செய்வதற்கு என்ன நடைமுறைகள்?
‘சகி சுக்தா’ அறக்கட்டளையில் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்வதற்கு முன், சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணின் குடும்ப வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள் சரி பார்க்கப்படுகின்றன. ஆவணங்களை பூர்த்தி செய்து அளித்த பிறகு, கர்ப்பமானது முதல் அனைத்து மருத்துவப் பரிசோதனைகள், மருந்துகள் மற்றும் அருகில் உள்ள சிறந்த மருத்துவமனைகளில் இலவச பிரசவ வசதிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த முயற்சி கோத்ருட்டில் மட்டும் அல்ல, புனே நகரம் முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் ஸ்மிதா பாட்டீல் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
பயனாளிகள் கூறுவது என்ன?
பெண் பயனாளி ஒருவர் கூறுகையில், "கடந்த நான்கு மாதங்களாக இந்த அறக்கட்டளைக்கு வந்து செல்கிறேன். அனைத்து மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மற்றும் ஸ்கேன் உள்ளிட்டவை இலவசமாகவே செய்யப்படுகின்றன. மேலும், இங்கு பணியாற்றும் அனைவரும் சிறந்த முறையில் ஒத்துழைப்பு தருகின்றனர். மருத்துவமனையிலும் தரமான சிகிச்சை அளிக்கின்றனர்" என்றார்.
வீட்டு வேலை செய்யும் மற்றொரு பயனாளி பெண் கூறுகையில், "எனது மகள் மற்றும் மருமகள் இந்த அறக்கட்டளையில் பதிவு செய்துள்ளனர். அவர்களுக்கு பிரசவத்தின் போது சிக்கல் வரும் மருத்துவர்கள் கூறியதால், ஒரு பெரிய மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. ஆனால், அங்கு சிகிச்சை பெறும் அளவுக்கு எனது குடும்ப பொருளாதார நிலைமை இல்லை. மருத்துவ செலவை எப்படி சமாளிப்பது? மிகுந்த கவலையில் இருந்தேன்.
இந்த நிலையில் தான், இந்த அறக்கட்டளை குறித்து கேள்விப்பட்டு இங்கு வந்தோம். இங்கு வந்து உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்த பிறகு அந்த கவலை போய்விட்டது. அனைத்து பரிசோதனைகளும் முறையாக செய்யப்பட்டு வருகின்றன. ஒரு பெரிய மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன" என்றார்.