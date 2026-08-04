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E20 பெட்ரோல் விவகாரத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிலைப்பாடு என்ன? அபிஜித் திப்கே பேட்டி

எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலால் வாகனங்களின் மைலேஜ் வெகுவாகக் குறைவதோடு, இன்ஜின்களும் மிக விரைவாக பழுதடைவதாக வாகன ஓட்டிகள் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரிலும், நாக்பூரில் உள்ள நிதின் கட்கரியின் வீட்டின் முன்பும் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

அபிஜித் தீப்கே
அபிஜித் திப்கே (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 3:47 PM IST

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சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் (மகாராஷ்டிரா): எத்தனால் பெட்ரோல் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு பிடிவாதம் பிடிக்க கூடாது என்று ‘கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி’ அமைப்பின் நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே கேட்டுக் கொண்டார்.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் சத்ரபதி சம்பாஜிநகரில் அவர் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது மும்பையில் ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத், சுமார் 2,000 பள்ளி மாணவர்களுடன் கலந்துரையாட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து பேசிய அபிஜித் திப்கே,"நாட்டின் மூத்த தலைவர்கள் தங்களின் போக்கை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு இந்தியாவின் இன்றைய இளைஞர்கள் தள்ளியுள்ளனர். மோகன் பகவத், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் பாஜக எம்பிக்கள் போன்றோர் இன்றைய 2கே கிட்ஸ்களுடன் பேச வேண்டிய கட்டாயத்தை இந்த நாட்டின் இளைஞர் சக்தி உருவாக்கியுள்ளது. இது ஒரு நல்ல தொடக்கம்" என்றார்.

இளைஞர்களை ஈர்ப்பதற்காகவே பிரதமர் மோடி நள்ளிரவில் ரீல்ஸ் வீடியோக்களையும், செல்ஃபி வீடியோக்களையும் பதிவிட்டு வருவதாகவும், இப்போது மோகன் பகவத்தும் அதே பாணியில் இளைஞர்களை சந்திக்க முயல்கிறார் என்றும் அவர் கூறினார்.

தற்போதைய இளைய தலைமுறையினர் மிகவும் வயதான அரசியல் தலைவர்களுடன் தங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்புவதில்லை. எனவே, அரசியல் கட்சிகள் தங்களின் கொள்கைகளை இளைஞர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க விரும்பினால், புதிய, இளமையான மற்றும் படித்த முகங்களை முன்னிறுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.

பாஜக அரசு மற்றும் மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தீவிரமாக செயல்படுத்தி வரும் 20% எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் திட்டத்திற்கு எதிராக, சமூக ஊடகங்களில் ‘E20 ஜனதா கட்சி’ என்ற புதிய இயக்கத்தை இளைஞர்கள் தொடங்கி போராடி வருகின்றனர்.

எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலால் வாகனங்களின் மைலேஜ் வெகுவாகக் குறைவதோடு, வாகன இன்ஜின்களும் மிக விரைவாகப் பழுதடைவதாக வாகன ஓட்டிகள் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரிலும், நாக்பூரில் உள்ள நிதின் கட்கரியின் வீட்டின் முன்பும் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த விவகாரம் குறித்துப் பேசிய அபிஜித் திப்கே, "பொதுமக்களின் இந்த நியாயமான குறைகளுக்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் மட்டுமே தீர்வு காண முடியும். எத்தனால் பெட்ரோல் விவகாரத்தில் அரசு பிடிவாதம் பிடிக்காமல், போராட்டக் குழுவினரை நேரில் அழைத்து திறந்த மனதுடன் பேச வேண்டும்" என்றும் வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

MOHAN BHAGWAT
E20 PETROL
CJP
ABHIJEET DIPKE

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